3. Sınıf Fen Bilimleri Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım konu anlatımı

Çevremizde bulunan varlıkların bazı ortak özellikleri vardır. Doğarlar, büyürler ve beslenmeye ihtiyaçları vardır. Nesillerinin devam etmesi için ürerler. Bu özellikler onları cansız varlıklardan ayırır.

Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım

1- Bitkiler:

Çevremizde en sık gördüğümüz bitkilerin başında ağaçlar gelir. Ağaçların birçoğu sonbahar ve kış aylarında yapraklarını dökmesidir. Yüzde doksan beşinden fazlası ilkbahar - yaz mevsimlerinde çiçek açar ve meyve verir. Ihlamur, köknar, çam, kavak, kayın başta olmak üzere yüzlerce ağaç çeşidi bulunur. Her birinin görünümü farklıdır. Ağaçların çevreye ve insanların hayatına sayısız faydası bulunmaktadır. Havadaki karbondioksit seviyesini azaltıp oksijen seviyesini yükseltir. Böylelikle havanın temizlenmesini sağlarlar. Güneşin zararlı olduğu bilinen UV ışınlarının etkilerini azaltırlar. Verdikleri meyveler ve yapraklarla birçok canlının beslenmesini sağlar. Bu faydalar göz önünde bulundurularak sık sık fide dikilmeli ve ağaçlandırma yapılmalıdır.

Çiçekler de çevremizde sık gördüğümüz bitkiler arasında yer alır. Gül, menekşe, kasımpatı, papatya, sümbül, en sık görülen ve yetiştirilen çiçek çeşitlerinin başında gelir. Her çiçek farklı bir kokuya ve görünüme sahiptir. Çiçekler de tıpkı ağaçlar gibi havanın çok daha temiz olmasını sağlar. Arılar çiçek özlerini toplayarak bal üretir.

Bitkilerin yaşam döngüsü diğer canlılara oranla daha basittir. Tohumlarının çimlenmesi sonucu ürerler. Tıpkı diğer canlılar gibi onların da bir yaşam süresi vardır. Yaşam süreleri bitkiden bitkiye fark gösterir.

2- Hayvanlar:

Çevremizde gördüğümüz hayvanlar kendi içerisinde evcil ve vahşi olarak ikiye ayrılır. Evcil hayvanların başında kedi ve köpekler gelir. Evcil hayvanların birçoğu evde beslenebilse de bazılarının evde beslenmesi tehlikelidir. Dünyada en çok beslenen hayvanların başında kedi ve köpek gelir. Deniz canlısı olan balıklar da akvaryumlarda ve evlerde sıklıkla beslenir.

Evcil hayvanların birçok ortak özelliği bulunur. Bunlardan ilki kendi kendilerine beslenme ve yaşamlarını sürdürme özelliğidir. Köylerde ve çiftliklerde bakılan kümes hayvanları da bu sınıfa girer. Tavuk, kaz, ördek, horoz gibi canlılar hem evcil hem de kümes hayvanıdır. Aynı zamanda inek, öküz, manda gibi hayvanların etinden, sütünden ve derilerinden faydalanılır.

İnsanların yerleşik hayata geçmesi ile birlikte bu hayvanların birçoğu insanlar tarafından evcilleştirilmiştir. Yüzde altmışından fazlası memeli hayvanlar sınıfına girer. Muhabbet kuşu, martı, papağan ise kuşlar familyasında yer alır. Sürüngen hayvanların birçoğu vahşi olsa da bazıları zaman içerisinde evcil hale getirilmiştir. Hamster ve kaplumbağa hem evcil hem de sürüngen hayvanlara örnek olarak gösterilebilir.

Çevremizde gördüğümüz diğer hayvanlar, karınca, arı, akrep, yengeç, yılan ve tavşandır. Her birinin farklı beslenme alışkanlıkları ve fiziksel özellikleri vardır.

3- Mantarlar:

Mantarlar hücreli bir yapıya sahiptir ve spor ürettiği için canlı varlıklar sınıfına girer. Hem tek hem de çok hücreli olan türleri bulunmaktadır. Tek hücreli olmak canlılık için yeterli olduğu için mantarların tamamı canlı olarak tanımlanır. Aynı zamanda mantarlar kendi içerisinde zehirli ve zehirsiz olarak ikiye ayrılır. Şapkalı mantarların birçoğu zehirlidir ve dikkatli bir şekilde toplanmalıdır. Mantarlar bitkiler gibi eşeyli ve eşeysiz ürerler. Genellikle ormanlarda bulunan mantarların küf ve maya gibi çeşitleri de mevcuttur.

4- Mikroskobik Varlıklar:

Çevremizde mikroskobik varlıklar da yer alır. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan bu canlılar ancak mikroskop kullanılarak bölünür. Mikroskobik canlıların ortak özelliği parazit bir yapıya sahip olmalarıdır. Dünyanın her yerinde yaşayabilirler.