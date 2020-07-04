1. Sınıf Türkçe Konu Belirleme konu anlatımı

Bir metnin konusunu belirleme öğrencilerin geleceği noktasında büyük bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu konuyu öğrenirken sorulması gereken bazı sorular mevcuttur. Bu sorular üzerinden öğrenciler verilmiş farklı örnekler eşliğinde konuyu daha iyi pekiştirebilir.

Sınıf Türkçe Konu Belirleme Konu Anlatımı

Öncelikle metnin konusu nedir bununla başlayalım. Okunan bir metin üzerinde durulan düşünce, olay veya durum ile sorun metnin konusu olarak bilinmektedir. Burada genel olarak metni belirlemek için 2 farklı soru yöneltilir.

‘’Metinde anlatılan nedir?’’

‘’Bu metin konusunda neden söz ediliyor?’’

Bu iki soru metne yöneltildiği zaman metnin konusu etkin şekilde anlaşılabilmektedir. 1. sınıf öğrencileri bu şekilde Türkçe konu belirleme konu anlatımını idrak edebilir. Özellikle verilecek örnekler doğrultusunda konu çok daha iyi şekilde anlaşılabilir. Şimdi bir örnek vermek gerekirse;

‘’Ali ödevlerini her daim zamanında yapardı. Hatta hasta ve yorgun olduğu zamanlarda bile ödevlerini mutlaka bitirirdi. Bu özelliği okuldaki ve çevresindeki diğer arkadaşına da örnek olarak gösterilebilir.’’

Bu metne bakıldığı zaman konunun ne anlattığı cümleler içerisinde saklıdır. Aylin ödevlerini zamanında yaptığı ve çok zorda kaldığı dönemlerde bile ödevlerini eksik bırakmadığı anlatılmaktadır. Yani burada ele alınan Metnin konusu, ‘’Ali'nin ödevlerini zamanında ve düzenli şekilde yapmasıdır.’’

Çıkacak olan sonuca bakıldığında ele alınan metnin konusu belirlenmiş olur. Öğrenciler bu şekilde karşısına çıkan metni okuyarak konu içesinde ne anlatılmak istendiğini etkin şekilde idrak edebilir.

Genel olarak metin belirleme noktasında öne çıkan sorular çok önemlidir. 1. sınıf öğrencileri için genelde belli başlı bazı sorular ön plana çıkmaktadır.

‘’Metnin konusu nedir?’’

‘’Metinde ne anlatılıyor?’’

‘’Metinde neden söz ediliyor.’’

Metin içerisinde verilen cümlelere bağlı olarak bu sorulara cevap vermek mümkün. Böylece herhangi bir metnin konusu açık şekilde anlaşılabilir. Öğrencilerin karşısına çıkacak olan sorular genelde bunlar üzerinden ele alınmaktadır. Verilen konu içerisindeki cümlelerden böylece konunun ne anlatmak istediği kolay şekilde anlaşılabilir. Bu şekilde farklı örnekleri değerlendirebilir ve 1. sınıf öğrencilerine konu belirleme mantığının ne olduğunu aktarabilirsiniz. Öğrencilerin çok zorlanmadan kolayca idrak edebilecekleri en basit Türkçe konuları içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda eğitim dönemlerindeki pek çok sınavda karşılarına çıkacak önemli konular arasında yer alıyor.