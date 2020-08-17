1. Sınıf Hayat Bilgisi Teknolojik Araç Ve Gereçlerin Güvenli Kullanımı konu anlatımı

Teknolojik araç ve gereçlerin ortak özelliği elektrik ile çalışmalarıdır. Çocuklar aile büyüklerinin sözünü dinlemeli ve onlar yanında değilken bu araçları kullanmamalıdır

Teknolojik Araç ve Gereçlerin Güvenli Kullanımı

Teknolojik bir araç gereci kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu okumalıyız. Kullanma özelliklerini bilmek, bizi birçok tehlikeye karşı korur. Elektrikli aletleri çalıştırmadan önce okulda öğrendiklerimizi unutmamalıyız.

Evlerde ve okullarda en çok kullanılan teknolojik araçların başında bilgisayar gelir. Bilgisayarların dizüstü ve kasa bilgisayar olmak üzere iki çeşidi bulunur. Her ikisi de elektrikle çalışır.Şarj olmalarını sağlayan kablosu fişe takılarak çalıştırılır. Saatlerce aralıksız çalışan bilgisayarlar ısınabilir. Böyle olduğu zaman yarım saat ya da bir saat kadar bilgisayarlar kapatılıp dinlendirilmelidir. Gece yatmadan önce fişinin takılı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer takılıysa güvenlik için çıkarılmalıdır.

Gün içerisinde en çok kullandığımız teknolojik araçlardan bir diğeri cep telefonudur. Cep telefonunu uzun saatler boyunca kullanmak hem sağlıklı hem de güvenli değildir. Uzun süre ekrana bakmak göz sağlığımızı bozabilir. Telefonu daha sağlıklı ve güvenli kullanmak isteyen herkes görüşmelerini kulaklıkla yapmalıdır. Bu cihazlar şarj olurken kullanmak ise bataryanın ısınmasına neden yol açar.. Cep telefonlarının bataryası ısındığında patlamalara ve yaralanmalara neden olur.

Çocuklarda evlerdeki elektrik kabloları ve prizlerle oynamamalıdır. Bebekli aileler koruyucu priz kapakları alıp kullanmalıdır. Eğer kablodan koku ya da ses geliyorsa bir elektrikçiden yardım alınmalıdır. Kablolara ıslak dokunan kişileri elektrik çarpabilir. Bu nedenle elimi yıkadıktan sonra teknolojik araçların kablosuna temas edilmemelidir. Banyodan çıktıktan sonra hemen saç kurutma makinesini kullanmak doğru değildir. Önce el ve yüz kurulanmalı, daha sonra saçlara geçilmelidir.

Araç gereçlerin düğmeleriyle oynamak da son derece tehlikelidir. Eğer kardeşimizi ya da arkadaşlarımızın birini düğmelerle oynarken görürsek onları tatlı bir dille uyarmalıyız.

Mutfaklarda elektrikle çalışan birçok araç gereç vardır. Bunları kullanmak için ailemizi beklemeli, onlar olmadan hiçbir düğmesine basmamalıyız. Ocakta ısınmış olan tencerelere dokunmak elimizin yanmasına neden olur. Tost ve ekmek kızartma makinelerinin içine çatal - bıçak gibi gereçler sokulmamalıdır.

Aileler evden çıkmadan önce tehlikeli olabilecek tüm elektronik aygıtları kaldırmalıdır. Çocuklarını teknolojik araç ve gereçlerin güvenli kullanımı konusunda uyarmalılar.

Bilgisayar ve cep telefonlarının yanında bir şey yiyip içmemeye özen gösterilmelidir. Bu cihazların içine yemek kırıntısı kaçarsa bozulabilir. İçinde televizyonun olduğu odalarda su ile şaka yapmaktan kaçınılmalıdır. Su televizyona gelirse cihazın patlamasına neden olabilir. Yatmadan önce mutlaka bilgisayar gibi televizyonların da fişi çıkarılmalıdır.

Bulaşık makinesi kapağının kapatıldığından iyice emin olduktan sonra çalıştırılmalıdır. Çamaşır makinesinin içine ise çamaşır dışında yabancı cisimler atılmamalıdır. Bunlara dikkat edildiği takdirde tüm beyaz eşyalar uzun yıllar boyunca güvenli bir şekilde kullanılabilir. Anneler ütüyü fişe takılıyken bırakmamaya özen göstermelidir. Çocuklar da fişe takılı ütülere dokunmamalıdır.

Teknolojik araç gereçler alışık olmadığımız sesler çıkarıyorsa vakit kaybetmeden fişten çıkarılmalıdır. Bu araçları tamir etmek için uzman yardımı almak en güvenlisidir.

Televizyon açıkken karşısında uyumak hem sağlığımıza zarar verir hem de güvenli değildir. Yatmadan önce televizyon önce kumanda ile kapatılmalı sonra da fişi çekilmelidir.

Sadece evde değil çevrede ve okulda da birçok teknolojik araç vardır. Öğretmenlerin izni ve haberi olmadan bu araç gereçler kullanılmamalıdır.