1. Sınıf Hayat Bilgisi Hayvanları Ve Bitkileri Koruyalım konu anlatımı

İnsanlar dünyayı hayvan ve bitkilerle paylaşır. Bu nedenle onlara zarar verilmeli, zarar verenler uyarılmalıdır.

Sınıf - Hayvanları ve Bitkileri Koruyalım: (Konu Anlatımı)

1- Ağaçları korumak:

Ağaçlar oksijen üretir ve temiz havayı temizler. Dalları kırılmamalı ve gövdelerine zarar verilmemelidir. Piknik yapıldığı zaman yakılan ateşin söndürüldüğünden emin olunmalıdır. Bu sayede orman yangınlarının önüne geçilebilir. Ağaçlar yaz mevsiminde serinlik sağlar ve erozyonu önler. Enerji ve su tasarrufu açısından da son derece faydalıdır.

2- Fidan dikmek:

Fidanlar zaman içerisinde büyür ve ağaç olur. Çevre kirliliğini önlemek için bol bol fidan dikilmeli. Büyüdükleri zaman da bakımı yapılmalıdır. Özellikle budama yapılarak ağaçların çok daha sağlıklı olmaları sağlanabilir.

3- Sokak hayvanlarına yardım etmek:

Özellikle soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarına yardım edilmelidir. Onların barınma ihtiyaçlarına karşı çözüm üretilmeli. Aynı zamanda kedi ve köpekler için mama yardımı yapılmalıdır. Sokak hayvanlarının sıcak yaz günlerinde su bulmaları çok zor olabilir.

Bu nedenle evlerin önüne bir kap su bırakmak onlara çok yardımcı olacaktır. Yaralı sokak hayvanlarının bakımı veterinerler tarafından ücretsiz olarak yapılır. Yaralı bir kedi ve köpekler en yakın veterinere götürülmelidir. İmkanı olan kişiler sokak hayvanlarını evlerine alıp bakımını üstlenebilir.

4- Çiçek ve fidanları sulamak:

Çiçek ve fidanlar yılın her mevsimi sulanmalıdır. Özellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde bitkilerin su ihtiyacını karşılamak her insanın görevidir. Böylece çok daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde büyüyebilirler. Çiçek ağaç dallarından ve topraktan koparılmamalı. İmkanı olan herkes evinde çiçek bakmalı ve yaşadığı yerlere fidan dikmelidir.

5- Hayvanları korumak:

Hayvanlar da bizim gibi canlıdır ve barınmaya ihtiyaç duyarlar. Onlara barınak yapılmalı ve yapılan barınaklar hiçbir nedenle bozulmamalıdır. Kuşlara karşı da iyi davranılmalı ve sapan gibi aletlerle vurulmamalıdır. Köylerde bakılan tavuk, horoz, hindi ve civciv gibi hayvanlar da korunmalıdır. Av yasaklarına uyulmalı ve bu yasaklara uymayan kişiler gerekli yerlere şikayet edilmelidir.

6- Evde hayvan bakmak:

Evde kedi ve köpek dışında balık ve hamster gibi hayvanlara da bakılabilir. Onların günlük su ve yemek ihtiyacı karşılanmalı, gün içerisinde onlarla ilgilenilmelidir.