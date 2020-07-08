2. Sınıf Matematik Zaman Ölçü Birimleri İle İlgili Problemler konu anlatımı

Zaman gün içerisinde yapmamız gerekenleri vaktinde ele almamıza olanak tanır. Aynı zamanda bazı işlemleri hesaplamamız için önemlidir. Bu yüzden rakamları ele alırız ve buna göre zaman üzerinden hesaplama gerçekleştiririz.

2. Sınıf Matematik Zaman Ölçü Birimleri ile İlgili Konu Anlatımı

Zamanı ölçmeye yarayan alet saat olarak bilinmektedir. Günlük yaşam içerisinde analog ya da dijital saatler bulunur.

Analog saat: Analog saat içerisinde akrep ve yelkovan bulunmaktadır. Yelkovan dakikaları gösterirken, akrep ise saati gösterir. Böylece zamanın tam olarak kaç olduğunu öğrenebiliriz. Örneğin yelkovan saat üzerinde, ‘’6’’ rakamının üzerine geldiği zaman bize buçuk olduğunu gösterir. Eğer akrep örneğin, ‘’5’’ rakamının üzerine gelmiş ise o zaman bize saatin 5 olduğunu anlatır. İkisini bir araya getirdiğimiz zaman saat, ‘’beş buçuk’’’ anlamına gelmektedir.

Dijital saat: Dijital saatte ise sol taraftaki rakamlar saati gösterir. ‘:’’dan sonra gelen kısım ise bize dakikaları gösterir. Bu konuda yine saat, ‘’beş buçuk’’ ele alındığı zaman dijital saat üzerinden şu şekilde görünür, ‘’17:30’’. Ancak bu bize saatin gündüz olduğunu gösterir. Eğer saat gece beş buçuk olduğunu anlamak istiyor istek o zaman dijital saat, ‘’05:30’’ rakamlarını görürüz.

Zaman Ölçü Birimleri Gün ve Ay ile Yıl

Zaman ölçü birimleri içerisinde bir yılda günler ve aylar bulunmaktadır. Şimdi bunların zamanı nasıl gösterdiğini bir bakalım.

- 1 gün 24 saattir.

- 1 ay 4 haftadır.

- 1 ay 30 ya da 31 gündür.

- 1 hafta 7 gündür.

- 1 yıl 365 gün 6 saattir.

- 1 yıl 52 haftadır.

- 1 yıl 4 mevsimdir.

Bu şekilde gün ve ay ile beraber yıl üzerinden zaman geçer. Analog saat üzerinden baktığımız zaman akrep saat kadranı iki defa gösterdiğinde 24 saat geçer. Böyle olduğunda yelkovan 24 kere döner.

Zaman Birimleri Açısından Mevsimler

Matematik konusu içerisinde zaman birimleri aynı zamanda mevsimler üzerinden görünür. Peki kaç tane mevsim vardır? Tam 4 tane mevsim bir yıl içerisinde yaşanır.

- İlkbahar (Mart, nisan, mayıs)

- Yaz (Haziran, temmuz, ağustos)

- Sonbahar (Eylül, ekim, kasım)

- Kış (Aralık, ocak, şubat)

Bu şekilde mevsimler üzerinden bir yıl içerisinde zamanın nasıl geçtiğini anlayabilirsiniz.

2.Sınıf Matematik Zaman Ölçü Birimleri ile İlgili Problemler

Şimdi matematik zaman ölçü birimleri ile ilgili problemler çözerek konuyu daha iyi şekilde anlayalım.

1 ) Ben saat sabah 10:00’da işe giderim. Daha sonra akşam 17:00’de eve gelirim. Ben kaç saat sonra eve gelirim?

Burada saat 10:00’dan sonra sayacak olursak 17:00’e gelene kadar durmayacağız. Peki, burada Hangi saatler var? ‘’10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 ve 17:00’’ Burada görüldüğü üzere saydınız zaman ben tam 7 saat sonra eve dönerim.

2) Annem günde yarım saat yürür ise, 10 günde kaç saat yürür?

Eğer annem bir gün içerisinde yarım saat yürüyor ise, o zaman her gün yarım saati saydığımız zaman, 10 günde benim annem ‘5’ saat yürümüş oluyor. Bu şekilde siz de örnekler yazabilir ve konuyu daha iyi şekilde farklı örnekler üzerinden anlayabilirsiniz.