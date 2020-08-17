3. Sınıf Hayat Bilgisi Millî Birlik Ve Beraberliğimiz konu anlatımı

Türk Milleti, yıllar boyunca birçok savaş ve afet görmüştür. Kurtuluş Savaşı, depremler, 15 Temmuz vakası ülkemizin geçirdiği önemli olaylardır. Büyük cesaret ve kenetlenme örneği veren Türk Milleti kötü olayların ve durumların altında kalkarak, dünyaya örnek olmuştur.

Milli Birlik ve Beraberliğimiz

Atalarımız çok güzel söylemişler; “acılar paylaşarak azalır, sevinçler paylaşarak artar.” Türk Milleti de en küçük olaydan en büyük olaylara kadar tarih boyunca birlikte hareket etmenin gururunu yaşıyor. Milli birlik ve beraberlik demek, vatan içinde en küçük bir olayda bile kenetlenip, birbirine yardım etmek demektir. Bu sadece başa gelen kötü durumlar için geçerli değildir. Mutlu anlarda da mutluluğu paylaşmayı bilmişlerdir.

Kurtuluş Savaşı; Milli birlik ve beraberliğin en önemli örneğidir. I. Dünya Savaşından zorla yenik ayrılmış, ülkenin birçok yeri işgal edilmişti. Düşmana karşı gelecek ordumuz bile dağıtılmıştı. Fakat Türk Milleti esaret altında yaşayamazdı.

Mustafa Kemal önderliğinde, büyük fedakârlıklar göstererek, canını hiçe sayarak düşmana karşı savaş vermiştir. İnanç ve cesaretin tam donanımlı bir orduya galip geldiğinin en büyük göstergesidir.

Kurtuluş Savaşının hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramıdır. Büyük – küçük bu bayramları büyük coşkuyla kutlayarak, o günleri nasıl atlattığımızı yeni nesle aktarmalıyız.

1999 Gölcük Depremi; Ülkemiz deprem kuşağında olduğu için ara ara küçük depremler olsa da, en son 1999 Gölcük depreminde olduğu gibi büyük depremler olabiliyor. Depremin verdiği zararı hepiniz biliyorsunuz. Sadece binalar yıkılmakla kalmıyor, birçok insan da ölebiliyor. İnsanlar evsiz, korumasız ve çaresiz kalabiliyorlar.

İşte bu zor günlerde yine milletimizin yardımsever ve birlik olma özelliği devreye giriyor. Zor günler geçiren insanlara maddi ve manevi yardımlar yaparak, hep beraber bu kötü günlerin aşılmasını sağlıyorlar.

15 Temmuz Olayları; Milletimiz, 15 Temmuz 2016’da yine Kurtuluş Savaşı benzeri bir durum daha yaşamıştır. Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlar, isyan çıkarmaya çalışmışlardır. Geçmişte olduğu gibi Türk Milleti buna da izin vermemiş, isyancıları püskürterek, vatanın kötü ellere geçmesini önlemiştir.

Yukarıdaki örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Bunlar vatanın bütünlüğünü ve birliğini gösteren büyük olaylardır. Bunların dışında yaşadığınız çevrede komşuların, akrabaların ve insanların herhangi bir üzücü veya mutlu olaylarda nasıl birlik olup, birbirlerine yardım ettiklerine şahit olmuşsunuzdur.

Cenaze ve düğünler, insanların bir araya gelip üzüntü ve sevinçleri paylaştıkları olaylardır. Durumlarına göre maddi ve manevi yardımda bulunarak bu günlerin en iyi şekilde atlatılmasını sağlıyorlar.

Milli Bayramlarımız

23 Nisan Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı birlik ve beraberliğimizin en yoğun hissedildiği özel günlerdir. Bu özel günlerde, evler, okullar, sokaklar, caddeler süslenir. Bağımsızlığımızın göstergesi olan bayraklar asılır. Küçük-büyük herkes bu günleri büyük coşkuyla kutlarlar.

Bu bayramları birlikte kutlamak, aynı değerlere sahip olmak, birbirimize karşı sevgi ve saygımızı artırmamızı sağlar. Küçüklerimize bu günlerin önemini anlatarak, birlik ve beraberlik sağlayarak birçok olayın ve durumun üstesinden gelinebileceğini göstermelisiniz.

Dini Bayramlarımız

Müslüman bir millet olduğumuz için milli bayramlarımız dışında Ramazan ve Kurban bayramlarımız da bulunuyor. Bu bayramlar insanların birbirine yardım ettiği, maddi ve manevi paylaşımlarda bulunduğu günlerdir. Dargınlar barışır, büyükler ziyaret edilip, ellerinden öpülür. Mezarlıklar ziyaret edilir. Bu bayramlarda yardımlaşma ve dayanışmanın önemini görebilirsiniz.