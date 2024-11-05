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İlkokul ve ortaokullara ‘Yaşam Becerileri’ projesi

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#Yaşam Becerileri
İlkokul ve ortaokullara ‘Yaşam Becerileri’ projesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 12:19

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında; ilkokul ve ortaokullarda "Yaşam Becerileri" projesi uygulayacak.

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MEB,  öğrencilerin öğrenme serüveninde toplumla bütünleşmesi, toplumla sağlıklı bir bağ kurmaları ve toplumsal hayata etkin katılım sağlamaları amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokullarda "Yaşam Becerileri" projesi uygulayacak. Böylece öğrencilerin hayatlarını bilinçli, verimli ve planlı bir şekilde sürdürmeleri için gerekli olan temel becerileri kazandırmak hedefleniyor. Bu yaklaşım, öğrencilere yalnızca teorik bilgi sağlamıyor, onları günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla basa çıkabilecek donanımlı bireyler olarak yetiştiriyor.

UYGULAMA KILAVUZU HAZIRLANDI
Okul temelli esnek bir yaklaşımla çevrenin ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek proje faaliyetleri ile öğrencilere bilinçli, verimli ve planlı bir yaşam sürmeleri için gerekli temel beceriler kazandırılacak. Proje için hazırlanan "Uygulama Kılavuzu" ile sürece katkı sağlaması düşünülen örnek etkinliklerin yer aldığı "Yaşam Becerileri İlkokul Etkinlik Kitabı" ve " Yaşam Becerileri Ortaokul Etkinlik Kitabı" da yayımlandı.

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"Temel Eğitimde Yaşam Becerileri Uygulama Kılavuzu"na ulaşmak için tıklayınız.

"Yaşam Becerileri İlkokul Etkinlik Kitabı"na ulaşmak için tıklayınız. 

"Yaşam Becerileri Ortaokul Etkinlik Kitabı"na ulaşmak için tıklayınız.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#Yaşam Becerileri

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