Evimizde beslediğimiz evcil hayvanlar ile beraber ayrıca çiftlikte yaşayan ve sokakta gördüğümüz birçok farklı hayvan bulunmaktadır. Aynı zamanda yabani ortamlarda ve ormanlarda yaşayan hayvanlar da bulunur. Şimdi gelin bu hayvanların isimlerine bakalım ve İngilizce karşılıklarını öğrenelim.

2. Sınıf İngilizce 10. Ünite Animals (Hayvanlar) Konu Anlatımı

Etrafımızda gördüğümüz birbirinden sevimli hayvanlar bulunmaktadır. Aynı zamanda daha önce hiç görmediğiniz pek çok hayvan da bulunur. Peki, bu hayvanlar nelerdir ve İngilizce karşılıkları nedir?

Dog: Köpek

Cat: Kedi

Chicken: Tavuk

Duck: Ördek

Elephant: Fil

Sheep: Koyun

Hippo: Hipopotam

Giraffe: Zürafa

Goat: Keçi

Cow: İnek

Zebra: zebra

Monkey: Maymun

Rabbit: Tavşan

Horse: At

Donkey: Eşek

Tiger: Kaplan

Lion: Aslan

Bird: Kuş

Snake: Yılan

Bu gibi daha birçok farklı hayvan bulunmaktadır. Ancak şu an biz genel olarak bu hayvanları öğrenmeliyiz. Ormanda yaşayan, evimizde beslediğimiz ya da sokakta gördüğümüz birçok farklı hayvanlar yukarıda yer alıyor. Şimdi bu hayvanlarla ilgili bazı örnek cümleler yazalım.

That is a Elephant. (O (şu) bir fil.)

That is a monkey. (O (şu) bir maymun.)

That is a lion. (O (şu) bir aslan.)

That is a cat. (O (şu) bir kedi.)

That is a dog. (O (şu) bir köpek)

Yukarıda gördüğümüz cümleler tekil cümleler olarak bilinmektedir. Yani sadece tek bir hayvanı işaret etmekteyiz. Şimdi gelin bu hayvanları çoğul şekilde ele alalım ve bu konuda cümleler kuralım.

Those are lions (Onlar (şunlar) aslandır.)

Those are cats (Onlar (şunlar) kedidir.)

Those are dogs (Onlar (şunlar) köpektir.)

Burada görmüş olduğunuz gibi çoğul olarak cümleleri ele aldık. Bu sefer bazı hayvanların özelliklerine bakalım ve buna göre cümle kuralım. Bunun için yapabilme ve edebilme anlamına gelen, ‘can’ fiilini kullanacağız.

A dog can run. (Köpek koşabilir.)

A bird can fly. (Kuş uçabilir.)

A horse can run. (At koşabilir.)

A fish can swim. (Balık yüzebilir.)

Gördüğümüz gibi bu şekilde birçok farklı cümle kurabiliriz. Siz de yukarıda verilen farklı hayvan türlerinin isimlerini alabilir ve cümleler kurabilirsiniz. Böylece hem hayvanların özelliklerini ortaya çıkarabilir hem de bu hayvanların İngilizce anlamlarını daha iyi anlayabilirsiniz.