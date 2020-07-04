1. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler ve Şekiller Konu Anlatımı

1. sınıf öğrencileri için matematik açıdan geometrik cisimler belli başlı temel şekiller üzerinden ele alınmaktadır. Bunlar içerisinde üçgen, kare, dikdörtgen ve daire şeklinde öne çıkıyor. Sırasıyla geometrik cisimlerin kenar ve köşeleri ile beraber diğer bölümler onların anlayacağı şekilde ele alınabilir.

Sınıf Matematik Geometrik Cisimler ve Şekiller Konu Anlatımı

Öğrencilerin öncelikle bilmesi gereken geometrik cisimlerin kenar ve köşeleri bulunur.

Kenar: Bir geometrik şeklin sınırı kenarı olarak bilinir.

Köşe: İki kenarın geometrik cisim üzerinde birleştiği nokta köşe olarak bilinmektedir.

Genel anlamıyla kenar ve köşeler birleştirilmek suretiyle geometrik cisimler oluşturulur. Bu cisimler değişik şekillere ve boyutlara sahiptir.

Kare: Uzunlukları birbirine eşit kenardan oluşan şekil kare olarak bilinir. Aynı zamanda 4 tane köşesi bulunur. Kenar ve köşeler bir araya gelmek suretiyle kare oluşur.

Dikdörtgen: İki kısa kenarı ve iki uzun kenarı olan, toplamda 4 tane kenarı bulunan şekil dikdörtgen olarak bilinmektedir. İki uzun kenarı ile iki kısa kenar karşılıklı olarak aynı boyuta sahiptir. Ayrıca dikdörtgenin 4 tane köşesi bulunur.

Üçgen: 3 tane kenarı olduğu için üçgen denir. Aynı zamanda 3 tane köşesi yer alır. Kenarlar bir araya gelerek üçgen oluşturur.

Çember: Madeni bir parayı kullanarak etrafı çizildiğinde çember meydana gelir. Diğer geometrik şekillerde olduğu gibi çemberin köşesi ve kenarı yoktur. Tam bir yuvarlak görünüme sahiptir.

Matematikte geometri içerisinde bu şekilde 4 tane cisim bulunur. Her bir cisim farklı görüntüye sahiptir. Aynı zamanda kenar sayıları değişir. Geometri içerisindeki bu şekiller daha büyük ya da daha küçük biçimde çizilebilir. Özellikle daire dışındaki diğer cisimler açısından kenarlar dik şekilde çizilmeli ve birleştirilmelidir. Herhangi bir eğiklik veya yamukluk olmamalıdır. Aynı şekilde çemberi çizerken tıpkı madeni parada olduğu gibi, görüntü her daim muntazam bir yuvarlak şeklinde çizilmelidir.

Geometrik cisim ve şekilleri çizerken cetvelden faydalanabilirsiniz. Her bir kenarı cetvel ile çizebilir ve daha sonra köşelerinden bir araya getirebilirsiniz. Böylece ölçülerini kaçırmadan daha düzgün şekilde çizim gerçekleştirebilirsiniz. Daire için ise farklı boyutlardaki madeni paraları kullanabilirsiniz. Bir kalem vasıtasıyla çevresinden çizmek suretiyle çember oluşturabilirsiniz. Çemberleri düzgün şekilde çizmeyi ve iki ucunu birleştirmeyi unutmayın.