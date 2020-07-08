Ara
MENÜ
Geri2. SINIF 2. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler konu anlatımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2. SINIF
Haber Giriş: 08.07.2020 - 02:33,Son Güncelleme:

2. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler konu anlatımı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler konu anlatımı
Abone Olgoogle-news

Tüm öğrenciler okul hayatına başladıkları ilk yıllar oldukça zor olmaktadır. Özellikle okula başladıkları ilk sene öğrenciler için adaptasyon senesi olarak geçmektedir. 2. Sınıf öğrencileri okul hayatına başladıkları ikinci yıl oldukça yoğun bir ders programı ile karşılaşmaktadır. 2. Sınıfta Türkçe dersinde özellikle anlam bilgisine ait birçok konu yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de zıt anlamlı kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimelerin detayına dair bilgilere yer verdik.

1. sınıfta genelde öğrenciler sayıları, harfleri, okumayı ve yazmayı öğrenirken; ikinci yıl daha çok teknik bilgiler olan konulara geçilir. Bu sebeple 2. Sınıf 1. Sınıfa göre daha çok teknik bilginin yer aldığı bir sınıf düzeyidir.

2. Sınıf özellikle öğrencilerin okula dair birçok konu öğrendiği teknik bilgilerin yer aldığı sınıf düzeyidir bu sınıf düzeyde öğrenciler Türkçe dersinde Anam işleri ile ilgili onları görür Anam üstleri ile ilgili konulardan eş anlamlı zıt anlamlı kelimeler 2. Sınıf Türkçe konuları içinde yer alır. Böylece öğrenciler zıt anlamlı kelimelerin ne olduğunu bilerek ayırt etme becerisine sahip olur.

2. Sınıf Zıt Anlamlı Kelime Konu Anlatımı 

 Zıt anlamlı kelimeler; anlam yönünden birbirinin tersi olan kelimelere verilen isimdir. Böylece bir kelimenin zıt anlamlısı O kelimenin tam olarak tersini ifade etmektedir. Dilimizde her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. Bu durumda zıt anlamı olmayan kelimeleri yakın anlamlı kelimeler ile ifade etmek mümkün olmaktadır. 

 Sözcüklerin zıt anlamlı olabilmesi için o sözcüklerin gerçek ya da mecaz durumları ifade etmesi gerekir. Ancak kelimelerin olumsuz hali zıt anlamı ifade etmez. Sadece getirilen olumsuzluk ekleri ile olumsuz anlamda bulunmayı sağlar. Kelimenin zıt anlamı olumsuzluk ekleri le sağlanır. Olumsuzluk ekleri –ma, -me, -mu, -mü, -sız, -siz, -suz, -süz ekleridir.

 Örneklerle Zıt Anlamlı Kelimeler

 Zıt anlamlı kelimeler:

 Aşağı- yukarı

 Açık- kapalı

 Artı- eksi

 Alıcı- satıcı

 Ağır-hafif

 Alt- üst

 Acemi- Usta

 Atılgan- çekingen

 Ön- arka

 Aç- tok

 Az- çok

 Doğu- batı

 Beyaz- siyah

 Savaş- barış

 Bolluk- kıtlık

 Alacak- borç

 Cimri- Cömert

 Cevap- soru

 Çalışkan- tembel

 Hızlı- yavaş

 Çift- tek

 Çukur- tümsek

 Doğal- yapay

 Hariç- dahil

 Dost- düşman

 Doğru- yanlış

 Doğu- batı

 Dar- geniş

 Git- dur

 Geç- er

 Düş- gerçek

 Erken- geç

 Kadın- erkek

 Fazla- eksik

 Zengin- fakir

 Kapalı- açık

 Artı- eksi

 Çok- az

2. Sınıf öğrencilerinin kelime hazineleri daha tam olarak gelişmemiş olduğu için bu sınıf düzeyinde öğrencilerin zorlanmayacakları basit kelimeler ve bu kelimelerin zıt anlamlıları verilir. Böylece öğrenciler çok zorlanmadan zıt anlamlı kelimeleri öğrenerek kelimelerin ifade ettikleri anlamla ilgili konuları kavrayabilir. Bu konu ile ilgili sorulara daha kolay cevap verebilirler. Böylece 2. Sınıf düzeyinde zıt anlamlı kelimeler konusu öğrenciler için sonraki sınıflarda daha da zor kelimeleri öğrenecekleri bir konudur.

 Zıt Anlamlı Kelimeler Özellikleri Nelerdir?

 ​​​​​2. Sınıf düzeyinde Türkçe dersi içerisinde yer alan zıt anlamlı kelimeler konusu sarmal eğitim şeklinde işlenen konulardandır. Her sınıf düzeyinde daha da geliştirilerek Türkçe Dersi konularında yer alır.

 - Zıt anlamlı kelimeler diğer adı ile karşıt anlamlı kelimeler birbirine karşı yargı bildiren sözcüklerdir.

 - Bir kelimenin karşılığının oluşabilmesi için birbirine karşıt yargı veren sözcükler kullanılır.

 - Karşıtlığın oluşarak karşıtlığın güçlenmesini sağlar.

 - Sözcüklerin olumsuzları o sözcüğün zıt anlamlısı sayılmaz.

 - Karşıt anlamlar kelimenin karşı olduğu durumu ifade eder.

 - Tam karşıtları ifade etmiyorsa oluşan bu durum yakın anlamlı kelimelerdir.

 - Karşıt anlamı ifade eden durumlar keskindir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle