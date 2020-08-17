1. Sınıf Hayat Bilgisi Güvenli Ve Güvensiz Alanlar konu anlatımı

Bazı alanlara sadece yetkili gözetiminde girilmelidir. Tek başına girmenin riskli olduğu alanlara güvensiz alan denir. Çevremizde başta oyun parkları olmak üzere birçok güvenli alan bulunur.

Güvenli ve Güvensiz Alanlar

Çocuklar günün hiçbir saatinde sokaklarda ve caddelerde top oynamamalıdır. Top oynamak isteyen çocuklar parkları ve okul bahçelerine gitmelidir.

Her evde bebekler ve küçük çocuklar için tehlike oluşturabilecek alanlar vardır. Bu alanların başında balkonlar yer alır. Bebekli aileler balkon kapılarına bebek kilidi takmalıdır. Kapıya parmaklık taktırmak da alınabilecek önlemler arasındadır. Bazı evlerin içinde bazılarının dışında olan kiler de güvensiz alanlar arasında yer alır. Büyüklerden izin almadan kiler açılmamalıdır. Kapı açıldığında kilerin içerisinde üst üste konulmuş eşyalar devrilebilir.

Çocuklar mutfak dolaplarına çıkmamalı. Yüksekte olan dolaplara çıkarken ayakları takılabilir ve yaralanabilir. Evdeki elektronik eşyalarla da oynanmamalı ve ailemizin uyarılarını dikkate almalıyız.

Apartmanlardaki bodrum katları da bizim için güvenli değildir. Burası genelde karanlık olduğu için hem çocukların hem de yetişkinlerin düşmesine neden olabilir. Bodrumlara ya bir yetişkin ile birlikte ya da fenerle inilmelidir.

Asansörler çocuklar için tehlikeli olabilir. Küçükler asansöre anne ve babalarıyla binmelidir. Yetişkinler de kapı açıldığında önce asansör boşluğu kontrol etmeli ve asansörün geldiğinden emin olmalıdır. Asansör boşluğu kadar merdiven boşlukları da güvensiz alanlardır. Burada oyun oynayan komşularımızı uyarmalıyız.

İş makinelerinin ve tehlikeli aletlerin bulunduğu inşaatlar da son derece tehlikelidir. İnşaatların yakınında oyun oynanmalı ve oynayan arkadaşlarımızı uyarmalıyız. Bu alanların çevresindeki su birikintileri de risk taşır. Su birikintisi bulunan yerlerin yakınından değil uzağından geçmeliyiz.

Süs havuzları genelde şehir meydanlarında bulunur. Bu havuzların suları kirli olduğu için mikrop taşıyabilir. Birçoğunun içinde aydınlatmayı sağlayan elektrik kabloları yer alır. Bu nedenle çocuklar bu havuzlara fazla yaklaşmamaya dikkat etmelidir. .

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde işlek caddelerde bulunmamalıyız. Yanımızda büyüğümüz varken önce sağa sonra sola sonra tekrar sağa bakmalıyız. Yakınlarda üst geçit varsa oradan geçmeye özen göstermeliyiz. Trafik ışıklarını kontrol edip yeşil ışık yanmadan karşıya geçmeye çalışmamalıyız. Trafik dersinde bize öğretilen şeyleri uygularsak tehlikelerden uzak kalmayı başarırız.

Güvenli alanların başında oyun parkları gelir. Bu parklarda kaydırak, salıncak, tahterevalli gibi birçok oyun aracı bulunur. Çocuklar bu alanlarda güven içerisinde oyun oynayabilir. Yine de çocuklar ailesinin haberi olmadan bu parklara gelmemeli. Diğer çocuklar sallanırken salıncakların önünden geçmemeye dikkat edilmelidir.

Evlerimizin bahçesi de en güvenli alanlarımızın başında gelir. Orada çiçeklere su verebilir ve evcil hayvanları besleyebiliriz. Bazı zamanlar çiçeklerde ve toprakta zararlı böcekler olabilir. Böyle böcekler gördüğümüzde onlara dokunmamalı ve hemen eve girmeliyiz.

Çevremizde bazı alanlar trafiğe kapatılmıştır. Bu alanlara araç girmez. Bu nedenle çocuklar burada güvenli bir şekilde oynayabilir.

Bize öğretilen güvenli ve güvensiz alanları hiç unutmamalıyız. Ailemiz ya da büyüklerimiz olmadan bilmediğimiz yerlere gitmemeliyiz. Bu yerlerde kaybolabilir ve ailemizin endişelenmesine neden olabiliriz Aynı zamanda karanlık çökmeden önce evde olmaya özen göstermeliyiz. Akşam olduktan sonra dışarıda kalmak hiçbir çocuk için güvenli değildir.

Okulumuzun belli başlı alanlarına izinsiz girmek tehlikeli olabilir. İş ve teknik dersinin işlendiği sınıf bu alanlardan biridir. Orada çok tehlikeli aletler vardır ve birinin yaralanmasına neden olabilir. Kalorifer dairelerine ve malzeme odalarına da izinsiz girilmemelidir.