3. Sınıf Fen Bilimleri Doğal Ve Yapay Çevre konu anlatımı

İçinde bulunduğunuz ortam çevreyi oluşturuyor. Çevreyi doğal ve yapay çevre olarak ikiye ayırabiliriz. Doğal çevre insan eliyle yapılmayan ve doğal şartlarla oluşan ortamdır. Yapay çevre ise insanların kendi elleriyle, malzemeler kullanarak yaptıkları doğal olmayan ortamdır.

Doğal ve Yapay Çevre Konu Anlatımı

İçinde bulunduğunuz, yaşadığınız ve diğer canlılarla etkileşimde bulunduğunuz ortam sizin çevrenizi oluşturuyor. Sizin yaşadığınız çevreyle hayvan ve bitkilerin yaşadıkları çevre farklıdır. Her ne kadar evcil hayvanları kendi çevremize katsak da doğada yaşayan hayvanların çevreleri farklıdır.

Doğumla birlikte sizin de çevreniz oluşuyor. Bu genellikle anne-baba (eğer varsa kardeş/kardeşleriniz) olmaktadır. Sizin çevreniz evinizin içiyle sınırlıdır. Fakat büyüdükçe ve arkadaş edindikçe sizin de çevreniz büyüyüp, genişleyecektir.

Çevre Nedir?

İnsanların içinde bulundukları, diğer canlılarla etkileşim içinde bulundukları ortama çevre deniliyor. Her insanın çevresi görüştüğü ve iletişim kurduğu insanlar doğrultusunda sınırlıdır. Kiminin çevresi geniş iken kiminin ise çevresi çok dardır. Çevre doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Doğal Çevre Nedir?

Dünyanın varoluşundan beri doğal olaylarla şekillenmiş ve bugüne kadar gelmiş ortamlara doğal çevre deniliyor.

Yani insanlar tarafından değil de zamanla doğa olayları tarafından şekillenip, ortaya çıkmışlardır.

Doğal çevreye örnek verecek olursak; ormanlar, dağlar, akarsular, vadiler, ovalar, çöller, denizleri sayabiliriz.

Doğal Çevrenin Özellikleri Nelerdir?

1-Kendiliğinden oluşmuş ortamlardır.

2-Canlı çeşitliliği çoktur.

3-Genellikle insanlara az rastlanılır.

4-İnsan atıkları, çöpler bulunmaz.

5-İnsan etkisi olmadığı için havası, toprağı ve suyu daha temizdir.

6-Hayvan sesleri dışında insanların kullandıkları araç ve ses gürültüsü yoktur.

Yapay Çevre Nedir?

İnsanlar bulundukları ortamı değiştirmeyi ve yeniden şekillendirmeyi severler. Bunu da inşaat malzemeleriyle ve bitkilerle yaparlar. İşte insanların doğal çevrenin bir benzeri olan ve ellerindeki malzemelerle oluşturdukları ortama yapay çevre deniliyor.

Yapay çevreye örnek verecek olursak; parklar, bahçeler, göletler, havuzlar, yürüyüş yollarını sayabiliriz. Bunlara ek olarak sokakları, mahalleleri, binaları, köprüleri, okulları, hastaneleri de yapay çevrenin bir parçası olarak sıralayabiliriz.

Yapay çevre oluştururken, doğal ortamı bozmamaya dikkat edilmelidir. Çünkü yapay çevre kısa sürede ortaya çıkarılabiliyorken, doğal çevrenin oluşması çok uzun yıllar alabiliyor. Ayrıca doğal çevrede yaşayan canlı türlerini de yok etmemek çok önemlidir. Çünkü doğada bir denge vardır. Bir canlıyı yok etmek başka bir canlının aşırı çoğalmasına yol açar ve bu da doğanın dengesinin bozulması demektir. Bu nedenle yapay çevre oluştururken doğal çevreyi korumalı ve yaşatmayı görev bilmeliyiz.

Yapay Çevrenin Özellikleri Nelerdir?

1-İnsan eliyle yapılmıştır.

2-Ortamda çok az sayıda canlı çeşidi vardır.

3-Ortamda daha çok insana ve insanların kullandıkları araçlar bulunur.

4-İnsan ve araçların ortamı kirletmesinden dolayı hava, toprak ve su daha çok kirlenmektedir.

5-İnsan ve araçların ortaya çıkardıkları atık ve çöpler daha çoktur.

6-Gürültü daha fazladır.

Doğal ve Yapay Çevre Arasındaki Ortak Özellikler Nelerdir?

Her iki çevrede de;

*Canlı ve cansız varlıklar vardır. Yani yaşam vardır.

*Canlı ve cansız varlıklar etkileşim halindedir. Birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Örneğin çevrenizde gördüğünüz kedi, köpek, tavuk, ördek gibi hayvanlar yaşamlarını sürdürebilmeleri için beslenmeye ihtiyaçları vardır.

*Yeşil alanlar vardır.

Doğal ve Yapay Çevre Arasındaki Farklar Nelerdir?

*Doğal çevrede insan etkisi yoktur. Yapay çevrede vardır.

*Doğal çevrede doğal varlıklar bulunur. Yapay çevrede yapay varlıklar daha çoktur.

*Doğal çevrede canlı çeşidi çoktur. Yapay çevrede canlı çeşidi sınırlıdır.

*Doğal çevrenin oluşumu uzun yıllar alır. Yapay çevre kısa sürede oluşturulabilir.

*Doğal çevre daha temizdir. Yapay çevre daha kirlidir.

*Doğal çevre yapay çevre olmadan yaşamını sürdürebilir. Yapay çevre, doğal çevre olmadan yaşamını sürdüremez.