Türkçede bulunan eş anlamlı kelimeler bize büyük kolaylıklar sağlar. Böylece herhangi bir cümle içerisinde birbirinin yerine kullanabiliriz. Çünkü onlar aynı anlama gelirler fakat yazılışları farklıdır. Böylece bir yazı yazarken hep aynı kelimeyi kullanmak yerine eş anlamlı sözcükler ile değerlendirebiliriz. Şimdi eş anlamlı kelimeleri ve anlamına gelip bakalım.

3. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Sözcükler Konu Anlatımı

Yazılışları ve okunuşları farklı olan ancak anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak bilinmektedir. Bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilir çünkü aynı anlama gelmektedirler. Diğer bir değişle aynı varlığı, nesneyi veya kavramı gösteren sözcükler eş anlamlı kelime olarak bilinir. Herhangi bir anlatım bozukluğu olmadan eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine rahatlıkla değerlendirilebilmektedir.

Ancak bazı durumlarda eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerine kullanılamaz. Peki, bunlar hangi kelimeler? Şimdi buna bir örnek verelim.

‘’Kara Bahtlı’’

Kara kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kara kelimesinin eş anlamlısı siyah olarak bilinir. Ancak burada kara kelimesinin yerine siyah sözcüğünü kullanamayız.

‘’Siyah bahtlı’’

Gördüğümüz gibi, ‘kara Bahtlı’ kelime grubunun yerine, ‘siyah bahtlı’ şeklinde bir ifade kullanmamız oldukça zordur. Buna dikkat ederek eş anlamlı kelimeleri gün içerisinde kullanabilir ve cümlelerde birbiri yerine değerlendirebiliriz. Ancak yukarıdaki gibi bazı eş anlamlı kelimelerin birbirleri için kullanılamadığını görebiliriz

Türkçede Eş Anlamlı Sözcükler

Şimdi Türkçede eş anlamlı hangi sözcükler var gelin bunları şöyle bir bakalım.

Kalp = Yürek= Gönül

Armağan = Hediye

Ev = Konut

Seyahat = Yolculuk

Rüzgar = Yel

Öğrenci = Talebe

Yurt = Vatan

Ulus = Millet

Doktor = Hekim

Aş = Yemek

Okul = Mektep

Ak =Kırmızı

Görmüş olduğunuz gibi Türkçede birçok farklı eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Peki bu kelimelere baktığımız zaman ne fark ediyoruz? Hepsinin hem okunuşları hem de yazılışları farklıdır. Ancak anlamlarına baktığımız zaman aynı ifadeyi temsil ederler. Yani bu eş anlamlı kelimeleri Türkçede kullanırken cümle içerisinde aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz. Şimdi bunları birkaç örnek verelim.

‘’Kalbi gerçekten çok temiz bir insan.’’

‘’Yüreği gerçekten çok temiz bir insan.’’

Her iki cümle içerisinde kullanılan, ‘kalp ve yürek’ sözcükleri aynı anlamı ifade ettiği için cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.

‘‘Annem bana çok güzel bir armağan almış.’’

‘’Annem bana çok güzel bir hediye almış’’

Yine bu iki aynı cümlede görüyoruz ki hem ‘armağan’ hem de ‘hediye’ kelimeleri aynı anlamı ifade etmektedir. Şimdi sırası ile eş anlamlı sözcükler için farklı cümleler kuralım.

‘’Biz bu sene yeni bir ev alacağız.’’

‘’Biz bu sene yeni bir konut alacağız.’’

‘’Bu sene nereye seyahat edeceksiniz?’’

‘’Bu sene nereye yolculuk edeceksiniz?’’

‘’Bu güzel vatan hepimizindir.’’

‘’ Bu güzel yurt hepimizindir.’’

‘’Ben büyüdüğüm zaman doktor olmak istiyorum.’’

‘’Ben büyüdüğüm zaman hekim olmak istiyorum.’’

‘’Bu sene çok rüzgar var.’’

‘’ Bu sene çok yel var’’

‘’Okula gitmeyi çok seviyorum.’’

‘’Mektebe gitmeyi çok seviyorum.’’

Bütün bu cümlelerde de gördüğünüz gibi yazılışları ve okunuşları farklı olan fakat anlamları aynı kelimeler yine aynı cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Çünkü aynı anlama geldikleri için ne söylemek istediğini bize gösteriyor. Siz de Türkçe içerisinde bulunan farklı eş anlamlı kelimeleri bulabilir ve cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Bu sayede pratik yapabilir ve konuyu daha iyi anlayabilirsiniz.