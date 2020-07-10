Herhangi bir cismin içerisinde kalan tüm bölge alan olarak bilinir. Örneğin bir kare şeklini ele alalım. Karenin içinde kalan tüm bölge alan olarak ifade edilir. Alanı bulmak için ise kare geometrik şeklin iki kenar kısmını çarparak sonuca ulaşırız. Böylece karenin alanı kaç olduğunu kolay şekilde bulabiliriz.

3. Sınıf Matematik Alan Ölçme (Alan Ölçüleri) Konu Anlatımı

Düz yüzeylerin eş birimler üzerinden boşluk kalmayacak biçimde bir araya gelmesi ya da kaplanması alan olarak bilinir. Bir alanı ölçebilmek için kalem, silgi, mermer ya da kitap ile kağıt ve fayans gibi malzemeler kullanılabilir. Alanları ölçebilmek için kullandığımız malzemeleri ise birim denir. Aynı birimi bir cisim üzerinde tekrar tekrar kullandığımızda alanı bulmuş oluruz.

Şimdi bu konuyu bir örnekle açıklayalım. Elimizde bir kare cisim olsun. Bu kare cismin bir kenarı 10 cm olsun. Aynı zamanda elimizde yine küçük kare parçalar bulunsun. Bu kare parçaların her bir kenarının uzunluğu ise 1 cm olsun. Şimdi bu küçük parçaları büyük karenin içerisine dolduralım. Bunu yaptığımız zaman karenin içinde toplamda kaç tane küçük parça var ise büyük karenin alanı o kadar olur. Bu büyük karenin alanını bulabilmek için ise iki kenarını çarparız.

10 cm x 10 cm = 100 cm

Görmüş olduğunuz gibi bir kenarı 10 cm olan karenin alanının 100 cm olduğunu bulduk. Yani diğer bir deyişle büyük karenin içerisinde tam 100 tane küçük kare parça bulunmaktadır.

Bir başka örnek olarak dikdörtgen şekli ele alalım. Bu şeklin içerisinde toplamda 20 tane küçük parçanın bulunduğunu düşünelim. Bu dikdörtgen geometrik şeklin uzun kenarının 5 cm kısa kenarı ise 4 cm olduğunu düşünelim. Burada dikdörtgeninin alanını bulmak için içerisindeki parçaları tek tek saymaya gerek yok. Bunun yerine dikdörtgenin uzun kenarı ve kısa kenarını çarpabiliriz.

4 cm x 5 cm = 20 cm

Yani bu ne demek oluyor? Dikdörtgenin içerisinde toplamda 20 tane küçük kare parçaların bulunduğunu göstermektedir. Dikdörtgenin iç kısmı tamamen bu parçalar ile kaplanmıştır. Bu da bize dikdörtgenin toplam alanının ne kadar olduğunu gösterir.

Bir cismin alanını hesaplarken satır ve sütununu göz önünde bulundururuz. Satır kenar uzunluğu ile beraber sütun kenar uzunluğunun ne olduğuna bakarız. Bu konuda cisim ister kare ister dikdörtgen olsun fark etmez. Bu cisimlerin alanını bulabilmek için iki kenarını çarparız.

Örneğin bir kare içerisinde sütun üzerinden baktığımız zaman 4 tane parça saymış olalım. Satırına baktığımız zaman yine 4 tane parça sayılır. O zaman bu karenin içerisinde kaç tane parça vardır? Burada karenin iki kenarına çarptığımız zaman içerisinde kaç tane parça olduğunu bulabiliriz.

4 parça x 4 parça = 20 parça

Bu kara içerisinde 20 tane küçük parça bulunmaktadır. Diğer bir ifade ile 20 birim diyebiliriz. Bu aynı zamanda karenin alanının sayısal olarak ne olduğunu bize göstermektedir. Siz de bu konuda birçok farklı örnek ele alabilir ve alanlarının ne olduğuna öğrenebilirsiniz.

Örneğin kullandığımız bir kitabı örnek alın. Şimdiki kitabın bir kenarını cetvel ile ölçelim. Kaç santimetre çıkmış ise bunu bir kenara yazalım. Daha sonra diğer kısmını ölçelim ve kaç santimetre çıkmış ise onu da bir kenara yazalım. Daha sonra bu iki kenarı çarpalım. İşte karşımıza kitabın alan ölçüsü çıkıyor.