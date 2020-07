İngilizcede hava durumunu belli başlı bazı soru kalıpları üzerinden öğreniriz. Aynı zamanda bunun için Karlı, güneşli, yağmurlu ya da fırtınada gibi değişik kelimelerin İngilizcesini öğrenerek gerçekleştiririz. Bu konuda pek çok değişik kelime bulunmaktadır ve bu kelimeler üzerinden cümleler kurulur.

3. Sınıf İngilizce 9. Ünite Weather - Hava Konu Anlatımı

Öncelikle Türkçe ve İngilizce olarak karşılıklı hava durumu (weather) kelimelerine bakalım ve bunları öğrenelim.

Sunny: Güneşli

Rainy: Yağmurlu

Windy: Rüzgarlı

Foggy: Sesli

Cloudy: Bulutlu

Get wet: Islanmak

Dry: Kuru Ya da kurulamak

Blow: Üflemek

Wear: Yemek

Stormy: Fırtınalı

İcy: Buz gibi

Şimdi gelin bu kelimeler ile beraber bazı cümleler kuralım.

Öncelikle havanın nasıl olduğunu sormak için hangi kalıbı kullanacağımıza bakalım. Bunun için ‘How is the weather?’ soru kalıbını kullanırız. Şimdi bu soru üzerinde bazı cevaplar verelim.

How is the weather? (Hava nasıl?)

The weather is sunny now. (Hava şu an güneşlidir.)

How is the weather?

The weather is rainy now. (Ama şu an yağmurludur.)

How is the weather?

İt is cold and snowy. (Hava soğuk ve karlıdır.)

Şimdi havanın nasıl sorulduğunu farklı bir cümle üzerinden ele alalım. Aynı zamanda bu cümleye şehir ekleyelim.

What is the weather like in Balıkesir? (Balıkesir'de hava nasıl?)

It is rainy and warm. (Hava yağmurlu ve ılık.)

What is the weather like in İstanbul? (İstanbul'da hava nasıl?

It is Sunny in İstanbul today. (Bugün hava İstanbul'da Güneşlidir.)

Şimdi de tahmin üzerinden soru soralım be buna evet ya da hayır üzerinden cevap verelim.

İs it windy and rainy in autumn? (Sonbaharda hava rüzgarlı ve yağmurlu mudur?)

Yes, it is windy and rainy and autumn. (Evet sonbaharda hava rüzgarlı ve yağmurludur.)

Siz de bu cümleye örnek alarak farklı cümleler üzerinden hava durumunu sorabilirsiniz. Daha sonra evet veya hayır üzerinden cevap verebilir ya da doğrudan havanın nasıl olduğunu anlatabilirsiniz.

Şimdi farklı bazı cümleler ile beraber hava durumunu anlatalım.

It is Sunny and hot. We can swim today. (Hava bugün güneşli ve sıcak. Yüzebiliriz.)

Bu şekilde siz de örnekler alın şu an yaşadığınız hava durumunu İngilizce olarak cümlelere çevirin.