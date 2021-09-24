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Ilkokul nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Ilkokul kelimesinin doğru yazımı..

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Ilkokul nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Ilkokul kelimesinin doğru yazımı..

1.sınıftan 5. sınıfa kadar olan bölüm ilkokul, 8. sınıfa kadar bölüm ise ilköğretim olarak nitelendirilir. İlk ve okul kelimelerinden oluşan ilkokul, birleşik bir isimdir. Bu kelimenin nasıl yazıldığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. İlkokul nasıl yazılır? TDK'ya göre İlkokul kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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İlkokul kelimesi bazı cümlelerde özel isim olarak kullanılır. Örneğin: ''Ben Reşadiye İlköğretim Okulunda okudum'' cümlesinde, sadece bir okuldan bahsedildiği için ilkokul kelimesi özel isimdir. Bu tür cümlelerde ilkokul kelimesinin baş harfi büyük yazılmalıdır

İlkokul Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullanılan ilkokul kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

İLKOKUL

İlkokul TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır. İlkokul kelimesi de birleşik isim olduğu için ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

İlkokul - Doğru

İlk okul - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- İlkokulda çok muzip ve haylaz bir öğrenciydim.

(Doğru Kullanım)

2- Ben ilk okulda sınıf birincisiydim.

(Yanlış Kullanım)

 

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