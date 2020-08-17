1. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler konu anlatımı

Türkçede çok fazla zıt anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler özne ve nesneler arasındaki farkı belirtmek için sıklıkla kullanılır.

Zıt Anlamlı Kelimeler

Örnekler:

Zayıf - Şişman

Yakın - Uzak

İyi - Kötü

Güzel - Çirkin

Sıcak - Soğuk

Temiz - Pis

Kolay - Zor

İnce - Kalın

Küçük - Büyük

Boş - Dolu

Kibar - Kaba

Aşağı - Yukarı

Korkak - Cesur

Çekici - İtici

Giriş - Çıkış

Alt - Üst

İleri - Geri

Parlak - Mat

Zıt Anlamlı Kelimelerin Cümle İçerisinde Kullanımı

Örnekler:

1- Ahmet son derece kibar bir çocuk.

2- Kaba davranışlar sergilemekten vazgeçmeli.

3- Kumsalda çoğunlukla genç insanlar vardı.

4- Huzur evindeki yaşlı insanları sık sık ziyaret etmeliyiz.

Not-1- Bazı zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanıldığında ikileme olur. İkilemeler kalıp halinde olup ayrı yazılır.

Örnekler:

1- Hakkımda ileri geri konuşması beni çok üzdü.

2- Onunla acı tatlı 40 yıl geçirdik.

3- Başına neler geldiğini az çok tahmin edebiliyorum.

4- İyi kötü bir yılı geride bıraktık.

5- Aşağı yukarı tüm sorulara cevap verdim.

6- Onunla er geç bir yerde karşılaşacağız.

7- Ali gece gündüz demeden var gücüyle çalıştı.

8- Karadeniz bölgesine yaz kış yağmur yağar.

9- Bu dersi soru cevap şeklinde işledik.

Not-2- Zıt anlamlı kelimelerden oluşan bazı kelimeler kaynaşmıştır. Bu nedenle birleşik yazılırlar.

Örnekler:

1- Hayatının son iki yılı gelgitlerle dolu.

2- Onun ani gidişi hepimiz altüst etti.

3- Öteberi almak için pazara gideceğiz.

Not-3- Zıt anlamlı kelimelerden biri başka bir kelime ile bir araya gelerek ikileme olabilir. Bu ikilemeler anlamı pekiştirmek ve vurgulamak için kullanılır.

Örnekler:

1- Hasta olduğu için okula zar zor gitti.

2- Evrakları güç bela yetiştirebildim.

Not-4- Zıt anlamlı kelimeler cümle içerisindeki özne ve nesneleri niteliyorsa sıfat görevindedir. Sıfat görevindeki zıt anlamlı sözcükler özne ve nesneye Nasıl sorusu sorularak bulunabilir.

Örnekler:

1- Doğum günü için ona büyük bir sürpriz hazırlıyorum. / Nasıl bir sürpriz? / Büyük bir sürpriz.

2- Odası için küçük bir kitaplık yaptırdı. / Nasıl bir kitaplık? Küçük bir kitaplık.

Not -5- Zıt anlamlı sözcükler cümle içerisindeki yüklemi niteliyorsa zarf görevindedir. Yüklemin nasıl yapıldığını belirtmek için kullanılır. Zarf görevindeki zıt anlamlı sözcükler genelde ek alır.

Örnekler:

1- Dersi anladığı için ödevlerini kolayca yaptı.

2- Bu havuz problemini zorlukla çözdüm.

3- Sınavım çok iyi geçti.

4- Güne oldukça kötü başladım.

5- Gözlük takmadığımda her şeyi bulanık görüyorum.

6- Şimdi her şeyi çok daha net anlıyorum.

Not -6- Olumlu - olumsuz kelimeler zıt anlamlı sözcükler değildir.

Vefalı - Vefasız

Kaliteli - Kalitesiz

Manalı - Manasız

Bakımlı - Bakımsız

Düzenli - Düzensiz

Not -7- Zıt anlamlı kelimeler aynı cümle içerisinde kullanılabilir. İkilemelerden farkı cümle içerisinde yan yana değil farklı yerlerde kullanılmasıdır.

Örnekler:

1- Bu makine hem sıcak hem de soğuk kahve yapabiliyor.

2- Bana bir yakın bir uzak davranması hiç hoşuma gitmiyor.

3- Bardağa boş değil dolu tarafından bakmalısın.

4- Açın halinden tok anlamaz.

Not -8- Zıt anlamlı sözcükler cümlenin sonunda kullanıldığında yüklem olur.

Örnekler:

1- Sınavdaki soruların bazıları çok zordu.

2- Bu problemi çözmek onun için çok kolaydı.