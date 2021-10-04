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İlkokul nasıl hecelenir? İlkokul kelimesinin doğru hecelenmesi..

#İlkokul#Hece#Türkçe
İlkokul nasıl hecelenir İlkokul kelimesinin doğru hecelenmesi..

İlkokul, ilk ve okul kelimelerinden oluşan birleşik bir isimdir. Uygurlardan beri kullanılmakta olan İlk kelimesi, Uygurlardan bu yana kullanılmaktadır. Kelimenin sözlük anlamı önce olan ve birincidir. Yine Türkçe bir sözcük olan okul ise ''oku'' fiilinden türetilmiştir. İlkokul nasıl hecelenir? İlkokul kelimesinin doğru hecelenişini örnek kelimeler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik kelimeler ayrı değil bitişik yazılır. İlkokul kelimesi de birleşik bir isimdir. Doğru hecelemek için kelimenin doğru yazılması gerekir. İlkokul - Doğru / İlk okul - Yanlış

 İlkokul Nasıl Hecelenir?

 İlkokul kelimesinin nasıl hecelendiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bir kelimeyi doğru bir şekilde yazmak ve telaffuz edebilmek için o kelimeyi doğru bir şekilde hecelerine ayırmak gerekir.

 İlkokul kelimesi üç hecelidir.

 Bu kelimenin:

 İlk - ok- ul ya da

 İl - ko - kul şeklinde hecelenmesi yanlıştır.

 İlkokul Kelimesinin Doğru Hecelenişi

 İlkokul kelimesinin doğru hecelenişi şu şekildedir:

 İlk - o - kul

 Türkçede ''ilk'' ile başlayan diğer kelimeler ise şu şekilde hecelerine ayrılır.

 1- İlköğretim - Toplam dört heceden oluşur:

 İlk - öğ - re- tim

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 2- İlk Yardım - Kelimenin doğru yazılışı ilkyardım değil ilk yardım şeklindedir. Kelimenin doğru heceleniş ise şu şekildedir.

 İlk Yar - Dım (İki ayrı kelimeden oluşan tamlamalarda, önce kelimeler sonra heceler birbirinden ayrılır.)

 3- İlkbahar - İlk - ba - har

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#İlkokul#Hece#Türkçe