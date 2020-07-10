3. Sınıf Hayat Bilgisi Yönler konu anlatımı

Yönümüz, bize konumumuz hakkında bilgi vermektedir. Yönünü bilen bir birey nereye gideceğini de bilmektedir. Bundan dolayı dünya üzerinde daha güvenli şekilde hareket edebilmektedir. Tüm bu avantajlardan dolayı bizim de yönümüzü bulabilmemiz gerekmektedir.

Yön Nedir ve Hangi Yönler Vardır

Yön, ‘belli bir noktaya göre yerimiz’ olarak tanımlanmıştır. Yönler: doğu, batı, kuzey ve güney olarak isimlendirilmiştir. Tüm bu yönler güneşin bulunmakta olduğu konuma göre belirlenmektedir. Eğer kollarımızı açıp sağa elimizi güneşin doğduğu noktaya doğru çevirirsek sağ tarafımız doğu, sol tarafımız batı, önümüz kuzey ve arkamız güney olacaktır. Bu sayede yönümüzü rahatlıkla bulabilmemiz mümkündür.

Yönümüzü bulduktan sonra, varmak istediğimiz yerin bulunduğu noktaya göre hareket ederek hedefimize ulaşabiliriz. Bu yöntem çok eski zamanlardan beri kullanılmakta olan bir yöntemdir. Karmaşık şehir ortamlarında kullanması zor olsa da doğada kullanılabilmekte ve başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Doğada Yönümüzü Nasıl Bulabiliriz?

Doğada en net yön tarifini bize pusulalar göstermektedir. Pusulalar üzerindeki işaretlere bakarak yönümüzü kolaylıkla bulabiliriz. Pusulanın doğru yolu göstermesi için pusulayı düz bir zemine koymamız gerekmektedir. Pusulanın kırmızı çubuğu bizlere kuzey yönünü göstermektedir. Buradan yola çıkarak diğer yönleri de rahatlıkla bulabiliriz.

Güneşin doğduğu noktayı biliyorsak yönlerimizi rahatlıkla bulabiliriz. Ancak bu durum her zaman mümkün olmamaktadır. Eğer güneşin doğduğu noktayı bilmiyorsak taş ve ağaçların yosun tutan kısımlarına bakabiliriz. Yosun tutan kısımlar bize kuzeyi göstermektedir. Karınca yuvalarından da yönümüzü bulabilmemiz mümkündür.

Karınca yuvalarının toprak yığılmış olan bölümleri bize kuzeyi gösterir. Eğer güneşli bir günde öğle vaktini yaşıyorsak ve güneşin hareketinden yönlerimizi bulamıyorsak yere bir çubuk dikerek yönümüzü bulabiliriz. Yere dikeceğimiz bu çubuğun en kısa gölgesi kuzeyi göstermektedir. Eğer güneş yoksa yani gece ise yönümüzü Kutup Yıldızı ile bulabiliriz. Kutup Yıldızı bize her zaman kuzey yönünü göstermektedir.

Haritada Yönleri Nasıl Bulabiliriz?

Zaman zaman, haritalarda çalışma yapmamız veya harita üzerinden yön tarif etmemiz gerekli olabiliyor. Bu durumda yön bilmek yapacağınız tarif için büyük önem taşıyor. Bazı haritalar üzerinde pusulalar bulunmakta. Bu pusulalar N veya K harfiyle bize kuzey yönünün hangi yönde olduğunu göstermekte. Buradan yola çıkarak tüm yönleri bulabiliriz. Ancak böyle bir ibare bulunmuyorsa Kuzey yönünün haritanın üst kısmı olduğunu düşünüyoruz. Bu sayede haritanın sağ tarafı Doğu, sol tarafı Batı ve alt kısmı da Güney olur. Bu sayede harita ile birlikte de yönümüzü rahatlıkla bulabiliriz.