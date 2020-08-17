3. Sınıf Türkçe Büyük Harflerin Kullanımı konu anlatımı

Latin alfabesi kullandığımız için her harfin küçük ve büyük olmak üzere iki çeşit yazımı vardır. Ne tür bir metin (öykü, şiir, roman) kaleme alınırsa alınsın büyük harf kullanımına dikkat edilmelidir.

Büyük Harflerin Kullanımı

1- Cümlelerin başındaki her kelimenin ilk harfi büyük yazılır.

Bugün, muayene olmak için hastaneye gidiyorum.

En geç, Perşembe görüşürüz.

2- Şiirlerin satır başlarındaki kelimelerin ilk harfleri de büyük yazılmalıdır. Dizeye küçük harfle başlanırsa okurların kafası karışabilir.

Şimdi kim bilir neredesin bahar gözlüm

Geceden daha karanlık her gündüzüm

3- Bir paragrafın içinde, önceki cümle ünlem ya da soru işareti ile bitiyorsa, sonraki cümleye büyük harfle başlanır.

''Bu saatte nereye böyle? Soran annemdi. Her zamanki gibi evhamlı davranıyordu. Kime diyorum! Cevap ver bana! Annemin ısrarlı tavrına yenik düştüm. Önce çantayı koltuğa bıraktım. Sonra paltomu ve atkımı çıkardım. Tamam dedim kendi kendime! Tamam! Bugün de bir yere çıkamıyorsun''

4- Diyalogların yazıldığı metinlerde, senaryolarda ve tiyatro eserlerinde, her satır başındaki kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.

- Neden bu kadar geç kaldın?

- Otobüsü kaçırdım. Üzgünüm.

- Evden daha erken çıkabilirdin.

- Sana üzgün olduğumu söyledim.

5- Bir kelimenin arkasında iki nokta ve üç nokta işaretleri varsa o kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Şu söylediklerimi almayı unutma sakı: İki tükenmez kalem, bir silgi, bir tane de çizgili defter.

Bana tam olarak şöyle söyledi: Seni bir daha görmek istemiyorum.

Ah, öyle üzgünüm ki... Ama yine de çabuk toparlanacağım.

Ne yapsam nafile... O asla bir daha buraya geri dönmeyecek.

6- Türkçede insan, yer ve kurum isimleri özel isimdir. Cümlenin neresinde kullanılırsa kullanılsın özel isimlerin ilk harfi büyük yazılır.

Pikniğe Ahmet ve Serkan ile birlikte gitmeyi düşünüyoruz.

Önce Aydın'a sonra Muğla'ya geçeceğiz.

Sait Faik Abasıyanık'ın hemen hemen bütün öykülerini çok seviyorum.

7- İsimler gibi isimlere getirilen mahlas ve lakapların ilk harfi de büyük yazılır.

Eee, ona boşuna Pehlivan Hamza demiyorlar.

Peyami Safa, kitaplarının bir kısmını Server Bedi takma adıyla yazmış.

Zeki Müren'i dinledikçe ona neden Sanat Güneşi dediklerini çok daha iyi anlıyorum.

8- Eğer bir cümle rakam ile başlıyorsa rakamdan sonra gelen kelimenin ilk harfi büyük yazılmaz.

40 yıl önce buralarda tek bir bina bile yoktu.

1 saat sonra okulunun önünde buluşuruz.

9- Saygı ve rütbe sözcüklerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Yüzbaşı Faruk Kurt sizinle odasında özel olarak görüşecek.

Lütfen biraz sakin olur musunuz Harun Bey?

Siz Sevgi Hanım ile daha önce tanışmamış mıydınız?

10- Akrabalık belirtmek için kullanılan kelimeler unvan ve saygı sözcükleri gibi büyük harfle başlamaz.

Seni Avni amcam ve oğluyla tanıştırayım.

Fatma halam biraz sinirli olsa da özünde çok iyi bir insandır.

Eğer akrabalık belirten sözcükler cümlenin başında ise ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Amcamı ilk defa bu kadar keyifli görüyorum.

Halam yine yaptı yapacağını.

11- Millet, ülke ve boy adları özel isim olduğu için büyük harfle başlar.

Bu sıralar İngiliz yazarların romanlarını okuyorum.

Bu film Fransa - Almanya ortak yapımıymış.

12- Hayvanlara verilen isimler büyük harfle yazılır.

Kedim Karamel bu sıralar çok huysuz.