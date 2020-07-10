Elektrikli araç- gereçler hem evlerde hem de iş yerlerinde sıklıkla kullanılır. Dikkat edilmediği takdirde özellikle fiş ve prizler istenmeyen kazalara yol açabilir. Bu nedenle elektriğin güvenli kullanmak adına bilinçli ve sağduyulu davranmalıyız.

3. Sınıf Fen Bilimleri Elektriğin Güvenli Kullanımı - Konu anlatımı

1- Priz koruyucu ve kapakları kullanılmalı:

Özellikli bebekli evlerde priz koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Kullanılmadığı zamanlarda prizlerin üzerine takılan bu koruyucular bebeklerin parmaklarını prizlere sokmasına neden olur. Evdeki prizler kapaklı olan modelleriyle değiştirilebilir ve bu şekilde kullanılabilir. Evde kedi ve köpek besleyen kişiler de priz koruyucu ya da kapağı kullanmalıdır.

2- Islak zeminlerde ve duştan çıktıktan sonra dikkat edilmeli:

Su elektriği yalıtır ve kişilerin çarpılmasına neden olur. Bir bardak su bile tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle çeşitli nedenlerden dolayı ıslanmış odalarda priz ve fiş gibi elektrik kablolarına kesinlikle dokunulmamalı. Söz konusu yer kendi kendine kuruyana kadar orada bulunulmamalıdır. Duştan çıktıktan sonra iyice kurulanmadan saç kurutma makinesi dahi hiçbir elektrikli gerece temas edilmemeli. Islak elle prizlere ve elektrik anahtarlarına dokunmak da son derece tehlikelidir. Bu hataları yapan kişiler yumuşak bir dille uyarılmalı.

3- Prizlere aşırı yükleme yapılmamalı:

Prizlere takılan üçlü prizlere aşırı yükleme yapılmamalı. Bir üçlü prize bir başka üçlü prize takılıp 4 -5 tane elektrikli aracı birden çalıştırmak sigortanın atmasına neden olabilir. Aynı zamanda aşırı yükleme sonucu elektrik akımı insanların çarpılmasına yol açabilir.

4- Topraklı prizler kullanılmalı:

Hem evde hem de iş yerlerinde topraklı prizler kullanılmalı. Bununla birlikte kabloları soyulmuş ya da aşınmış kablolar çok riskli olduğu için yenileriyle değiştirilmeli. Açıkta kalan kablolar elektrik akımının dışarı çıkmasına neden olur. Bu ise insan güvenliği açısından büyük riskler oluşturur. Yerinden çıkmış, sökülmüş ve hasara uğramış tüm kablo ve prizler, eve elektrikçi çağrılarak tamir edilmeli.

5- Elektrik direklerine temas edilmemeli:

Dışarıdaki elektrik direklerine dokunmamalı ve çok yakınlarında yürümemeliyiz. Özellikle yağmur yağdığında bu direkler çok tehlikeli olabilmektedir. Elektrik direklerinin çok yakında oynayan ya da bu direklere tırmanan kişileri uyarmalıyız. Şehir elektriğinin verildiği trafoların yakınında da oynamamalıyız.

6- Fişe takılı elektronik cihazlar yerinden oynatılmamalı:

Bilgisayar ve televizyonlar fişe takılıyken onları hareket ettirmek kazalara yol açabilir. Bu cihazların yeri değiştirilecekse önce fişlerinin çıkarıldığından emin olunmalıdır. Aynı zamanda buzdolabı, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların üzerine eşyalar konulmamalı. Bu eşyalar elektrikli araçların üstünde ağırlık yaparak makinelerin kısa devre yapmasına neden olabilir.

7- Elektrikli aletlerin kullanma kılavuzları okunmalı:

Yeni bir elektrikli cihaz alındığında kullanma talimatı dikkatlice okunmalıdır. Talimatlara yazan her şeye özen göstermek, istenmeyen kazaların önüne geçer.

8- Bozuk elektrikli araç - gereçler kullanılmamalı:

Ses çıkaran, kendi kendine kapanan ve bozulma sinyalleri veren elektrikli araçlar ısrarla kullanılmamalı. Ya tamir ettirilmeli ya da yenisi alınmalı. Bu tür cihazlar ısrarla kullanılırsa çok ciddi zararlara yol açabilir.

Ek olarak elektrik kablolarından koku ya da duman geliyorsa hiç vakit kaybetmeden evin şalterini indirmeli ve sigortayı kapatmalıyız. Böyle durumlarda kendimiz müdahale etmek yerine bir elektrikçiden yardım alınmalıdır. Yüksek voltaj uyarısının bulunduğu yapıların yakınından geçmemeliyiz.