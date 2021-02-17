İlkokul 4'üncü sınıflar için çalışma fasikülleri yayımlandı

4'üncü sınıflar için serinin birinci ve ikinci ünitelerinden oluşan 11 fasikül, daha önce yayımlanmıştı. Yeni paylaşılan fasiküller 2020-2021 eğitim öğretim yılının üçüncü ve dördüncü ünitelerini kapsıyor. Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinden çoktan seçmeli sorular ve etkinlikler içeriyor. Fasiküllere http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

Uzaktan eğitim süre onlara sunulan kaynakları çeşitlendirdiklerini hatırlatan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize zengin ve eğlenceli, basılı ve dijital onlarca yeni kaynak sağlayarak destek sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Bugün yayımlanan çalışmada 4'üncü sınıf düzeyinde üçüncü ve dördüncü üniteleri kapsayan fasiküllerin paylaşıldığını belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kazanım Kavrama Testleri, LGS için Örnek Sorular ve Çalışma soruları, 5, 6 ve 7'nci sınıflar için Beceri Temelli Testler, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için Tekrar Testleri ilköğretim 2, 3, 4'üncü sınıflar için çalışma soruları; 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için 1, 2, 3 ve 4'üncü üniteleri kapsayan çalışma fasikülleri gibi pek çok kaynağı daha önce yayımladık. Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca fasiküller yayımlamayı sürdüreceğiz.”