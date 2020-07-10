Günümüzde en çok kullanılan elektrik kaynaklarının başında doğal gaz ve petrol gelir. Bu kaynaklar yenilenmez ve çevreye zararlıdır. Günümüzde güneş ve rüzgar gibi doğal kaynaklardan elektrik üretmek mümkündür.

3. Sınıf Fen Bilimleri Elektrik Kaynakları - Konu Anlatımı

1- Petrol:

Çıkarıldığı bölgeye göre farklı özelliklere sahip olan petrol, elektrik üretiminde sıklıkla kullanılır. Ham petrol sıvıdır ve çeşitli işlemlerden geçirilir. Günümüzde en çok petrol çıkarılan ülkelerin başında Kuzey Amerika, Rusya ve Meksika geliyor. Orta Doğu ülkelerinden ise Irak ve Afganistan'da petrol rezervleri bulunur.

2- Doğal Gaz:

Petrolün gaz haline doğal gaz denir. Hem elektrik üretiminde hem de ısı kaynağı olarak kullanılır. İçerisinde metan, etan ve karbondioksit yer alır. Kokusuz ve renksiz bir yapıya sahiptir. Boru hatları üzerinden tüm ülkelere taşınır.

3- Kömür:

Elektrik üretiminde az da olsa kömür kullanılmaktadır. Büyük kazanlarda yakılan kömürden buhar elde edilir. Buhar, türbinleri harekete geçirir ve elektrikli jeneratörlerin çalışmasını sağlar. Daha çok sanayi alanında kömürden elektrik üretilir.

4- Pil:

Pil, anot ve katot uçlarından oluşan bir aygıttır. Küçük, orta ve büyük olmak üzere birçok çeşidi mevcuttur. Günlük hayatta en çok 'kalem pil' adı verilen küçük piller kullanılır. İçerisinde teneke, metal ve çinko gibi metaller yer alır. Çinko, aynı zamanda elektriği ileten maddelerden biri olduğu için pillerin içerisinde bulunur.

5- Batarya:

İki veya daha fazla pilden oluşan aygıtlara batarya denir. Özellikle diz üstü bilgisayarların tamamında batarya kullanılır. Bataryaların en önemli özelliği şarj edilebilir olmasıdır. Bu sayede fişe takılı olmadan uzun saatler boyunca bilgisayar ve diğer elektrikli araçları çalıştırabilir. Telefon, kamera ve fotoğraf makinelerinin içerisinde de çeşitli büyüklükte bataryalar kullanılır. Birkaç yıldır üretilmeye başlanan elektrikli araçlarda ise lityum bataryalar kullanılır. Bu bataryalar diğerlerine göre çok daha büyüktür. Bu nedenle çalışma kapasiteleri daha yüksektir.

6- Akü:

Sulu ve jel akü olmak üzere ikiye ayrılır. Aküler elektrik üretiminde alternatif bir kaynak olarak kullanılır.

7- Jeneratör:

Bulaşık makinesi, süpürge, televizyon, bulaşık makinesi ve daha birçok araç- gereç şehir elektriği ile çalışır. Şehir elektriğinin kesilmesi sonucunda alternatif enerji kaynağı olarak jeneratörler devreye girer. Üst kısmında yer alan ipleri çekilerek pratik bir şekilde çalıştırılabilir. Genellikle dükkanlarda ve iş yerlerinde kullanılır. Ancak son yıllarda çeşitli konutlarda ve sitelerde kullanım yoğunluğu artmıştır.

Doğal Elektrik Kaynakları

Doğal elektrik kaynakları arasında güneş, su ve rüzgar gelir. Bu kaynaklar aynı zamanda yenilenebilir olduğu için çok daha ekonomiktir. Elektrik üretiminde kullanılan diğer kaynaklar çevre kirliliğine yol açmaktadır. Güneş, su ve rüzgar ise çevreye hiçbir zarar vermez.

1- Güneş:

Çatılara ve yüksek yerlere panel kurularak güneşten elektrik üretmek mümkündür. Evlerde kullanım oranı her geçen gün artmaktadır. Güneş panellerinden elektrik ihtiyacın karşılayan kurumlar arasında okullar, hastaneler ve fabrikalar da yer alır. Ülkemizde de güneşten elektrik üretmek için gerekli alt yapı çalışmaları başlatılmıştır.

2- Rüzgar:

Rüzgar türbinleri doğal olarak elektrik üreten kaynaklardan bir diğeridir. İçerisinde yer alan jeneratör ve kutular kinetik enerjiyi mekanik enerjiye çevirir. Daha sonraki süreçte mekanik enerji elektrik enerjiye dönüşür. Günümüzde 300 - 1000 Walt arasında elektrik üreten birçok rüzgar türbini üretilmektedir.