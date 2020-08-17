1. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler konu anlatımı
Anlamları birbirine karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler cümle içerisinde genellikle sıfat olarak kullanılır. Ancak zarf olarak kullanılan zıt anlamlı kelimeler de mevcuttur. 1. sınıflar için zıt anlamlı kelimeler konusunu örneklerle anlattık.
Türkçede çok fazla zıt anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler özne ve nesneler arasındaki farkı belirtmek için sıklıkla kullanılır.
Zıt Anlamlı Kelimeler
Örnekler:
Zayıf - Şişman
Yakın - Uzak
İyi - Kötü
Güzel - Çirkin
Sıcak - Soğuk
Temiz - Pis
Kolay - Zor
İnce - Kalın
Küçük - Büyük
Boş - Dolu
Kibar - Kaba
Aşağı - Yukarı
Korkak - Cesur
Çekici - İtici
Giriş - Çıkış
Alt - Üst
İleri - Geri
Parlak - Mat
Zıt Anlamlı Kelimelerin Cümle İçerisinde Kullanımı
Örnekler:
1- Ahmet son derece kibar bir çocuk.
2- Kaba davranışlar sergilemekten vazgeçmeli.
3- Kumsalda çoğunlukla genç insanlar vardı.
4- Huzur evindeki yaşlı insanları sık sık ziyaret etmeliyiz.
Not-1- Bazı zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanıldığında ikileme olur. İkilemeler kalıp halinde olup ayrı yazılır.
Örnekler:
1- Hakkımda ileri geri konuşması beni çok üzdü.
2- Onunla acı tatlı 40 yıl geçirdik.
3- Başına neler geldiğini az çok tahmin edebiliyorum.
4- İyi kötü bir yılı geride bıraktık.
5- Aşağı yukarı tüm sorulara cevap verdim.
6- Onunla er geç bir yerde karşılaşacağız.
7- Ali gece gündüz demeden var gücüyle çalıştı.
8- Karadeniz bölgesine yaz kış yağmur yağar.
9- Bu dersi soru cevap şeklinde işledik.
Not-2- Zıt anlamlı kelimelerden oluşan bazı kelimeler kaynaşmıştır. Bu nedenle birleşik yazılırlar.
Örnekler:
1- Hayatının son iki yılı gelgitlerle dolu.
2- Onun ani gidişi hepimiz altüst etti.
3- Öteberi almak için pazara gideceğiz.
Not-3- Zıt anlamlı kelimelerden biri başka bir kelime ile bir araya gelerek ikileme olabilir. Bu ikilemeler anlamı pekiştirmek ve vurgulamak için kullanılır.
Örnekler:
1- Hasta olduğu için okula zar zor gitti.
2- Evrakları güç bela yetiştirebildim.
Not-4- Zıt anlamlı kelimeler cümle içerisindeki özne ve nesneleri niteliyorsa sıfat görevindedir. Sıfat görevindeki zıt anlamlı sözcükler özne ve nesneye Nasıl sorusu sorularak bulunabilir.
Örnekler:
1- Doğum günü için ona büyük bir sürpriz hazırlıyorum. / Nasıl bir sürpriz? / Büyük bir sürpriz.
2- Odası için küçük bir kitaplık yaptırdı. / Nasıl bir kitaplık? Küçük bir kitaplık.
Not -5- Zıt anlamlı sözcükler cümle içerisindeki yüklemi niteliyorsa zarf görevindedir. Yüklemin nasıl yapıldığını belirtmek için kullanılır. Zarf görevindeki zıt anlamlı sözcükler genelde ek alır.
Örnekler:
1- Dersi anladığı için ödevlerini kolayca yaptı.
2- Bu havuz problemini zorlukla çözdüm.
3- Sınavım çok iyi geçti.
4- Güne oldukça kötü başladım.
5- Gözlük takmadığımda her şeyi bulanık görüyorum.
6- Şimdi her şeyi çok daha net anlıyorum.
Not -6- Olumlu - olumsuz kelimeler zıt anlamlı sözcükler değildir.
Vefalı - Vefasız
Kaliteli - Kalitesiz
Manalı - Manasız
Bakımlı - Bakımsız
Düzenli - Düzensiz
Not -7- Zıt anlamlı kelimeler aynı cümle içerisinde kullanılabilir. İkilemelerden farkı cümle içerisinde yan yana değil farklı yerlerde kullanılmasıdır.
Örnekler:
1- Bu makine hem sıcak hem de soğuk kahve yapabiliyor.
2- Bana bir yakın bir uzak davranması hiç hoşuma gitmiyor.
3- Bardağa boş değil dolu tarafından bakmalısın.
4- Açın halinden tok anlamaz.
Not -8- Zıt anlamlı sözcükler cümlenin sonunda kullanıldığında yüklem olur.
Örnekler:
1- Sınavdaki soruların bazıları çok zordu.
2- Bu problemi çözmek onun için çok kolaydı.
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