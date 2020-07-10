Sıvılar günlük hayatımızın içerisinde yer alır. Onları elimizi yıkamak için kullanırız ya da içeriz. Peki, sıvı olarak kullandığımız çeşitleri nelerdir? Su, süt ve zeytinyağı gibi maddeler sıvı olarak bilinir. Bu sıvı maddeler belirli bir birim üzerinden ölçülür ve buna göre ne kadar miktar olduğunu öğreniriz. Gelin şimdi bu ölçümü nasıl yapacağız hep beraber bakalım.

3. Sınıf Matematik Sıvıları Ölçme (Sıvı Ölçüleri) ve Sıvı Ölçme Problemleri Konu Anlatımı

Sıvı maddeler arasında en başta su gelir. Daha sonra içtiğimiz süt ve yağ çeşitleri bulunmaktadır. Sıvı maddelerin miktarını ölçebilmek için ‘litre’ birimini kullanırız. Örneğin markete gittiğimiz zaman süt aldığımızda üzerinde 1 L ifadesini görürüz. Yani litrenin kısaltılmış hali ’L’ olarak bilinir.

Diğer bir deyişle, 1 Litre = 1 L şeklinde ifade edilir.

Litreyi kullanarak su veya süt ile beraber sıvı yağ çeşitlerinin miktarını ölçeriz. Azlık ya da çokluk derecesini öğreniriz ve buna göre günlük yaşamımızda kullanırız. Şimdi bu konu hakkında bazı örneklere bir göz atalım.

1 ) Herhangi bir amaçla yarım litre süt kullanmamız gerekiyor. Peki, bir litre süt içerisindeki yarım litre sütü nasıl alacağız?

Cevap: Öncelikle 1 litre süt içerisindeki miktarı ödememiz gerekiyor. Bu konuda çay bardağını kullanabiliriz. Normal 8 çay bardağı 1 litre süte eşittir. O zaman yarım litre süt elde edebilmek için ne yapmamız gerekiyor. 8 çay bardağının yarısını kullanmamız gerekiyor.

8 / 2 = 4 yani buradan anlıyoruz ki 4 çay bardağı süt ile yarım litre süt elde edebiliriz. Böylece amacımıza göre yarım litre sütü artık rahatça kullanabiliriz.

2 ) 100 litrelik suyu 2 litrelik şişelere doldurmak istiyoruz. O zaman bize kaç tane şişe gerekiyor?

Cevap: Bunu öğrenebilmek için 100 litreyi 2 litreye bölmemiz gerekmektedir.

100 / 2 = 50 tane şişe. Yani 100 litreyi 2 litrelik şişelere doldurmak istediğimiz zaman 50 tanesi şeye ihtiyacımız vardır.

Şimdi 1 litreden az ve 1 litreden çok olan bazı nesneleri bakalım.

Su bardağı: 1 litreden azdır.

Tencere: 1 litreden çoktur.

Yemek kaşığı: 1 litreden azdır.

Damlalık: 1 litreden azdır.

Görmüş olduğunuz gibi sizde evde farklı nesneleri değerlendirebilir ve 1 litreden az mı ya da çok mu olduğunu öğrenebilirsiniz. Şimdi de bir başka bir soruya daha bakalım.

3 ) 20 litrelik bir damacana su içerisinde 2 litrelik kaç tane sürahi çıkar?

Cevap: Bunun cevabını bulmak oldukça kolaydır. 2 litrelik tam 10 tane sürahiye ihtiyacımız olur. Bunu hem akıldan kolayca çözebilir hem de işlem yaparak anlayabiliriz. Yapmanız gereken 20'yi 2’ye bölmektir.

20 / 2 = 10 sürahi.

Gördüğümüz gibi 20 litrelik bir damacanada toplamda 10 tane 2 litrelik hacme sahip sürahi su elde edebilmekteyiz. Şimdi de bir tahmin üzerinden litre birimini kullanarak bir problem çözelim.

4 ) Ali 10 dakikalık duş yaparken toplamda 50 litre su harcadığını düşünüyor. Ayşe ise 10 dakikalık duş yaparken 100 litre su harcadığını düşünmektedir.

Cevap: Duş Aldıkları zaman Ali ve Ayşe 10 dakikalık süre içerisinde toplamda 70 litre su harcadıklarını gördüler. Peki, o zaman hangisinin tahmini doğru çıktı? Ali daha doğru tahminde bulundu. Çünkü 70 litre Ali'nin söylediği 50 litreye daha yakındır.