2. Sınıf Hayat Bilgisi Kültürel Miras Ögeleri konu anlatımı

Bir milletin tarihini, geleneğini ve adetlerini gelecek nesillere aktaran her öge kültürel miras sayılmaktadır. Tarihimizi korumak ve yaşatmak için kültürümüzü ve ögelerini korumaya devam etmeliyiz.

Kültürel Miras Ögeleri

1- Gülük Dağı Termossos Milli Parkı

Devlet tarafından korunan Güllük Dağı Milli Parkı 1970 yılında kurulmuştur. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yer alır. Hem botanik hem de arkeolojik açıdan önemlidir. Bu nedenle kültürel miraslarımız içerisindedir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist Güllük Dağı Milli Parkını ziyaret etmektedir. Parkın içerisinde kamp yapılacak alanlar da mevcuttur.

2- Mevlana Celaleddin Rumi

1207 - 1273 yılları arasında yaşayan Mevlana hayatının büyük bir kısmını İç Anadolu bölgemizde bulunan Konya şehrinde geçirdi. En önemli eserleri arasında Mesnevi, Divan-ı Kebir ve Mektubat yer alır. Her yıl ülkemizin birçok şehrinde semah gösterileri düzenlenmektedir. Konya'daki Mevlana Müzesine ise yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor. Celaleddin Rumi, hem dini hem de kültürel mirasımız olduğu için son derece önemlidir.

3- Yunus Emre

13. yüzyılda doğmuş olan ozanımız Yunus Emre'nin ölüm tarihi ve mezarı tam olarak bilinmektedir. Türk sözlü edebiyatının en güçlü seslerinden biridir. Yıllar boyunca okuduğu şiirler kayıt altına alınarak günümüze kadar taşınmıştır. Yunus Emre şiirlerinde sık sık Allah aşkını ve hoşgörüyü ele almıştır.

4- Yöresel Yemeklerimiz

Başta Adana kebabı ve Tekirdağ köftesi olmak üzere birçok yöresel yemeğimiz kültürel miraslar arasında yer almaktadır. Ülkemizin her şehriyle özdeşleşmiş en az bir yemek bulunur. Dünya çapında ünlü yöresel yemeklerimize içli köfte, Ali nazik, çiğ köfte, dolama ve zeytinyağlı yaprak sarması örnek olarak gösterilebilir. Bu yemeklerin tümü kültür turizminin gelişmesi açısından da som derece önemlidir.

5- Meddahlık

Meddahlık, bir anlatıcının çeşitli kılıklara girerek taklitler yaptığı gösteri türüdür. Kültürümüze ait olan meddahlık gösterisinin tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Meddahın en önemli özelliği anlattığı her hikayede farklı bir karaktere bürünmesidir. Şiveli konuşarak başından geçen komik anıları anlatır. Sahne sırasında kullandığı iki aksesuar vardır. Bunlardan biri sopa, biri de mendildir. Devlet tiyatrolarında meddahlık geleneğinin sürdürülmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

6- Dini Bayramlarımız

Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutarız. Daha sonrasında 3 günlük Ramazan bayramı kutlanır. Kurban bayramı ise 4 gün sürer ve bayramın ilk günü kesilen kurbanlara ihtiyacı olan kişilere dağıtılır. Dini değerlerimizin başında gelen bayramlarda yardımlaşma ve dayanışma ön planda tutulur. Küçükler, büyüklerinin ellerini öper. Küs olan kişiler barışır ve hep birlikte dua edilir.

7- Düğün ve Törenlerimiz

Düğünlerimiz aracılığıyla birçok adet ve gelenek yaşatılmaya devam etmektedir. Kız isteme törenlerinde gelin adayının damat adayına tuzlu kahve ikram etmesi de bu geleneklerden bir diğeridir. Kurdele, yüz görümlüğü ve gelin arabasının önünün kesilmesi de günümüze kadar gelmiş adetlerimiz arasındadır. Bazı şehirlerde gelinler düğün alanına at üstünde gelir. Her bölge ve şehirde farklı olan düğün gelenekleri, kültürel zenginliğimizi yansıtmaktadır.

8- Aşıklık Geleneği

Aşıklık geleneği Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Sözlü edebiyat geleneğinin bir parçasıdır. Aşık adlı iki ozan eline sazlarını alarak sırayla atışırlar. Aşıklık geleneğinin en önemli özelliği okunan şiirlerin tamamen doğaçlama olmasıdır. Kültürümüzde son derece önemli bir yeri olan aşıklık geleneği Anadolu'nun çeşitli köylerinde yaşatılmaya devam ediyor.