2. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler konu anlatımı
Tüm öğrenciler okul hayatına başladıkları ilk yıllar oldukça zor olmaktadır. Özellikle okula başladıkları ilk sene öğrenciler için adaptasyon senesi olarak geçmektedir. 2. Sınıf öğrencileri okul hayatına başladıkları ikinci yıl oldukça yoğun bir ders programı ile karşılaşmaktadır. 2. Sınıfta Türkçe dersinde özellikle anlam bilgisine ait birçok konu yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de zıt anlamlı kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimelerin detayına dair bilgilere yer verdik.
1. sınıfta genelde öğrenciler sayıları, harfleri, okumayı ve yazmayı öğrenirken; ikinci yıl daha çok teknik bilgiler olan konulara geçilir. Bu sebeple 2. Sınıf 1. Sınıfa göre daha çok teknik bilginin yer aldığı bir sınıf düzeyidir.
2. Sınıf özellikle öğrencilerin okula dair birçok konu öğrendiği teknik bilgilerin yer aldığı sınıf düzeyidir bu sınıf düzeyde öğrenciler Türkçe dersinde Anam işleri ile ilgili onları görür Anam üstleri ile ilgili konulardan eş anlamlı zıt anlamlı kelimeler 2. Sınıf Türkçe konuları içinde yer alır. Böylece öğrenciler zıt anlamlı kelimelerin ne olduğunu bilerek ayırt etme becerisine sahip olur.
2. Sınıf Zıt Anlamlı Kelime Konu Anlatımı
Zıt anlamlı kelimeler; anlam yönünden birbirinin tersi olan kelimelere verilen isimdir. Böylece bir kelimenin zıt anlamlısı O kelimenin tam olarak tersini ifade etmektedir. Dilimizde her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. Bu durumda zıt anlamı olmayan kelimeleri yakın anlamlı kelimeler ile ifade etmek mümkün olmaktadır.
Sözcüklerin zıt anlamlı olabilmesi için o sözcüklerin gerçek ya da mecaz durumları ifade etmesi gerekir. Ancak kelimelerin olumsuz hali zıt anlamı ifade etmez. Sadece getirilen olumsuzluk ekleri ile olumsuz anlamda bulunmayı sağlar. Kelimenin zıt anlamı olumsuzluk ekleri le sağlanır. Olumsuzluk ekleri –ma, -me, -mu, -mü, -sız, -siz, -suz, -süz ekleridir.
Örneklerle Zıt Anlamlı Kelimeler
Zıt anlamlı kelimeler:
Aşağı- yukarı
Açık- kapalı
Artı- eksi
Alıcı- satıcı
Ağır-hafif
Alt- üst
Acemi- Usta
Atılgan- çekingen
Ön- arka
Aç- tok
Az- çok
Doğu- batı
Beyaz- siyah
Savaş- barış
Bolluk- kıtlık
Alacak- borç
Cimri- Cömert
Cevap- soru
Çalışkan- tembel
Hızlı- yavaş
Çift- tek
Çukur- tümsek
Doğal- yapay
Hariç- dahil
Dost- düşman
Doğru- yanlış
Doğu- batı
Dar- geniş
Git- dur
Geç- er
Düş- gerçek
Erken- geç
Kadın- erkek
Fazla- eksik
Zengin- fakir
Kapalı- açık
Artı- eksi
Çok- az
2. Sınıf öğrencilerinin kelime hazineleri daha tam olarak gelişmemiş olduğu için bu sınıf düzeyinde öğrencilerin zorlanmayacakları basit kelimeler ve bu kelimelerin zıt anlamlıları verilir. Böylece öğrenciler çok zorlanmadan zıt anlamlı kelimeleri öğrenerek kelimelerin ifade ettikleri anlamla ilgili konuları kavrayabilir. Bu konu ile ilgili sorulara daha kolay cevap verebilirler. Böylece 2. Sınıf düzeyinde zıt anlamlı kelimeler konusu öğrenciler için sonraki sınıflarda daha da zor kelimeleri öğrenecekleri bir konudur.
Zıt Anlamlı Kelimeler Özellikleri Nelerdir?
2. Sınıf düzeyinde Türkçe dersi içerisinde yer alan zıt anlamlı kelimeler konusu sarmal eğitim şeklinde işlenen konulardandır. Her sınıf düzeyinde daha da geliştirilerek Türkçe Dersi konularında yer alır.
- Zıt anlamlı kelimeler diğer adı ile karşıt anlamlı kelimeler birbirine karşı yargı bildiren sözcüklerdir.
- Bir kelimenin karşılığının oluşabilmesi için birbirine karşıt yargı veren sözcükler kullanılır.
- Karşıtlığın oluşarak karşıtlığın güçlenmesini sağlar.
- Sözcüklerin olumsuzları o sözcüğün zıt anlamlısı sayılmaz.
- Karşıt anlamlar kelimenin karşı olduğu durumu ifade eder.
- Tam karşıtları ifade etmiyorsa oluşan bu durum yakın anlamlı kelimelerdir.
- Karşıt anlamı ifade eden durumlar keskindir.
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