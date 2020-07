Doğada birçok çeşit hayvan bulunmaktadır. Bu hayvanlar doğada farklı yerlerde yaşar ve değişik özelliklere sahiptir. Şimdi hayvanlar ile beraber doğayı ele alalım ve İngilizce farklı cümleler kuralım.

3. Sınıf İngilizce 10. Ünite Nature - Doğa Konu Anlatımı

Dünyamızda farklı ormanlık alanlarda ya da birçok doğa alanlarında hayvan çeşitleri yaşar. Peki, bu hayvan çeşitlerinin İngilizce karşılıkları nedir?

Frog: Kurbağa

Lady Bird: Uğur böceği

Bee: Arı

Pigeon: Güvercin

Seagull: Martı

Whale: Balina

Dolphin: Yunus

Seahorse: Denizatı

Shark: Köpek balığı

Şimdi gelin doğada farklı yerlerde yaşayan bu hayvanlar ile ilgili bazı cümleler kuralım.

İt is a grey shark (O gri bir köpek balığıdır.)

İt is a red and black ladybird. (O kırmızı ve siyah renkli bir uğur böceğidir.)

İt is a blue whale. (O mavi bir balinadır.)

Şimdi de bazı sorular yöneltelim ve bu sorular içerisinde yukarıda gördüğümüz hayvanları kullanalım.

Can you see the bee? (Arıyı görebiliyor musun?)

Where is it? (Nerede o?)

Over there. (Orada.)

Yes, I can see it. (Evet, onu görebiliyorum.)

Şimdi başka bir soru üzerinden yine değişik bir hayvan kullanalım.

Is the frog green? (O kurban yeşil mi?)

Yes, it is. (Evet yeşildir.)

What color is the dolphin? (Yunus ne renktir?)

The dolphin is blue. (Yunus mavidir.)

The dolphins are frendly. (Yunuslar cana yakındır.)

I like dolphins. What I don't like sharks. (Yunusları seviyorum. Ama köpek balıklarını sevmiyorum.)

There are two piegons there. (Orada iki tane güvercin var.)

There is a frog there. (Orada bir tane kurbağa var.)

Yukarıda görmüş olduğunuz 2 tane cümlede, ‘there are’ ve ‘there is’ kalıplarını kullandık. Bunlardan biri birden fazla canlıyı ya da nesneyi anlatmak istediğimizde kullanılan kalıptır. Diğeri ise 1 tane nesne veya canlıyı anlatmak istediğimiz zaman kullandığımız kalıp olarak öne çıkıyor. Bu kalıpları kullanarak siz de gördünüz hayvanlar üzerinde cümleler kurabilir ve sayılarını anlatabilirsiniz.

Hayvanların kaç tane olduğunu sormak için, ‘how many’ kalıbını kullanırız.

How many monkeys are there? (Kaç tane maymun var?)

There are five Monkeys. (5 tane maymun vardır.)

Bu şekilde siz de gördünüz hayvanların sayısını sorabilir ve cevap verebilirsiniz.