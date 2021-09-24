Ilkokul nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Ilkokul kelimesinin doğru yazımı..

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İlkokul kelimesi bazı cümlelerde özel isim olarak kullanılır. Örneğin: ''Ben Reşadiye İlköğretim Okulunda okudum'' cümlesinde, sadece bir okuldan bahsedildiği için ilkokul kelimesi özel isimdir. Bu tür cümlelerde ilkokul kelimesinin baş harfi büyük yazılmalıdır

İlkokul Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullanılan ilkokul kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

İLKOKUL

İlkokul TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. İlkokul kelimesi de birleşik isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

İlkokul - Doğru

İlk okul - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- İlkokulda çok muzip ve haylaz bir öğrenciydim.

(Doğru Kullanım)

2- Ben ilk okulda sınıf birincisiydim.

(Yanlış Kullanım)