Elektrikli gereçlerden bazıları sadece mutfak ve banyolarda kullanılabilir. Mutfaklarda buzdolabı, bulaşık makinesi, tost makinesi ve su ısıtıcısı gibi araçlar yer alır. Banyoda ise saç kurutma makinesi ve çamaşır makinesi kullanılır. Bu araç gereçlerin ortak özelliği fiş ve elektrik ile çalışmasıdır.

3. Sınıf Fen Bilimleri Elektrikli Araç - Gereçler - Konu Anlatımı

1- Haberleşmek İçin Kullanılan Elektrikli Araç - Gereçler:

İnsanların birbirleriyle hızlı bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan araçlardır. Önceleri mektup ve telgraf gibi haberleşme araçları kullanılırdı. Günümüzde radyo ve bilgisayar çok daha hızlı iletişim kurulmasını sağlar. Televizyon ise hem haber alma hem de eğlence aracıdır.

1- Bilgisayar:

İnternet ile birlikte kullanılır. Kasa bilgisayar, dizüstü ve tablet gibi çeşitleri vardır. İnsanlar günlük haberleri bilgisayardan okuyabilir ve birbirine e-posta atabilirler. Öğrenciler ödevlerini hazırlarken ve sınavlara çalışırken bilgisayardaki kaynakları araştırabilir. Ev dışında tüm iş yerlerinde de kullanılır. Şarj edildikten sonra kablosuz çalıştırılabilir.

2- Radyo:

Ana haber bültenleri radyo aracılığıyla takip edilebilir. Ayrıca kültür- sanat ve spor haberlerini de radyodan dinlemek mümkündür. El ve cep radyoları çok daha küçüktür ve her yerde kullanılabilir.

3- Televizyon:

Her evde en az bir tane bulunan elektrikli araçtır. Televizyonda haberler dışında, çizgi filmler, belgeseller ve eğitici programlar yayınlanır. İlk üretilen televizyonlar tüplü ve siyah-beyazdı. Günümüzde kullanılan televizyonların tamamı renklidir.

2- Temizlik İçin Kullanılan Elektrikli Araç - Gereçler:

İnsanların temizlik ihtiyacını çok daha hızlı ve pratik şekilde karşılayan araç-gereçlerdir. Ev dışında, otel ve pansiyon gibi konaklama merkezlerinde de sıklıkla kullanılır.

1- Çamaşır Makinesi:

İlk çamaşır makinesi 1900'lü yılların başında üretilmiştir. Günümüzde üretilen çeşitleri çok daha kullanışlıdır. Kurutma özelliği bulunan çamaşır makineleri de mevcuttur. Çamaşırların çok daha temiz olmasını sağlar. Genellikle evlerin banyolarında kullanılır.

2- Bulaşık Makinesi:

En çok kullanılan elektrikli ev araçlarından bir diğeridir. Elde yıkanması zor olan bulaşıkları dakikalar içerisinde temizler. Bulaşık makineleri hem ev işlerinin daha kısa sürede tamamlanmasını hem de su tasarrufu sağlar.

3- Elektrikli Süpürge:

Torbalı ve filtreli olan elektrikli süpürgeler evlerin her odasında kullanılır. Torbası dolduktan sonra boşaltılmalıdır. Ev dışında ofislerde, otellerde ve temizlenmesi gereken her yerde kullanılabilir.

3- Mutfakta Kullanılan Elektrikli Araç - Gereçler:

1- Su Isıtıcısı:

Kahve, bitki çayı gibi içecekler için gerekli olan suyu ısıtmaya yarayan araçlardır. Tek bir tuşla rahatlıkla çalıştırılır. Otomatik bir yapıya sahip olduğu içi su kaynadıktan sonra kendi kendine kapanır.

2- Çay - Kahve Makinesi:

Çay - kahve gibi günlük hayatta çok sık tüketilen içecekleri birkaç dakika içerisinde hazırlayan elektrikli araçlardır.

3- Fırın:

Birçok farklı yemek elektrikli fırınlarda pişirilebilir. Mikrodalga fırınlar ise soğumuş yemekleri ısıtmak için kullanılır.

4- Tost Makinesi:

Genelde metal malzemelerden yapılan elektrikli araçlardır. Metal olduğu için ekmeklerin yüzeye yapışmasını engeller.

5- Ekmek Kızartma Makinesi:

Kahvaltıda yenen ekmekleri kızartmak için bu makineler kullanılır. Tıpkı su ısıtıcıları gibi tost makineleri de otomatiktir.

4- Isınmak İçin Kullanılan Elektrikli Araç - Gereçler:

1- Elektrikli soba:

Sonbahar ve kış aylarında en çok kullanılan elektrikli araçlardan biridir. Çeşitli seviyelerde ısı sağlar.

2- Klima:

Klimalar havayı hem ısıtmak hem de soğutmak için kullanılır. Son on yılda daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.