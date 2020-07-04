1. Sınıf Hayat Bilgisi Bitkileri Gözlemleyelim konu anlatımı

Evin içinde camdan dışarı baktığınız zaman birçok değişik bitki görürsünüz. Bu bitkiler doğanın birer parçasıdır. Özellikle yakın çevrede bulunan bitkileri tanımak çok önemlidir. Siz de çevrenizdeki bitkilere bakabilir ve buna göre bir araştırma ile inceleme gerçekleştirebilirsiniz.

Sınıf Hayat Bilgisi Bitkileri Gözlemleyelim Konu Anlatımı

Hem evlerde ve bahçelerde yetiştirilen hem de doğal ortamda yaşamını sürdüren birçok bitki bulunmaktadır. Bu bitkiler belli sınıflara ayrılır. Gelin şimdi çevremizde olan farklı bitkileri gözlemleyelim.

Bahçe bitkileri: Süs bitkileri ve sebzeler olarak bahçe bitkileri öne çıkmaktadır. Bunlar içerisinde gül, lale, biber, süsen, nane ve domates bitkileri yer almaktadır. Bu bitkiler aynı zamanda besin kaynağı olarak tükettiğimiz ve yemeklerde kullandığımız çeşitler olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda harika renkleri ile evlerde yetiştirilen ve güzel bir görünüm veren bitkilerdir.

Yabani bitkiler: Yaşadığımız çevrede birçok farklı yabani bitki bulunur. Camdan dışarı baktığınızda veya dışarı çıktığınız zaman bu bitkiler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlar içerisinde papatya, can çiçeği, madımak, gelin çiçeği, mancar, ebegümeci, ısırgan ve hardal gibi bitkileri saymak mümkün.

Ağaçlar: Özellikle ağaçlar her yerde ve her çevrede en çok görülen bitki türleridir. Çoğu insan boylarını geçkindir ve çok büyüktür. Bunlar içerisinde sarıçam, karaçam, iğde, söğüt, salkım, meşe, kavak, vişne, dut, kiraz, ağlat, kızılcık ve bu gibi daha birçok değişik ağaç türünü saymak mümkün.

Tüm bu bitki türleri yıl içerisinde farklı değişimler gösterir. Bu değişimler yaz, kış ve ilkbahar ile sonbahar gibi mevsimlere bağlıdır. Örneğin soğukların bitmesi ve sıcak havanın gelmeye başlamasıyla kayısı ağacı çiçeklenir. Zaman içerisinde hava daha sıcak hale geldiği zaman ise çiçekler meyveye dönüşür ve meyveler olgunlaşır. Sıcaklar sona erip kış ayları gelmeye başladığı zaman ise, özellikle sonbahar aylarında bitkilerin yaprakları sararır.

Daha sonra yavaş yavaş bitkilerin yaprakları dökülür. Kış ayları tam olarak geldiği zaman ise bitkilerde hemen hemen hiç yaprak kalmaz. Daha sonra bitkiler yeniden yaz ayının gelmesini beklerler. Yeniden İlkbahar ayları ile beraber yapraklar ortaya çıkmaya başlarken, yaz aylarında ise yediğimiz meyveler ortaya çıkar. Çevremizde gördüğümüz bütün farklı bitki türleri mevsime göre bunları yaşar.