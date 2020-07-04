1. Sınıf Matematik Geometrik Örüntüler konu anlatımı

Geometrik örüntü konusunda konu anlatımı ve etkinlikler bu yazı içerisinde yer almaktadır. 1. sınıf öğrencileri için hazırlanmış olan bu konu içerisinde, örüntü hakkında anlamı ve örnekleri yer almaktadır.

Sınıf Matematik Geometrik Örüntüler Konu Anlatımı

Öncelikle geometrik örüntüler ne demek bununla başlayalım. Sayıların, şekillerin ve nesnelerin belli bir kural çerçevesinde sıralanmasına örüntü denir. Geometrik örüntüler ise geometri içerisindeki şekillerden oluşur. Bu konuda Çevremizde bulunan nesnelerden sayılardan ve seslerden yardım alırız. Şimdi bu konu hakkında birkaç örnek verelim.

‘’ABC ABC ABC’’ Burada seslerden oluşmuş örüntü görünüyor.

‘’123 123 123’’ Burada ise rakamlardan oluşmuş örüntü görünmektedir.

Örneklerde görüldüğü üzere belli bir sıralama amacıyla alınmış nesneler ve sayıların sıralaması görülmektedir. Bu konuda evde pek çok farklı eşyadan faydalanmak mümkündür. Çatal ve kaşık ile beraber boyalar veya bardak çeşitleri üzerine bu konuda örnekler yapılabilir. Aynı zamanda geometrik şekiller üzerinden de örnek verilebilir.

Sırasıyla 1 tane kare, 1 tane çember yine 1 tane kare ve 1 tane çember yapılarak belli bir sıralama üzerinden örüntü oluşturulabilir. Veya renkler üzerinden ele alınmak suretiyle örüntü yapılabilmektedir.

‘’Kırmızı, siyah, beyaz - kırmızı siyah, beyaz - kırmızı, siyah, beyaz’’

Bu örnekte kırmızı ve siyah ile beyaz renkleri alınarak sırası ile belli bir dizilim üzerinden örüntü meydana getirilmiş durumda. Akla gelebilecek daha birçok farklı şekil, nesne veya sayı ile beraber harfler üzerinde örüntü oluşturulabilir. Oluşturulacak olan örüntünün başlangıcı çok önemlidir. Aynı zamanda özgün şekilde istenildiği gibi örüntü ele alınabilir.

Bu konuda öğrenciler için belli bir örüntü başlangıcı eli alındıktan sonra, öğrencilerin bu örüntüyü devam ettirmesi istenebilir. Böylece konu çok daha etkin şekilde anlaşılabilir. Önemli olan belli bir kurala göre başlamak ve bu kuralın ardından geri kalanını öğrencinin tamamlamasını istemektir. Bu sayede öğrencinin hatasını anlayabilir ve onun nerede yanlış yaptığına gösterip öğretebilirsiniz. Böylece uygulamalı şekilde öğrencinin örüntü konusunu geometri alanı içerisinde çok daha etkin biçimde anlamında fırsat sağlamanız mümkün.

Nesne veya şekiller ile renkler ve daha birçok değişik unsur üzerinden belirli bir kural ve sıralama eşliğinde örüntü uygulanabilir.