İlkokul nasıl hecelenir? İlkokul kelimesinin doğru hecelenmesi..

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Türkçe dil bilgisi kurallarına göre birleşik kelimeler ayrı değil bitişik yazılır. İlkokul kelimesi de birleşik bir isimdir. Doğru hecelemek için kelimenin doğru yazılması gerekir. İlkokul - Doğru / İlk okul - Yanlış

İlkokul Nasıl Hecelenir?

İlkokul kelimesinin nasıl hecelendiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bir kelimeyi doğru bir şekilde yazmak ve telaffuz edebilmek için o kelimeyi doğru bir şekilde hecelerine ayırmak gerekir.

İlkokul kelimesi üç hecelidir.

Bu kelimenin:

İlk - ok- ul ya da

İl - ko - kul şeklinde hecelenmesi yanlıştır.

İlkokul Kelimesinin Doğru Hecelenişi

İlkokul kelimesinin doğru hecelenişi şu şekildedir:

İlk - o - kul

Türkçede ''ilk'' ile başlayan diğer kelimeler ise şu şekilde hecelerine ayrılır.

1- İlköğretim - Toplam dört heceden oluşur:

İlk - öğ - re- tim

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2- İlk Yardım - Kelimenin doğru yazılışı ilkyardım değil ilk yardım şeklindedir. Kelimenin doğru heceleniş ise şu şekildedir.

İlk Yar - Dım (İki ayrı kelimeden oluşan tamlamalarda, önce kelimeler sonra heceler birbirinden ayrılır.)

3- İlkbahar - İlk - ba - har