3. Sınıf Hayat Bilgisi Yönetim Birimleri konu anlatımı

Hayat bilgisi dersi konuları özellikle ilkokul öğrencilerinin günlük hayatta yaşayacakları durumlara çözümler bulabilmeleri sağlayan konulardır. Bu sebeple hayat bilgisi dersi oldukça önemli konuları içinde barındırır. Hayat bilgisi dersinde öğrenciler hayatlarına dair hayata dair bilgi sahibi olur. Böylece öğrencilerin gerçek hayatta daha başarılı bireyler olmaları amaçlanır. Günlük hayatlarını daha rahat idame ettirmeleri ve çevrelerinde olan biten olayları anlamlandırabilmeleri ilkokul hayat bilgisi dersi sayesinde olmaktadır.

Yönetim birimleri; bir ülkenin, il, ilçe ve köylerin yönetimini sağlayan birimlerdir. Yönetim birimleri sayesinde ülke aşamalı olarak daha rahat ve düzenli bir şekilde yönetilebilir. Bu sebeple her birimin yöneticiye ihtiyacı bulunur.

Yönetim Birimleri Nedir?

Muhtarlık, belediye, kaymakamlık ve valilik gibi yönetim birimleri bulunmaktadır. Her yönetici farklı büyüklükteki bölgeyi yönetir. Böylece aşamalı olarak gerçekleşen yönetim sayesinde ülke çok daha rahat ve iyi yönetilebilir. İl, ilçe, mahalle, köy yönetim birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Her yönetim birimi farklı bir yönetici ile yönetilir.

Yönetim Birimleri Ve Yöneticiler Nelerdir?

Vali

İlleri yöneten kişilere vali adı verilir. Valiler seçimle iş başına gelen yöneticiler değildir. Valinin atama yoluyla, devlet tarafından bölgeye gönderilir. Devlet tarafından gönderilen bir yönetici olduğu için devletin ilde bulunan temsilcisi olarak görev yapar. İlde; eğitim, ulaşım, sağlık gibi devlet işleri vali tarafından yürütülür. Yine ilde huzur ve güvenliğin sağlanması için tedbirler vali tarafından alınır.

Kaymakam

Kaymakam ilçeleri yöneten kişiye verilen isimdir. Kaymakamlarda, valiler gibi seçimle iş başına gelmez devlet tarafından gönderilir. Kaymakam görevlerini ilde bulunan valiliğe bağlı olarak yapar. Kaymakam ilçe içerisinde halkın can ve mal güvenliğini sağlama konusunda görevlidir. Yine ilçenin gelişip kalkmasından sorumlu olan kişi de kaymakamdır.

Belediye Başkanları

Belediye başkanları seçimle iş başına gelen yerel yöneticilerdir. İl ve ilçede halkın ihtiyaçları belediye başkanlığı tarafından giderilmeye çalışılır. Genel olarak temizlik, yol, su gibi halkın ihtiyacı olan durumları çözüm belediye başkanlığı tarafından bulunur. Seçimle iş başına gelen belediye başkanı belirli süre görev yapar ve tekrar seçim olduğunda seçmenler tarafından seçilirse tekrar belediye başkanı görevine devam eder.

Muhtar

Mahalle ve köylerin yöneticisi muhtardır. Muhtarlar seçimle iş başına gelen yöneticilerdir. Muhtarlar köy ve mahallenin sorunlarını belirleyerek bu sorunların çözümü için çalışmalar yürütür. Muhtarlar da belediye başkanları gibi seçimle iş başına gelir ve belli bir süre mahalle ya da köyde yöneticilik görevinde bulunur. Bir daha ki seçim döneminde tekrar yönetici olarak seçilmesi mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti Yönetim Biçimi

Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Türkiye cumhuriyeti devleti; cumhuriyet yönetim şekli ile yönetilir. Cumhuriyet yönetim şekline 29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür.

Cumhuriyet Yönetiminin Özellikleri

Cumhuriyet yönetiminde yöneticiler halk tarafından seçilir. Seçimler aracılığıyla halk yöneticilerin seçerek belli bir süre yöneticilere kendini yönetme hakkı verir. Belirlenen süre dolduğunda tekrar seçim yapılır. Türkiye cumhuriyeti devleti 81 ilden oluşan bir ülkedir. Ülkemizin başkenti yani ülkemizin yönetildiği yer Ankara'dır.