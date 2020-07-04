Çevre ve doğayı korumak için hepimizin yapması gereken bazı durumlar vardır. Dünyayı korumak ve hem insanlar adına hem de hayvanlar ve bitkiler adına temiz tutabilme konusunda, herkesin bir sorumluluğu vardır. Bizim en büyük sorumluluğumuz ise çöpleri dikkatli şekilde toplamak ve atmaktır.

1. Sınıf Hayat Bilgisi Doğayı ve Çevresini Temiz Tutalım Konu Anlatımı

1. Sınıf hayat bilgisi doğayı ve çevresini temiz tutalım konu anlatımı içerisinde, öğrencilerin yapması gerektiği bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar Her insanın kendi evini ve çevresini temiz tutması ile ilgilidir. Şimdi doğayı ve çevreyi temiz tutabilmek adına neler yapabiliriz bunu maddeler halinde öğrenelim.

- Çöp poşetinin ağzı sıkıca kapatıldıktan sonra çöp kutusuna atılmalıdır.

- Çöpleri yere atanlar olursa onları kibarca uyarmak gerekir.

- Ormanları korumalıyız.

- Ağaçlara kesinlikle zarar vermemeliyiz.

- Kağıt, cam, pil ve teneke gibi maddeleri mutlaka geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.

- Hayvanlara zarar vermekten kaçınmalıyız.

- Denizleri ve gölleri ile ırmakları her zaman temiz tutmalıyız.

- Piknikten sonra ateşi söndürmeliyiz.

- Ayrıca pikniğin ardından geride çöpleri toplamalı, bir poşete koymalı ve çöp tenekesine atmalıyız.

- Çevremizi her zaman sahiplenmeliyiz.

- Doğaya ve çevreye zarar veren insanlar olursa, onları nazik bir şekilde uyarmalıyız.

Yaşadığımız dünyayı korursak daha mutlu ve huzurlu şekilde yaşam süreriz. Unutmamalıyız ki bu dünya sadece bize ait değil. Aynı zamanda dünyada birçok bitki ve hayvan da yaşamaktadır. Onların ortamlarını korumalı ve çevremizi her zaman temiz tutmaya çalışmalıyız. Böylece doğanın getirdiği tehlikelerden korunabiliriz.

Doğayı ve çevreyi koruyabilmek için öncelikle kendi evimizin etrafından ve çevreden başlamalıyız. Kesinlikle yere çöp atmamalı ve bunu yapanları her zaman kibarca uyarmalıyız. En azından bir çöp kutusu bulana kadar dışarıda gezerken elimizde tutmalıyız. Daha sonra en yakın çöp tenekesine çöpümüzü atmalıyız. Ayrıca kendimizden küçüklere doğayı nasıl korumamız gerektiğine dair bunu anlatmalıyız.

Böylece daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde hep beraber yaşayabiliriz. Üstelik doğamızı ve çevremizi korursak, kardeşlerimiz de bizimle beraber daha mutlu ve sağlıklı şekilde dünyada yaşar. Ancak bunu yapmaz ve doğayı kirletirsek o zaman çok ciddi tehlikeler ile karşı karşıya kalırız. Unutmamalıyız ki doğa bizim dostumuzdur.