2. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler konu anlatımı
Türkçe zengin bir dil olduğu için, aynı anlam ifade eden birden fazla sözcükler bulunabiliyor. Cümlede anlamı ve vurguyu kuvvetlendirmek için bu kelimelerden istenilen seçilebiliyor. Bu kelimelere eş anlamlı kelimeler deniliyor. Eş anlamlı kelimeleri öğrenip, cümlelerinizde kullanabilirsiniz.
Eş anlamlı, diğer adıyla anlamdaş kelimeler, farklı yazılıp, okunsalar da görevleri ve anlamları aynıdır. Genellikle cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlamda kayma veya bozulma olmuyor.
Eş Anlamlı Konu Anlatımı
Yazılışları ve okunuşları farklı fakat aynı anlama gelen sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler deniliyor. Genellikle birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlede anlam kayması ve bozulma olmuyor.
En çok bilinen ve kullanılan eş anlamlı sözcükler;
Hane – ev - konut
Kırmızı - al
Armağan - hediye
Siyah - kara
İhtiyar - yaşlı
Kelime - sözcük
Sınav - imtihan
Okul - mektep
Doktor - hekim
Yoksul – fakir
Cevap - yanıt
İmkân - olanak
Savaş - harp
Millet - ulus
Tabiat - doğa
Adet - sayı
Vasıta - araç sözcükleridir. Gün içinde bu sözcükler yoğun şekilde cümlelerde kullanılıyorlar.
“Yeni evimize bu hafta taşınacağız.” Cümlesinde “ev” sözcüğünün eş anlamlısı hane ve konuttur. Birini “ev” yerine eklediğinizde “Yeni konutumuza bu hafta taşınacağız.” Gördüğünüz gibi cümlede anlam bozulması olmuyor.
Kırmızı bayrağımız göklerde süzülüyor, yerine Al bayrağımız göklerde süzülüyor.
Gün gelecek sen de yaşlı olacaksın, yerine Gün gelecek sen de ihtiyar olacaksın.
Bu cümle 7 kelimeden oluşuyor, yerine Bu cümle 7 sözcükten oluşuyor.
Fakir olmaktan korkma, tembellikten kork, yerine Yoksul olmaktan korkma, tembellikten kork. Görüldüğü üzere eş anlamlı kelimenin yerine diğer eş anlamlısını koyduğunuzda anlam değişmiyor. Böylece daha zengin kelime dağarcığına sahip olmuş oluyorsunuz
Bazı durumlarda, cümlede anlam kayması olmaması için deyim olan sözcük gruplarında eş anlamlı kelimenin yerine diğer eş anlamlı kelime getirilmiyor. Buna en büyük örnek siyah-kara eş anlamlı kelimelerdir.
Örnek; Akşama kadar ayakta durmaktan, ayaklarıma kara sular girdi. Buradaki “kara sular” bir deyimdir. Kara yerine “Akşama kadar ayakta durmaktan, ayaklarıma siyah sular girdi.” Yazıldığında anlam kayması oluyor ve cümlenin vurgusu kayboluyor.
Eş anlamlı sözcükler aynı cümle içinde birlikte yazılmazlar. Ancak birbirlerinin yerine yazılabilirler. Aynı cümlede birlikte yazıldıklarında kural hatası ve gereksiz kelime kullanımı yapılmış oluyor.
Örneğin; “Ben, yaşlı ve ihtiyar bir adamım.” Yaşlı ve ihtiyar aynı anlama geldikleri için, gereksiz bir vurgu yapılmış ve kelime kullanılmış. Hâlbuki “Ben, yaşlı bir adamım.” Veya “Ben ihtiyar bir adamım.” Doğru bir cümledir.
“23 Nisan’da kırmızı ve al bayrağımızı balkona astım.” Cümlesinde yine bir gereksiz eş anlamlı yinelemesi yapılmış. Kırmızı ve al kelimeleri aynı anlama geldiği için aslında “23 Nisan’da kırmızı ve kırmızı bayrağımızı balkona astım.” Şeklinde bir cümle ortaya çıkıyor. Görüldüğü gibi gereksiz bir kelime fazlalığı olmuş. Bunun yerine “23 Nisan’da al bayrağımızı balkona astım.” Cümlesi en doğrusu olacaktır.
Özge’ye doğum gününde ne hediye ve armağan alacaksın?” Cümlesinde de gereksiz eş anlamlı yinelemesi yapılmış. Hediye ve armağan eş anlamlı kelimelerdir. Cümleyi söyleyen aslında “Özge’ye doğum gününde ne hediye ve hediye alacaksın?”, demek istemiş. Cümlede anlam bozukluğunu gidermek için eş anlamlılardan birini çıkarıp, “ Özge’ye doğum gününde ne hediye alacaksın?” doğru cümlesi yazılabilir.
En çok bilinen ve kullanılan eş anlamlı sözcüklerden başka olarak;
Abide - anıt
Gökyüzü - sema
Güç - kuvvet
Örnek - misal
Hasret - özlem
Hadise - olay
Tutsak - esir
Doktor – hekim sözcüklerini de eş anlamlı kelimelere örnek olarak verebiliriz.
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