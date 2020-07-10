3. Sınıf Hayat Bilgisi Geri Dönüşüm konu anlatımı

Dünya üzerinde, üretimi gerçekleştirmek adına ciddi bir hammadde arayışı bulunmaktadır. Geri dönüşüm sayesinde bu hammadde ihtiyacının bir bölümü karşılanabilmektedir. Geri dönüşümün ülkemizin ekonomisine ve doğal çevresine de büyük yararları bulunmaktadır.

Geri Dönüşüm Nedir?

Geri dönüşüm metal, cam, plastik ve kağıt gibi kullanılmış maddelerin tekrar işlenmesidir. Bu sayede bu ürünler tekrar kullanılabilir ve yeni üretimler gerçekleştirilebilir. Bu işlem fabrikalarda gerçekleştirilmektedir.

Geri dönüşüme dahil olan bu maddeler toplanarak fabrikalara götürülür. Burada gerekli işlemler gerçekleştirilir. Bu işlemlerin ardından bu maddeler tekrar üretilerek halkın kullanımına sunulur. Tüm bu süreç geri dönüşüm süreci olarak adlandırılmaktadır. Geri dönüşümün gerçekleştirilebileceği bazı belirli ürünler bulunmaktadır.

Geri Dönüşüm Hangi Ürünlerle Yapılır?

Geri dönüşüm, sadece belirli maddeler ve ürünlerle birlikte gerçekleştirilebilir. Bunların başında kağıt atıklar gelmektedir. Kağıt atıklar geri dönüşüm sayesinde tamamen tekrar kullanılabilir hale gelmektedir.

Kağıtların yanında, plastik ürünlerin de geri dönüşümü gerçekleştirilebilmektedir. Bu ürünlere deterjan kapları, saksılar, mutfak aletleri ve su şişeleri örnek olarak gösterilebilmektedir. Plastik ürünler de gerekli işlemlerin ardından hammadde haline dönüştürülür. Hammadde haline dönüştürülen plastik, tekrar kullanılarak farklı ürünler üretilebilir.

Cam ürünleri de geri dönüşümü gerçekleştirilen ürünler arasında yer almaktadır. Bunlara kırılmış cam bardaklar, şişeler ve camdan oluşan her türlü ürün örnek olarak gösterilebilir. Bu ürünler de benzer şekilde gerekli işlemlerden geçerek hammadde haline dönüştürüldükten sonra kullanılabilir.

Tüm bunlarla birlikte metal atıklar da geri dönüşümle birlikte tekrar kullanılabilen atıklar arasında yer almaktadır. Bunlara kullanamayacak halde bulunan çatal, kaşık ve tencere, konserve atıkları, içecek kutuları veya tenekeler gibi örnekler verebilmek mümkündür. Bu ürünler güçlü makinaların yardımıyla ezilerek farklı işlemlerden geçer ve tekrar kullanılabilir bir hale getirilebilir.

Geri Dönüşüm Yapmanın Ekonomi ve Çevreye Katkısı Nedir?

Geri dönüşümün çevreye pek çok yararı bulunmaktadır. Geri dönüşüm sayesinde çevreye atılan atık maddelerin miktarından ciddi bir düşüş meydana getirme bilmektedir. Bundan dolayı, okulumuzda ve evimizde geri dönüştürülebilir nitelikte bulunan tüm atıkların biriktirilmesi gerekir. Bu atıklar geri dönüşüm kutuları aracılığıyla biriktirilebilmektedir.

Okulumuzda ve dışarıdaki çöp kutuları belli zaman aralıklarıyla yetkili kişiler tarafından kontrol edilmektedir. Evimizdeki geri dönüşüm kutularını ise doldukça gerekli yerlere boşaltmamız veya teslim etmemiz gerekmektedir. Bu şekilde çevremizi koruyabilir ve devletimize ekonomik olarak yardımcı olabiliriz. Geri dönüştürülmüş olan bir ton kağıt sayesinde 17 ağacı kurtarabilmemiz mümkündür.