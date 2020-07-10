Yeni getirilen yasa ile birlikte pil satan yerler, artık pil saklama kutusu bulundurmak zorundadır. Pilleri kesinlikle yere ya da normal bir çöp kutusuna atmamalıyız. Çevre konusunda hassas ve bilinçli davranmalıyız. Ancak bu şekilde kendi sağlığımızı ve çevreyi koruyabiliriz.

3. Sınıf Fen Bilimleri Pil Atıklarının Çevreye Vereceği Zararlar - Konu anlatımı

Pil Atıklarının Çevreye Verdiği Zararlar:

Pil atıkları doğrudan doğruya toprağa karışır ve bitkilere etki eder. Bu nedenle çevreye çok büyük zararlar verir.

1- Toprağı kirletir: Pil atıkları toprağa karıştıkları takdirde onlarca yıl boyunca kaybolmaz. Toprağın yavaş yavaş zehirlenmesine neden olur. Bu da bitki ve çiçeklerin yetiştirilmesine engel olur. Tarladaki topraklara karıştığı takdirde ürünlerin verimini düşürür.

2- Bazı böcek türlerini yok eder: Pil atıkları bazı böcek türlerinin neslinin tükenmesine yol açmıştır. Hala bazı böcekler bu tür atıklar yüzünden tehlike altındadır. Pillerin içindeki zehirli maddeler ekolojik dengenin bozulmasına yol açar. Bazı hayvanlar aç kaldıklarında pilleri yiyecek zannederek yiyebilir. Bu da onların zehirlenmesine neden olabilir.

3- Suları kirletir: Önce yer altı ve sonra yer üstündeki suların kirlenmesine yol açar. Özellikle kurşun ve mangan gibi maddeler suların çok hızlı bir şekilde kirlenmesine neden olur. Bu maddeler içme suyuna karıştığı takdirde insan sağlığını da tehdit eder. Bu nedenle pil atıkları konusunda son derece hassas olunmalıdır. Sadece karada değil suda yaşayan hayvanlar da zarar görebilir.

4- Görüntü kirliliği: Pil atıkları diğer çöpler ve atıklar gibi görüntü kirliliğine de yol açar. Binlerce yıl boyunca doğada yok olmadan kalması en büyük tehlikelerden birini oluşturur.

Pil Atıklarının İnsan Sağlığına Verdiği Zararlar

Pil toplama kutularına atılmayan ya da geri dönüşüme gönderilmeyen piller insan sağlığını da olumsuz etkiler.

1- Kanser hastalıkları: Yapılan araştırmalar sonucunda pil atıklarının kanser hastalıklarına yol açtığı tespit edilmiştir. Solunan ağır karbon ve metaller insan vücuduna doğrudan nüfuz eder. Bağışıklık sisteminin yavaşlamasına hatta çökmesine neden olabilir.

2- Böbrek ve karaciğer hastalıkları: Gelişigüzel atılan piller böbrek ve karaciğer hastalıklarına da neden olur. İnsan sağlığı için çok önemli olan iç organların zarar görmesi uzun yıllar boyunca tedavi gerektiren hastalıklara yol açar.

3- Merkezi sinir sistemi bozuklukları: Pil atıkları sadece toprağa ve suya değil, aynı zamanda havaya da karışır. Bu da merkezi sinir sistemini felce uğrayabilir. Unutkanlık başta olmak üzere birçok hafıza problemine yol açabilir. Alzheimer ve çocuk felci de pil ve benzeri atıkların yol açtığı hastalık arasında yer alır.

Pil atıkları aynı zamanda şiddetli baş ağrılarına ve migrene neden olmaktadır. Beyin damarlarının genişlemesine ve baş dönmesine yol açabilir. Uyku bozuklukları da insan sağlığına verdiği en büyük zararlardan biridir.

Piller Nereye Atılmalı?

Bitmiş pilleri evdeki ve sokaktaki çöp kutularına atmak da son derece zararlıdır. Pil atıkları için özel olarak üretilmiş çöp kutuları kullanılmalıdır. Geri dönüşüm amaçlı üretilen pil toplama kutuları da birçok farklı dükkan ve mağazada yer alır. Pilleri buraya bırakarak enerji tasarrufuna katkıda bulunabiliriz. Günümüzde elektrik ürünleri satan birçok mağazada da pil saklama ve geri dönüşüm kutuları bulunmaktadır. Son olarak özellikle meydan ve park gibi alanlarda pil atıklarını geri dönüşüme gönderen özel kutular kullanılabilir.