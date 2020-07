Bildiğiniz üzere ulaşım araçları havada, karada ve denizde hareket ederler. Ulaşım araçları birçok farklı çeşide sahiptir. Şimdi bunların Türkçe ve İngilizce karşılıklarına bakalım, cümle kurma gerçekleştirirken aynı zamanda ayrıca İngilizce karşılıklarını öğrenelim.

3. Sınıf İngilizce 8. Ünite Transportation - Ulaşım Konu Anlatımı

Türkçe ve İngilizce olarak karşılıklı belli başlı bazı ulaşım araçlarının anlamlarına şimdi bir göz atalım.

Car: Araba

Bus: Otobüs

Plane: Uçak

Ambulance: Ambulans

Ship: Gemi

Train: Tren

Helicopter: Helikopter

Motorcycle: Motosiklet

Subway: Metro

Bicycle: Bisiklet

Görüldüğü üzere İngilizce ve Türkçe olarak ulaşım araçlarının karşılıkları bu vasıtalardır. Şimdi gelin bunlarla ilgili bazı örnek cümleler yazalım.

İt is a car. (O, bir arabadır.)

İt is a helicopter (O, bir helikopterdir.)

İt is a bicycle (O, bir bisiklet)

İt is a bus. (O, bir otobüs)

Bu şekilde siz de farklı ulaşım araçlarına ele alabilir ve değişik cümleler üzerinden konuyu çok daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi bir de ulaşım araçlarını kullanarak nasıl soru soracağız ona bakalım.

İs it a bus? (O, bir otobüs mü?) Yes, it is. İt is a bus.

İs it a car? (O, bir araba mı?) Yes, it is. İt is a car.

İs it a motorcycle? (O bir motosiklet mi?) Yes, it is. İt is a motorcycle.

Eğer bu şekilde bir soru sormak isteniyor ise o zaman cümlenin başına, ‘is’ kalıbı getirilir. Böylece örneğin söz konusu bir araba ise, ‘o bir araba mı?’ sorusuna hitaben, ‘Evet, o bir araba’ şeklinde yukarıdaki gibi cevap verebiliriz. Peki, bir ulaşım aracının nerede olduğunu sormak istediğimiz zaman nasıl cümle kurmamız gerekiyor?

Where is the bus? / Otobüs nerede?

Where is the car? / Araba nerede?

Where is the train? / Tren nerede?

Where is the plane? / Uçak nerede?

Böyle cümleler ile ulaşım araçlarının nerede olduğunu sorabiliriz. Bu konuda diğer bütün ulaşım araçlarını kullanabilir ve hem soru hem de normal cümleler kurabilirsiniz. Sorduğunuz sorular Üzerine aynı şekilde cevaplar verebilir ve konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Transportation (ulaşım) konusu bu şekilde birbirinden farklı araç çeşitleri üzerinden ele alınmaktadır.