2. Sınıf Türkçe Cümle Oluşturma Ve Cümle Tamamlama konu anlatımı

Cümle oluştururken kelimeleri doğru şekilde sıraya dizerek bir araya getirmeliyiz. Böylece bir durumu ya da bir düşünce veya işi doğru şekilde anlatacak bir cümle kurabiliriz. Belli bir amaç doğrultusunda bir araya getirilmiş söz ve sözcük topluluğu cümle olarak bilinmektedir. Şimdi kelimeleri ele alalım ve bu konuda bazı cümleler kuralım.

Cümle Oluşturma ve Cümle Tamamlama

Doğru sıralama ile beraber kullandığımız kelimelerden cümle oluşturabiliriz. Cümle içerisinde yüklem, özne, nesne ve bu gibi öğeler bulunur. Bu öğeler aynı zamanda kelimelerdir. Bazen bu kelimeler bizlere karışık sıralı biçimde verilir. Biz de bu kelimeleri doğru şekilde sıralayarak bir araya getiririz ve cümleler kurarız. Şimdi bir cümle kurabilmek için örnek yapalım.

Örnek: Öncelikle karışık halde verilmiş bazı kelimeleri ele alalım.

- Seviyoruz

- Çok

- Seni

- Biz

Şimdi yukarıdaki kelimeleri doğru şekilde sıralayalım ve cümle kuralım.

Cevap: Biz seni çok seviyoruz.

Gördüğünüz gibi birilerini anlattığımız kelime başa geldi. Daha sonra yargı bildiren yani eylemi anlatan kelime sona geldi. Böylece kelimelerin doğru sıralanışı ile beraber cümleyi kurmuş olduk.

Örnek: Aşağıda verilen kelimelerden anlamlı bir cümle kuralım.

- Dört

- Vardır

- Yılda

- Bir

- Mevsim

Cevap: Kelimelere baktığımız zaman sırasıyla yan yana dizilerek şu şekilde bir cümle oluşturabiliriz.

‘’Bir yılda dört mevsim vardır.’’

Siz de bu şekilde farklı kelimeleri karıştırabilir ve daha sonra cümle kurabilirsiniz. Kelimeleri doğru şekilde bir araya getirebilir ve anlamlı bir cümle oluşturabilirsiniz. Yeni farklı bir şekilde örnek yapalım ve bu sefer eksik kelimesi bulunan cümleleri tamamlayalım.

Örnek: Aşağıdaki verilen kelimeleri boşluk bırakılmış cümlelere doğru şekilde yerleştirin.

- Beraber

- ile

- Futbol

Bu işi …… yapabiliriz.

Bugün annem … pazara gittik.

Arkadaşlarımla birlikte ….. oynadık.

Cevap: Gördüğümüz üzere yukarıda verilen kelimeler alt kısımdaki cümlelere aittir. Öncelikle ilk cümleden başlayalım.

‘’Bu işi beraber yapabiliriz.’’

Gördüğümüz gibi en uygun kelime, ‘beraber’ sözcüğü olarak öne çıkıyor. Biz de yukarıdaki kelimelerden doğru olanı alarak cümleyi tamamladık. Şimdi diğer cümleleri kelimeler ile birleştirelim.

‘’Bugün annem ile pazara gittik.’’

‘’Arkadaşlarımla birlikte futbol oynadık.’’

Siyahla boyadığımız kelimeler yukarıdaki sözcüklerdir. Bu sözcükleri doğru şekilde cümlelere yerleştirdik ve tamamladık. Şimdi başka bir örnek vererek cümleler devam edelim.

Örnek: Aşağıda numaralı şekilde verilen kelimeleri doğru biçimde cümle haline getirelim.

1 - Tatile

2 - Önümüzdeki

3 - Gideceğiz

4 - Hafta

5 - Ailece

Cevap: Peki rakamları ele alarak yan yana koyduğumuz zaman cümledeki kelimelerin doğru sıralanışı nasıl olur?

‘’2 - 4 - 5 - 1 - 3’’

Görmüş olduğunuz gibi yukarıdaki numaraları bu şekilde sıraladığımız zaman cümle doğru hale gelmektedir. O zaman bu kelimelere bağlı olarak şimdi cümledeki kelimeleri sırasıyla yerleştirelim.

‘’Önümüzdeki hafta ailece tatile gideceğiz.’’

Gördüğümüz gibi kelimeleri doğru şekilde hizaya soktuğumuz zaman cümle ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde siz de farklı kelimeleri böyle numaralı hale getirebilir ve daha sonra doğru biçimde yan yana getirebilirsiniz.

Örnek: Eğer …. bunu …. başarabiliriz.

- Beraber

- İnanırsak

Şimdi de yukarıdaki cümledeki boşluk kısımlara, altında verilmiş olan kelimeleri doğru biçimde ekleyelim.

Cevap: Eğer inanırsak bunu beraber başarabiliriz.

Kelimeleri doğru biçimde yerleştirdiğimiz zaman anlamlı bir cümle ortaya çıkmaktadır. Önemli olan kelimeleri doğru şekilde sıralamak ve cümlenin anlamlı hale gelmesini sağlamaktır.