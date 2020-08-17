2. Sınıf Türkçe Büyük Harflerin Kullanımı konu anlatımı

Cümlede doğru yerde büyük harf kullanmak çok önemlidir. Eğer gerekli yerlerde büyük harf kullanılmaz ise cümle Türkçemiz yanlış olur. Yani Türkçe dil bilgisi içerisinde mutlaka bazı kurallara uygun şekilde belirli yerlerde büyük harf kullanılması gerekmektedir.

Büyük Harflerin Kullanımı

Büyük harflerin kullanımı esnasında dikkat etmemiz gereken bazı hususlar mevcuttur. Burada büyük harfin nerede ve nasıl kullanıldığını öğrenerek, cümleleri doğru şekilde kurabiliriz. Şimdi hangi durumlarda ve nerelerde büyük harf kullandığımızı maddeler halinde öğrenelim.

1) Cümleler her zaman büyük harfle başlar.

‘’Bu sabah erken kalktım.’’

2) Özel adlar büyük harfle başlar.

‘’Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk.’’

3) Hayvanlara verilmiş olan özel isimler büyük harfle başlar.

‘’Ben köpeğimin adını, ‘Karabaş’ koydum.’

4) Kitap, dergi ve gazete isimleri büyük harfle başlar.

‘’Milliyet, Gırgır’’

5) Adresler için her sözcüğün ilk harfi büyük harfle başlar.

‘’Bahçelievler Mahallesi, 25. Sokak, Sevim Apartmanı Karesi/BALIKESİR

6) Belirli bir tarih bildirilmiş olan gün, ay ve yıl büyük harfle yazılır.

‘’29 Ekim 1923.’’

Gördüğümüz gibi yukarıdaki maddelerde yer aldığı şekilde cümle içerisinde bazı kelimeler büyük harfle başlar. Bu kural Türkçemiz içerisinde dil bilgisi açısından büyük bir öneme sahiptir. Mutlaka dikkat etmeli ve uymalıyız. Şimdi bu konuda bazı örnekleri ele alalım ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım

Örnek: Aşağıdaki hangi tanım yanlıştır.

- Cümleler büyük harfle başlar.

- Özel isimler büyük harfle başlar.

- Ay ve gün adları her zaman büyük harfle başlar.

- Konu başlıkları her zaman büyük harfle başlar.

Cevap: Yukarıdaki maddelere baktığımız zaman yanlış olan üçüncü madde olarak öne çıkıyor. Çünkü ay ve gün adları her zaman büyük harfle başlamaz. Özellikle cümle içerisinde tek başına kullanan ay ve gün adları küçük harfle başlar. Şimdi buna bir örnek verelim ve daha iyi anlayalım.

‘’Ben şubat ayında doğdum.’’

Gördüğümüz gibi burada kullanılan, ‘şubat’ ayı küçük harf ile başladı. Yani bu şekilde tek başına kullanıldıkları zaman hem ay hem de gün adları küçük harfle yazılmalıdır.

Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf yazımı yanlıştır.

‘’Bugün okula arkadaşım Ali ile beraber gittim.’’

‘’Bu sabah erken uyandım.’’

‘’okula çok geç kaldım.’’

Cevap: Yukarıdaki cümlelere baktığımız zaman ilk iki cümlede yer alan büyük harfle yazımın doğru olduğunu görüyoruz. Ali özel isim olduğu için büyük harfle başlamış. Aynı zamanda ikinci cümle yine büyük harfle başlamış. Fakat üçüncü cümle küçük harfle başlamış ve bu yanlıştır. Çünkü öğrendiğimiz gibi cümleler her zaman büyük harfle başlar.

Örnek: Aşağıdaki cümlede hangi büyük harflerin yazımı yanlıştır?

‘’Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi ve annesi ise Zübeyde hanımdır. Kız kardeşi ise Makbule olarak bilinir.’’

Cevap: Yukarıda verilen cümlede yanlış olan kısım, ‘Hanım’ kelimesidir. Çünkü özel bir isimden sonra gelen, ‘Hanım’ kelimesi her zaman büyük harfle yazılır. Yani burada doğru olması gereken, ‘Zübeyde Hanım’ şekilde olmasıdır.

Bu şekilde siz de örnekler ele alabilir ve büyük harfle yazımın nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiğini daha iyi öğrenebilirsiniz. Özellikle nerelerde büyük harfle başlaması gerektiğini mutlaka iyi öğrenmeniz gerekmektedir.