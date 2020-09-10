İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, saat 12.00'de sorunsuz şekilde tamamlandı.

Bursluluk sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarına yönelik olarak 5 Eylül'de merkezi olarak yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. MEB yayımladığı kılavuz içerisinde sonuçların bu ay içerisinde açıklanacağını bildirdi ve tarihi açıkladı. İOKBS’de her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunacak. İşte İOKBS sonuç açıklanma tarihi ve puan hesaplama ile ilgili bilgiler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm önlemlerin alındığı sınav, ülke genelinde 831 merkezde, 5 bin 88 bina ve 75 bin 578 salon ile KKTC'de bir merkezde gerçekleştirildi. 230 bin kişinin görev yaptığı sınava yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı.

Bakanlığın, haziran ayında Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirdiği merkezi sınava ise yaklaşık 1,5 milyon öğrenci katılmıştı.

İOKBS sonuçları, 28 Eylül'de ilan edilecek.