1. Sınıf Hayat Bilgisi Yaşadığımız Yer konu anlatımı

Yaşadığımız yerler mahalle, sokak ve caddelerden oluşur. Bazıları apartmanlarda bazıları ise tek katlı evlerde yaşar.

Yaşadığımız Yer

1- Şehir:

En kalabalık yaşam yerlerine şehir denir. Şehirler il ve kent olarak da adlandırılır. Ülkemizde toplam 81 il bulunuyor. Bu şehirlerden en kalabalık olanı İstanbul'dur. Konya ise yüz ölçümü en büyük olan şehrimizdir. Şehirleri yöneten kişilere vali denir. Valiler Şehirlerde tarımsal arazi azdır. Tarım alanlarının yerine fabrikalar ve iş yerleri bulunur. Vali, sorumlu olduğu şehri yönetir. O şehirde yaşayan insanların sorunlarını çözer.

Şehirdeki insanlar tren, otobüs, tramvay ve metrobüs gibi araçları kullanır. Bu araçlara toplu taşıma araçları da denir. Birçok büyük şehirde hava alanı da yer alır. İnsanlar hava yolunu kullanarak diğer şehirlere ve ülkelere daha hızlı gider.

İllerde çok fazla insan yaşadığı için farklı birçok sorun yaşanabilir. Bu sorunların başında trafik sorunu gelir. Trafik en yoğun işe ve okula gidiş saatlerinde olur. Aynı şekilde işten çıkış saatlerinde de trafik tıkanabilir. Çevre kirliliği en çok şehirlerde görülür. Hava ve gürültü kirliliğinin en çok olduğu ilimiz İstanbul'dur. Çünkü bu şehirde her gün binlerce araç trafiğe çıkar.

Şehirlerde en çok kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar yaşar. Bu hayvanlardan bazıları evlerde bakılır. Bazıları içinse özel barınaklar yapılır.

Şehirlerde farklı birçok sosyal alışkanlık vardır. Yoğun çalışan insanlar yemeklerini ya dışarıdan söyler ya da dışarıda yer. Çocuklar için güvenle oyun oynayabilecekleri parklar vardır. Alışveriş merkezleri, sinema salonları, kafeler ve lokantalar insanların en çok gittiği yerlerdir. Okul, hastane ve adliye gibi kurumlar en çok illerde bulunur.

2- İlçe:

Şehirlerden sonra en büyük yaşam alanlarına ilçe denir. İlçeleri kaymakamlar yönetir. Her şehrin birden fazla ilçesi bulunur. İlçeler şehirlerden küçük, köy ve kasabalardan büyüktür. Sanayisi gelişmiştir ve bazı yerlerinde tarımsal ürünler yetiştirilir.

İlçelerde yeşillik alan şehirlere göre daha fazladır. Daha az insan yaşadığı için hava kirliliği kentlerdeki gibi yüksek değildir.

3- Köy:

Nüfusu en az olan yaşam yerlerine köy denir. Köyleri muhtarlar yönetir. Köyde tarımsal ürünler yetiştirilir. Hayvancılık da köyde yaşayan insanların temel geçim kaynağıdır. Şehirlerde göremediğimiz birçok hayvanı köylerde görebiliriz. Bu hayvanlar küçükbaş ve büyükbaş olarak ikiye ayrılır. At, eşek, inek ve öküz gibi hayvanlar büyükbaş hayvanlardır. Hem etinden hem de sütünden faydalanılır. At ise daha çok gücünden faydalandığımız bir hayvandır. Küçükbaş hayvanlar ise keçi, koyun, kuzu ve oğlaktır. Tavuklar, ördekler, horozlar ve hindiler ise kümes hayvanı olarak bilinir.

Köylerde ovalar, dereler, göller, tepeler ve dağlar bulunur.

Köylerde yeşillik alan ve ağaç sayısı çok fazladır. Şehirlere göre komşuluk ilişkileri çok gelişmiştir. Köylerde mısır, patlıcan, patates ve daha birçok sebze yetiştirilir. Yumurta, bal, süt ve yoğurt da köylerde yetiştirilen diğer ürünlerdir.

4- Mahalle:

İnsanların yaşadığı en küçük sosyal yapıya mahalle denir. Mahallelerin başında da muhtarlar yer alır. Burada yaşayan insanlara mahalle sakinleri denir. Bir yerin mahalle olabilmesi için en az beş bin kişinin yaşaması gerekir. İnsanların çoğunluğu apartman dairelerinde yaşar. Mahalleler sokak ve caddeden oluşur.

5- Ev:

İçinde ailemizle birlikte yaşadığımız yerlere ev denir. Evler, salon, oturma odası, mutfak ve banyo gibi bölümlerden oluşur.