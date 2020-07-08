2. Sınıf Matematik Paralarımız Ve Paralarımızla İlgili Problem Çözme konu anlatımı

Türkiye’nin para birimi Türk Lirasıdır. “TL” olarak yazılıyor. Liradan küçük paralar kuruş (kr) şeklinde ifade edilip, gösteriliyor.

Paralarımız Konu Anlatımı

Kantinden, bakkaldan veya başka bir yerden alışveriş yaparken, aldığınız ürün karşısında ne veriyorsunuz? Herhangi bir şey vermeden o ürünü alabiliyor musunuz? İşte ürün veya yapılan hizmetler karşısında belli bir bedel yani para ödüyorsunuz.

Her ülkenin olduğu gibi ülkemizin de kendine ait bir parası bulunuyor. Kullandığımız para Türk Lirasıdır. Kısaca “TL” olarak gösteriyoruz. Türk lirasını kuruş dediğimiz küçük paralar bir araya gelerek oluşturuyorlar. Yani cebinizde olan o küçük paraların çoğu kuruştur. Zaten üzerine baktığınızda kuruş yazdığını görebilirsiniz.

Paramız, kâğıt ve madeni olarak ikiye ayrılıyor. Kâğıt paralarla daha değerli ürün alabiliyorken, madeni paralarla daha düşük değerde ürünleri alabiliyorsunuz.

Kâğıt Paralarımız (Banknot)

Değerine göre 6 çeşit kağıt paramız bulunuyor. Bunlar; 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 liradır. En değerli paramız 200 liradır. Kağıt paralar içinde en düşük değerde olanı da 5 liradır. 200 lira 40 tane 5, 20 tane 10, 10 tane 20, 4 tane 50 ve 2 tane 100 liradan oluşuyor. Kısa bir hesapla diğerlerinin içinde de kaç tane 5 veya 10 lira olduğunu bulabilirsiniz.

Madeni Paralarımız (Bozukluk)

Madeni paraları genellikle kuruşlar oluştursa da, burada bir istisna bulunuyor. Piyasada 1 lira en çok dolaşan para olduğu için bunu madeni olarak üretiyorlar. 1 lirayla birlikte 50, 25, 10, 5 ve 1 kuruşlar piyasada kullanılıyorlar.

1 lira; 2 tane 50, 4 tane 25, 10 tane 10, 20 tane 5 ve 100 tane 1 kuruştan oluşuyor.

50 kuruş ise iki tane 25, 5 tane 10 ve 10 tane 5 kuruştan oluşuyor.

Paralarımızla İlgili Problem Çözme

Günlük hayatta yaptığınız bütün alışverişler ve para harcamalar paralarımızla ilgili birer problemdir.

1) Onur’un 50 TL’si vardı. Bunun 20 TL’si ile çanta, 15 TL’si ile de boya takımı aldı. Onur’un kaç TL’si kaldı?

Onur’un kaç lirası olduğunu biliyorsunuz. Onur, parasını harcadığı için parası azalıyor mu, artıyor mu? Parası azaldığı için çıkarma işlemi yapacağız. Bunu iki yoldan da yapabilirsiniz.

50-20 = 30-15: 15 lirası kalır. Bu birinci yol

20+15=35 harcanan para

50-35= 15 kalan para. Bu da ikinci yol. Her iki yolda da sonuç aynı çıktığı için işlem doğrudur.

2) Eda paketi 4 TL olan makarnalardan 5 paket aldı. Satıcıya 20TL verdi. Buna göre kaç TL para üstü alır?

Her paket 4 lira olduğu için 4+4+4+4+4= 20 lira çarpmayla gösterecek olursak 4x5= 20 lira tutuyor.

Eda satıcıya 20 lira verdiğine göre, 20-20=0 para tam denk geldiğinden, satıcı para üstü vermeyecektir.

3) Enes’in 3 tane 25 kuruşu vardı. Parasıyla 75 kuruş olan bisküviden aldı. Enes’in kaç kuruşu kaldı?

25+25+25 = 75 Enes’in parası 75-75= 0 Enes parasının tamamını harcadığı için parası kalmıyor.

4) Şeyma, bayramda babasından 25 lira, annesinden 20 lira, dayısından da 50 lira bayram harçlığı aldı. Şeyma’nın kaç lirası oldu?

25+20+50= 95 lira Şeyma’nın toplam parası

5) iki tane 50 kuruş, beş tane 1 lira, 3 tane 5 lira toplam kaç lira yapar?

Önce her bir parayı hesaplayalım.

50+50=100 kuruş, bir lira yapıyor.

5x1 = 5 lira yapıyor.

3x5 = 15 lira yapıyor. Şimdi de bunların hepsini topluyoruz.

1+5+15= 21 lira yapıyor.