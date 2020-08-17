3. Sınıf Fen Bilimleri Doğal Ve Yapay Ses Kaynakları konu anlatımı

Etrafta birçok farklı ses türü duyarız. Bu sesler değişik kaynaklar üzerinden çıkar ve mesafeye bağlı olarak farklı şiddetlerde duyulur. Mesela televizyon, kuş, makine sesleri, telefon ya da araba gibi birçok sesi gün içerisinde duyarız. Bize yakın olan sesler daha yüksek şiddete sahiptir ve kolayca duyarız. Ancak bize uzak bir kaynağa sahip olan sesler daha zor duyulur. Çünkü düşük bir ses şiddetine sahiptir.

Doğal ve Yapay Ses Kaynakları

Birçok farklı ses çeşidi bulunmaktadır. Bu sesler genelde iki farklı şekilde ele alınır. Bunlardan biri doğal ses kaynakları diğeri ise yapay ses kaynaklarıdır. Ancak Öncelikle ses kaynağının ne olduğunu öğrenelim.

Ses kaynağı: Genelde duyduğumuz tüm sesler bir kaynaktan çıkar. Ses çıkarmış olan bu kaynaklara ise ses kaynağı denir. Mesela bir uçağın sesini duyarsak o ses uçaktan çıkmış anlamına gelir.

Ayrıca kaynaktan çıkan tüm sesler her yönüyle doğrusal şekilde yayılır. Tıpkı bir suya atılan taşın çevrede dalgalar oluşturarak yayılması gibi aynı şekilde ses de havada yayılır. Hava ile beraber aynı zamanda katı ve sıvı ya da gaz üzerinden de yayılmaktadır. Ancak ses boşlukta yayılmaz. Yani ses uzayda yayılmaz. Şimdi sesleri doğal ve yapay kaynak olarak ayrı ayrı ele alalım.

Doğal ses kaynakları: Doğada kendiliğinden çıkabilen seslere doğal ses kaynakları denmektedir. Bunlar içerisinde birçok farklı doğal ses kaynağı bulunur.

- İnsan sesleri

- Hayvan sesleri

- Dere sesi

- Rüzgar sesi

- Yağmur sesi

Bu gibi daha birçok ses tamamen doğal şekilde çıkmış olan kaynaklardır. Aynı zamanda evimizde ya da okulumuzda ve dışarıya çıktığımız zaman da yine birçok doğal ses duyarız.

Yapay ses kaynakları: İnsanlar tarafından üretilmiş olan ses kaynaklarına yapay ses kaynağı denir. Yani hem el yapımı hem de teknolojik şekilde kullandığımız pek çok ürün yapay ses kaynağı oluşturmaktadır.

- Radyo

- Piyano

- Gitar

- Televizyon

- Trafikteki araç sesleri

- İş makineleri

- Helikopter sesi

Bu gibi insanlar tarafından tasarlanmış olan birçok farklı yapay ses kaynağı bulunmaktadır. Bu ses kaynakları gün içerisinde sürekli olarak çevremizde duyulur. Bazıları çok yüksek şiddete sahiptir bazıları ise çok az bir şiddet ile duyulur.

Not: Sesin kaynağına yaklaştıkça sesleri daha fazla keşfetmeye başlarız. Çünkü sesin şiddeti yükselir ve böylece kulağımızı daha fazla titreşir. Bu sayede işitme duyumuzdan yararlanmak suretiyle sesin geldiği kaynağı görmeden de kolaylıkla bulabiliriz. Aslında daha doğrusu sesin kaynağının hangi yönden geldiğini bu şekilde doğru tahmin edebiliriz.

Aynı zamanda huzur veren ve rahatsız edici sesler bulunmaktadır.

Huzur veren ses kaynakları: Su sesi, kuş sesi, yağmur sesi ve benzeri ses kaynakları bize huzur veren ve mutlu eden seslerdir. Bu sesleri duymaktan mutlu oluruz ve etrafımızda yoğun şekilde duyarız.

Rahatsız edici ses kaynakları: Yüksek şiddette sahip olan makine sesleri, trafik sesi ve benzeri gibi farklı sesler bizi rahatsız eder. Özellikle bu seslerin çok yüksek şiddetli olması nedeniyle işitme kaybı yaşayabiliriz. O yüzden çok dikkat etmeli ve yüksek şiddete sahip olan seslerden uzak durmaya çalışmalıyız.