1. Sınıf Hayat Bilgisi Atatürk’Ün Hayatı konu anlatımı

Atatürk, 1881 yılında Selanik'te Kocakasım Mahallesi'nde doğup 1938 yılında İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etmiştir. Ön adı Mustafa Kemal, soyadı Atatürk'tür.

Atatürk'ün Ailesi

Dedesi Kocacık Yörüklerinden olan Hafız Ahmet Efendi’dir. Baba tarafı Aydın ve Konya’dan Makedonya’ya yerleşmiştir. Annesi ise Selanik yakınlarında yaşayan Türk bir ailedendir. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Ali Rıza Bey ile 1871 yılında evlenen Zübeyde Hanım, 1881 yılında Mustafa Kemal’i dünyaya getirdi. Atatürk’ün beş kardeşi oldu. Ancak sadece kız kardeşi Makbule Hanım yaşadı. İlköğretim yıllarında babası vefat etti.

1923'de Latife Hanım’la evlendi ancak evliliği iki yıl sürdü. Atatürk'ün manevi çocukları; Afet İnan, Sabiha Gökçen, Mustafa, Zehra, Rukiye, Ülkü ve Nebile'dir.

Atatürk'ün Öğrenim Hayatı

Öğrenim yaşına gelen Atatürk, annesi Zübeyde Hanım'ın isteğiyle mahalle mektebinde ilköğretime başladı. Daha sonra babasının modern bir eğitim alması isteği üzerine Şemsi Efendi Mektebi'ne devam etti. Ortaöğrenim için önce Selânik Mülkiye Rüştiyesine kayıt oldu. 1893 yılında ise Selanik Askerî Rüştiyesine devam etti. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi tarafından kendisine Kemal adı verildi. Bundan sonra ismi Mustafa Kemal oldu.

Rüştiyeyi bitirdikten sonra lise öğrenimi için 1896'da Manastır Askerî İdadisi'ne başladı. 1899 yılında buradan mezun olup İstanbul’da Harp Okulu'nda piyade eğitimi almaya başladı. Harp Okulu'ndan 1902'de teğmen olarak mezun oldu. Aynı yıl Harp Akademisi'ne başladı. Okurken üsteğmenliğe terfi etti. En son yüzbaşı rütbesi alarak 1905 yılında Harp Akademisi'nden mezun oldu.

Öğrencilik hayatı boyunca edebiyat, matematik ve tarihe özel ilgi duydu. Öğrencilik hayatında arkadaşlarıyla birlikte fikirlerini yaymak amacıyla gazete çıkardı. Ülke sorunlarıyla yakından ilgilendi.

Atatürk'ün Askerlik Yılları ve Cumhuriyetin Kuruluşu

Atatürk'ün okul hayatından sonra yıllara göre askerlik hayatı şu şekilde ilerledi;

1905 yılında Şam'da 5. ordunun emrine atanan Atatürk aynı yıl içinde arkadaşlarıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kurucularından oldu.

1907'de Kolağası rütbesi aldı. Daha sonra 3. Ordu karargâhına atandı.

31 Mart Vakası sebebiyle 1909'da Hareket Ordusu ile beraber Selanik'ten İstanbul'a geldi.

1911'de Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katıldı. Binbaşı rütbesine yükseldi.

Ekim 1912'de Balkan Savaşı'na katıldı ve Edirne’yi Bulgarlardan geri aldı. Sonrasında Sofya askerî ataşesi oldu.

1914 yılında yarbay oldu.

Mustafa Kemal Çanakkale Savaşı'nda 9-10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferi’ni kazandı.

1916'da 16. Kolordu Komutanlığına yükseldi. 1916'da tümgeneralliğe yükseldi.

31 Ekim 1918'de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına atandı.

Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali sırasında başladı.

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Başkanlığa Mustafa Kemal seçildi.

10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması imzalandı.

29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. 1927, 1931, 1935 yıllarında olmak üzere TBMM Atatürk'ü üç dönem cumhurbaşkanlığına seçti.

Soyadı Kanunu çıkınca 24 Kasım 1934'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadını verdi.

29 Ekim 1933'te mecliste Nutuk'u okudu.

Atatürk'ün Vefatı

1937 yılında sağlığı bozulmaya başlayan Atatürk'ün karaciğer yetmezliği rahatsızlığı vardı. 1938' de daha da belirginleşen bu hastalık yüzünden son günlerinde doktor kontrolü altında kaldı. Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat dokuzu beş geçe vefat etti. Atatürk'ün naaşının Ankara'ya nakli 20 Kasım'da gerçekleştirildi. 21 Kasım'da Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine kondu. 10 Kasım 1953 tarihinde ise Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabirden alınarak Anıtkabir’e gömüldü.