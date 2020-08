2. Sınıf Hayat Bilgisi Farklı Kültür Ve Yaşam Şekilleri konu anlatımı

Ülkemiz Cumhuriyet sistemi ile yönetilmekte ve her insan özgür bir yaşam sürmektedir. O yüzden pek çok farklı yerden değişik kültürleri ve yaşam şekillerine sahip insanlar bulunmaktadır. Ancak insanlar birbirlerinin hayatlarına saygı duymaz ve karışmaya kalkarlar ise, o zaman toplum içerisinde huzursuzluk çıkar ve istenmeyen durumlar yaşanır. Bunun olmaması için her daim ülke içerisinde her insanın yaşam tarzına saygı gösterilmesi gerekir.

Farklı Kültür ve Yaşam Şekilleri

Ülkemizde her insanın farklılıkları olabilir. Bu farklılıklar ile beraber çok daha güzel hale geliyoruz. Çünkü bir arada kültürümüze ve yaşam şekillerimize karışmadan mutluluk içinde yaşamaktayız. Her insanın inançları, yaşam anlayışı ve kültürleri değişkenlik gösterebilir. Kurallara uyduğumuz sürece kimsenin özgür hayatına karışmamamız gerekir.

Aynı zamanda ülkemize farklı sebeplerden dolayı göç eden insanların kültür ve yaşam şekillerine de karışmamamız gerekmektedir. Peki, insanlar ülkemize neden göç eder?

- Ülkelerinde savaş çıktığı için.

- Eğitim almak ve okumak için.

- Değişik alanlarda çalışmak için.

- Ülkemizi ziyaret etmek ve kültürümüzü öğrenmek için.

- Ülkemizden biri ile evlendiği zaman.

Bu ve benzeri sebeplerden dolayı insanlar başka ülkelerden ülkemize göç edebilmektedir. Ancak bu insanların yaşam şekilleri ve kültürleri farklılık yaratabilir. Bu farklılıklar bize garip gelebilir. Ancak yine de her zaman bu değişikliklere saygı göstermeli ve onların hayatlarına kesinlikle karışmamalıyız. Misafirperver olmalıyız ve onları aramıza almalıyız. Aynı zamanda farklı kültürlerden insanlara hoşgörülü davranmalı ve onlara karşı anlayışlı olmalıyız. Kesinlikle onların yaşantılarına karşı kıskançlık yapmamalı; huzur içinde ülkemizde beraber yaşamayı öğrenmeliyiz.

Şimdi bu konuda birkaç örnek soru ele alalım ve bunları beraber cevaplayalım.

Örnek: Başka ülkelerden bizim ülkemize göç etmiş insanlara ne denir?

Cevap: Farklı sebeplerden dolayı bizim ülkemize değişik ülkelerden göç etmiş insanlara, ‘misafir’ deriz. Onlar bizim misafirimizdir ve konakladıkları süre boyunca onlara misafirperver olmalıyız.

Örnek: Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

- İnsanların farklılıklarına saygı göstermemiz gerekir.

- Doğdukları ülkelerden değişik sebeplerden dolayı insanlar göç eder.

- Bütün insanlara karşı anlayışlı, saygılı ve hoşgörülü olmamız gerekir.

- Türkiye misafirperver bir ülkedir.

- Değişik kültürlerden insanlar ile tanışmamız ve arkadaş olmamız onların kültürlerini öğrenmemizi sağlamaz.

Cevap: Yukarıdaki maddeleri tek tek incelediğimizde son maddenin yanlış olduğunu görüyoruz. Çünkü değişik kültürlerden insanlar ile arkadaş olduğumuz zaman, onların kültürlerini yakından görür ve daha iyi tanıyabiliriz.

Ülkemizdeki farklı kültürlere ve yaşam şekillerine bağlı olarak insanlara karşı nasıl davranmanız gerektiğini şimdi maddeler içerisinde inceleyelim.

- Onlara karşı hoşgörülü olmamız gerekir.

- Anlayışlı olmalıyız.

- Yaşam şekillerine ve kültürlerine asla karışmamalıyız.

- Bir araya geldiğimiz zaman onlarla arkadaş olabilmeliyiz.

- Hayatlarına saygı göstermeliyiz.

- Misafirperver bir yaklaşım sergilemeliyiz.

- Onlara ülkemizi tanıtmalı ve yardım etmeliyiz.

Yukarıdaki maddeleri gerçekleştirdiğimiz zaman ülkemizdeki misafir insanlar ile huzurlu ve güzel bir yaşam sürebiliriz. Özellikle hangi sebepten dolayı insanlar ülkemize göç etmiş olursa olsun, mutlaka onların yaşantılarını normal karşılamalı ve saygımızı asla bozmamalıyız. Böylece onlar da bize saygı gösterir ve mutlu, huzurlu bir yaşamı hep beraber sürebiliriz. Sadece göç eden insanlar değil ülkemizde uzun yıllardır bulunan birçok farklı insanın inancına, kültürüne ve yaşam şekline karışmamalıyız.