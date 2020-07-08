2. Sınıf Hayat Bilgisi Bitki Ve Hayvanlar konu anlatımı

2. Sınıf hayat bilgisi konuları içinde yer alan bitkiler ve hayvanlar konusu benim eşsiz yuvam ünitesi içinde yer almaktadır. Böylece 2. Sınıf düzeyindeki öğrenciler önce çevrelerinden başlayarak bitkileri ve hayvanları tanımaya başlar. Daha sonra kendilerinden uzak bölgelerde ki gibi hayvanları tanımak ister. 2. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi 6. Ünitede işlenen bitkiler ve hayvanlar konusu öğrenciler için oldukça verimli geçen bir ünitedir.

Bitkiler ve Hayvanlar Konusu

Öğretimin yakından uzağa ilkesi gereğince bitkilerin ve hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencinin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda çocuklara sorumluluk duygusu kazandıran bu durum öğrenciler için oldukça önemli bir konudur. 1. Sınıf öğrencileri okula alışmak için büyük zaman harcar. 1. Sınıf genel anlamda bir alışma süreci olarak geçmektedir. Aynı şekilde okuma yazmayı öğrenmek sayıları öğrenmekte 1. Sınıf düzeyinde verilen bilgilerdir.

Hayvanlar

Hayvanlar yaşamlarını sürdürmek için hava, su ve besine ihtiyaç duyar. Genel olarak hayvanlar su ihtiyacını karşılamak amacıyla akarsu, dere ve göllerde bulunan sulardan yararlanır. Böylece su ihtiyaçlarını doğadan karşılar. Bazı hayvanları su ve besin olmadan uzun süre yaşayabilir. Özellikle kutup ayısı gibi hayvanlar çok uzun yıllar susuz yaşayabilir. Özellikle bu hayvanlar kış aylarında uzun uykuya dalar böylece su ve besin ihtiyacı hissetmez. Ancak bazı hayvanlar su olmadan yaşayamaz. Bütün hayvanların yaşayabilmesi için havaya ihtiyaçları vardır. Hava olmadan hiçbir canlının yaşaması mümkün değildir.

Hayvanların Beslenmesi

Aynı şekilde hayvanların barınmak amacıyla kullanacakları bir yuvaya da ihtiyaçları vardır. Hayvanların farklı barınaklara ihtiyaçları vardır. Bazı hayvanlar kendi barınaklarını kendileri yaparken, bazı hayvan barınakları insanlar tarafından yapılmaktadır.

Hayvanlar farklı besinlerle beslenen canlılardır. Hayvanların gelişim özelliklerine göre besinleri de farklılık gösterir. Yaşamlarını devam ettirebilmek için beslenme hayvanlar için bir ihtiyaçtır. Bazı hayvanlar yalnızca otla beslenirken, bazı hayvanlar yalnızca etle beslenir. Bazı hayvanlarda hem et hem otla beslenir. Bu sebeple hayvanlar için beslenme şekillerinde de farklılıklar görülür.

Etle beslenen hayvanlara etçil hayvanlar denir. Etle beslenen hayvanlara örnek ise; Aslan, kedi, kurt, kartal, köpek, tilki gibi hayvanlar verilebilir.

Otla beslenen olanları otçul hayvanlar denir. Otla beslenen hayvanlara örnek; İnek, at, eşek, koyun, keçi, deve gibi hayvanlardır.

Bazı hayvanlar ise hem etle hem otla beslenebilir. Bu hayvanlara örnek ise; ördek, hindi, maymun, horoz, fare, kuş gibi hayvanlardır.

Böylece her hayvan kendi özelliklerine uygun olarak beslenme şekli ile beslenmelidir.

Bitkiler

Bitkiler de hayvanlar gibi yaşayabilmeleri için havaya ve suya ihtiyaç duyar. Hayvanlar ve bitkiler için en önemli ihtiyaç havadır. Bu sebeple hava ve su bitkiler içinde hayvanlar içinde oldukça önemlidir. Aksi taktirde yaşam sona erer.

Özellikle bitkilerle tanışmak; bitki beslemek çocuklar için çok önemlidir. Böylece çocukları yaşamlarında sorumluluk duygusunu geliştirmek için etkili olan bitki beslemek aynı zamanda öğrencilerin bitkileri tanımasında sağlar. Yakın çevresindeki bitkileri tanımakla başlanan 8 yaş grubu daha sonraki yıllarda ise daha çeşitli ve farklı bitkileri tanımak olarak gerçekleşir.