2. Sınıf Hayat Bilgisi Ülkemizin Yeri konu anlatımı

Ülkemizin üç tarafı sularla çevrilidir. Bu da balıkçılığın ve ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Sınırlarımızda bize komşu olan 9 ülke yer alır. Bu 9 ülke arasında yüz ölçümü bakımından en büyük olanı İran'dır.

Ülkemizin Yeri

Dünya Kuzey Yarım Küre ve Güney Yarım Küre olarak ikiye ayrılır. Türkiye, yazların sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçtiği Kuzey Yarım Küre’de yer ayrılır. Ülkemizde en uzun gece 21 Aralık, en uzun gündüz ise 21 Haziran tarihinde yaşanır. Ülkemizin dünyadaki yerine göre iki ayrı tarihte gece- gündüz eşitliği yaşanır. Ekinoks adı verilen gece-gündü eşitliği yurdumuzda 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde görülür.

Ülkemiz toplam yedi coğrafi bölgeden oluşur. Bunlar sırasıyla Marmara, Karadeniz, Efe, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesidir. Ülkemizde toplam dört mevsim yaşandığı için sebze- meyve üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Maki, orman, savan ve bozkır gibi bitki örtülerinin tamamı Türkiye'de bulunur.

Üç tarafımız sularla çevrili olduğu için Türkiye, bir yarımada konumundadır. İstanbul en yüksek nüfuslu şehrimiz olup sanayi ve ticaret bakımından en gelişmiş ilimizdir.

Asya ve Avrupa kıtaları arasındaki ulaşım İstanbul'daki üç köprü ile sağlanır. Bu köprülerin isimleri Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsüdür. Ülkemizin her iki kıtada da topraklarının bulunması hem ekonomik hem de turizm açısından büyük avantaj sağlamıştır.

Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz ve batısında da Ege Denizi yer alır. Marmara Bölgesinin iç kesimlerinde yer alan Marmara Denizi ile birlikte ülkemizde toplam dört deniz bulunur. Dünya haritasına bakıldığında bu denizlerden birini bulursak ülkemizin haritadaki yerini rahatlıkla bulabiliriz.

İran, ülkemizin güney doğrusundaki komşusudur. Tam adı İran İslam Cumhuriyeti aynı zamanda sanayisi ve tarımı en gelişmiş komşularımızın başında yer alır. Kökleri Pers İmparatorluğuna dayanan İran, çok eski ve köklü bir medeniyettir. Başkenti Tahran olan ülke zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahiptir. Hazar denizine kıyısı olan İran, coğrafi açıdan avantajlı bir konumdadır. Ülkenin en fazla ihraç ettiği ürünlerin başında şeker pancarı, fıstık ve şeker kamışı gelir.

Irak ve Suriye de güneydoğudaki sınır komşularımız arasında yer alır. Irak'ın petrol yatakları zengin olsa da sanayisi gelişmemiştir. Aynı zamanda başkenti olan Bağdat, en gelişmiş şehridir. Suriye'nin başkenti ise Şam'dır. Son derece verimli ovalara sahip olan Suriye'de tarım gelişmiştir. Ülkenin kıyı şeridi zengin maden kaynaklarına ev sahipliği yapar.

Kuzeybatımızda bize komşu olan ülkeler ise Yunanistan ve Bulgaristan'dır. Başkenti Atina olan Yunanistan'ın ana geçim kaynağını tarım ve turizm oluşturur. Bu ülkenin en farklı özelliklerinden biri Helen Uygarlığına ev sahipliği yapmasıdır. Sokrates ve Platon gibi birçok ünlü filozof Yunanistan topraklarından çıkmıştır. Ekonomisi gelişmemiş bir diğer ülke olan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dır. Toplam 7 milyonluk nüfusa sahip olan Bulgaristan'ın ana geçim kaynakları arasında ipek böceği ilk sırada yer alır. Linyit, bakır ve çinko kaynaklarına sahip olan ülkede az miktarda petrol de çıkarılır.

Ülkemiz kuzeydoğuda ise Ermenistan, Nahçıvan ve Gürcistan ile komşudur. Nahçıvan özerk bir devlettir. İç işlerinde bağımsız olan ülke dış işlerinde Ermenistan'a bağlıdır. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'tir. Türkiye ile Gürcistan arasında hem dostluk hem de ticaret ilişkileri gelişmiştir.