2. Sınıf Hayat Bilgisi Yönler konu anlatımı

Yönler özellikle kişilerin nerede olduğunu bilmesi konusunda önemlidir. Yönlerini öğrenemeyen kişiler kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Baz ipuçları ile yön kavramını almak oldukça önemlidir. Bu sebeple yön kavramının özellikle çocuklara anlatılması gerekmektedir. Aksi takdirde kaybolma tehlikesi yaşayan çocukların kendine güveni bile sarsılabilir. Çocuklara küçük yaşlarda yön kavramının öğretilmesi oldukça önemlidir.

Yönler

Yön bir yerin bilinen başka bir yere göre konumunu belirler. Yönlerin belirlenmesinde ki en önemli etken güneşin doğuş ve batışıdır. Güneşin doğuşu ve batışına göre yönler belirlenir. Böylece ana yönlere kaynaklık eden yönler belirlenmiş olur. Güneşin doğduğu taraf doğuyu battığı taraf ise batıyı gösterir. Bu iki yöne paralel olarak çizilen bir çizgi ile de diğer yönler olan Kuzey ve Güney gösterilir.

Bu dört yöne ana yönler denir.

Güneşin doğduğu yöne sağ kolumuzu, battığı yöne sol kolumuzu uzatarak; sağ kolumuz doğu sol kolumuz batıyı gösterir. Önümüz kuzeyi, arkamız güneyi gösterir. Böylece öğrencilerin yönler konusunu öğrenmesi oldukça kolaydır.

4 tane Ana yön vardır; Bunlar kuzey, güney, doğu, batı yönleridir.

Yönlerin belirlenmesinde ki en önemli etken güneşin doğuşu ve batışıdır. Böylece yön kavramı 2. Sınıf düzeyinde öğretilir.

Tahtaya birbirini kesen bir ok çizilir. Bu oklara paralel olacak şekilde kollar açılır. Sağ kol doğuyu, sol kol batıyı, baş taraf kuzeyi, ayaklar güneyi gösterir. Bu şekilde en kolay yöntemle ana yönler öğrencilere öğretilebilir.

Ana Yönlerle İlgili Örnekler

Güneş her sabah doğudan doğar.

Akşam olunca Güneş her zaman batıdan batar. 4 tane ana yönümüz vardır. Bunlar: kuzey, güney, doğu, batı. Güneş odamın bulunduğu yönden batıyorsa odam Batı yönündedir. Kuzey'in karşısında ki yön güneydir. Doğunun karşısında ki yön batıdır. Her zaman yönler kişinin nerde olduğunu bilmesi için önemlidir.

Yönlerle İlgili Bilgiler

Ana yönler 4 tanedir. Bunlar; kuzey, güney, doğu, batıdır.

Güneş doğudan doğar, batıdan batar.

Yönümüzü bulmaya yarayan alet pusuladır. Pusulanın kırmızı ucu her zaman kuzeyi gösterir. Böylece pusulaya bakarak nerede olduğumuzu anlayabiliriz.

Yine yönümüzü bulmamıza yardımcı olacak diğer bir durum ise ağaçların veya kayaların yosunlu yüzüdür. Ağaç ya da kayaların yosunlu tarafı her zaman kuzeyi gösterir. Geceleri yönümüzü bulmaya yardımcı olacak diğer bir yöntem ise gökyüzünde ki yıldızlardır. Yine kuzeyi gösteren diğer bir yön bulma yöntemi ise Kutup Yıldızı’dır. Kutup Yıldızı her zaman kuzeyi gösterir. Böylece özellikle gece karanlığında yön bulma konusunda Kutup Yıldızı bizlere yardımcı olur. Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir.

Karınca yuvaları da yine yön bulmaya yarayan bir özelliğe sahiptir. Karınca yuvasının olduğu taraf güneyi gösterir. Karıncaların toprak attığı taraf ise güneyi gösterir. Çünkü Karıncalar soğuktan kaçarak sıcak tarafta yaşamak isterler. Bu sebeple karınca yuvaları da yön bulmamıza yardımcı olur.

Yön bulma konusu oldukça önemlidir. Özellikle doğada birçok nokta yön bulmamızı kolaylaştıracak etkilere sahiptir. Bu şekilde yön bulma konusunda doğa da bizlere yardımcı olmaktadır. Yıldızlar, ağaçlar, taşlar, karıncalar yön bulmaya yardımcı doğa elemanlarıdır. Yön bulmaya yarayan en önemli alet ise pusuladır. Pusula sayesinde yön bulma oldukça kolaylaşır.