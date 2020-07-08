2. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler konu anlatımı

1. sınıfta genelde öğrenciler sayıları, harfleri, okumayı ve yazmayı öğrenirken; ikinci yıl daha çok teknik bilgiler olan konulara geçilir. Bu sebeple 2. Sınıf 1. Sınıfa göre daha çok teknik bilginin yer aldığı bir sınıf düzeyidir.

2. Sınıf özellikle öğrencilerin okula dair birçok konu öğrendiği teknik bilgilerin yer aldığı sınıf düzeyidir bu sınıf düzeyde öğrenciler Türkçe dersinde Anam işleri ile ilgili onları görür Anam üstleri ile ilgili konulardan eş anlamlı zıt anlamlı kelimeler 2. Sınıf Türkçe konuları içinde yer alır. Böylece öğrenciler zıt anlamlı kelimelerin ne olduğunu bilerek ayırt etme becerisine sahip olur.

2. Sınıf Zıt Anlamlı Kelime Konu Anlatımı

Zıt anlamlı kelimeler; anlam yönünden birbirinin tersi olan kelimelere verilen isimdir. Böylece bir kelimenin zıt anlamlısı O kelimenin tam olarak tersini ifade etmektedir. Dilimizde her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. Bu durumda zıt anlamı olmayan kelimeleri yakın anlamlı kelimeler ile ifade etmek mümkün olmaktadır.

Sözcüklerin zıt anlamlı olabilmesi için o sözcüklerin gerçek ya da mecaz durumları ifade etmesi gerekir. Ancak kelimelerin olumsuz hali zıt anlamı ifade etmez. Sadece getirilen olumsuzluk ekleri ile olumsuz anlamda bulunmayı sağlar. Kelimenin zıt anlamı olumsuzluk ekleri le sağlanır. Olumsuzluk ekleri –ma, -me, -mu, -mü, -sız, -siz, -suz, -süz ekleridir.

Örneklerle Zıt Anlamlı Kelimeler

Zıt anlamlı kelimeler:

Aşağı- yukarı

Açık- kapalı

Artı- eksi

Alıcı- satıcı

Ağır-hafif

Alt- üst

Acemi- Usta

Atılgan- çekingen

Ön- arka

Aç- tok

Az- çok

Doğu- batı

Beyaz- siyah

Savaş- barış

Bolluk- kıtlık

Alacak- borç

Cimri- Cömert

Cevap- soru

Çalışkan- tembel

Hızlı- yavaş

Çift- tek

Çukur- tümsek

Doğal- yapay

Hariç- dahil

Dost- düşman

Doğru- yanlış

Doğu- batı

Dar- geniş

Git- dur

Geç- er

Düş- gerçek

Erken- geç

Kadın- erkek

Fazla- eksik

Zengin- fakir

Kapalı- açık

Artı- eksi

Çok- az

2. Sınıf öğrencilerinin kelime hazineleri daha tam olarak gelişmemiş olduğu için bu sınıf düzeyinde öğrencilerin zorlanmayacakları basit kelimeler ve bu kelimelerin zıt anlamlıları verilir. Böylece öğrenciler çok zorlanmadan zıt anlamlı kelimeleri öğrenerek kelimelerin ifade ettikleri anlamla ilgili konuları kavrayabilir. Bu konu ile ilgili sorulara daha kolay cevap verebilirler. Böylece 2. Sınıf düzeyinde zıt anlamlı kelimeler konusu öğrenciler için sonraki sınıflarda daha da zor kelimeleri öğrenecekleri bir konudur.

Zıt Anlamlı Kelimeler Özellikleri Nelerdir?

​​​​​2. Sınıf düzeyinde Türkçe dersi içerisinde yer alan zıt anlamlı kelimeler konusu sarmal eğitim şeklinde işlenen konulardandır. Her sınıf düzeyinde daha da geliştirilerek Türkçe Dersi konularında yer alır.

- Zıt anlamlı kelimeler diğer adı ile karşıt anlamlı kelimeler birbirine karşı yargı bildiren sözcüklerdir.

- Bir kelimenin karşılığının oluşabilmesi için birbirine karşıt yargı veren sözcükler kullanılır.

- Karşıtlığın oluşarak karşıtlığın güçlenmesini sağlar.

- Sözcüklerin olumsuzları o sözcüğün zıt anlamlısı sayılmaz.

- Karşıt anlamlar kelimenin karşı olduğu durumu ifade eder.

- Tam karşıtları ifade etmiyorsa oluşan bu durum yakın anlamlı kelimelerdir.

- Karşıt anlamı ifade eden durumlar keskindir.