Ilköğretim nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Ilköğretim kelimesinin doğru yazımı

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Taşıdığı anlam ile beraber Türkçede en çok kullanılan sözcükler arasında ilköğretim geliyor. Tabii bu kelimenin ayrı ya da bitişik yazılıp yazılmayacağı da merak edilen konulardan biridir.

İlköğretim Nasıl Yazılır?

Bu kelime, ‘İlköğretim’ şeklinde bitişik olarak ele alınmalı ve yazılmalıdır. Özellikle taşımış olduğu anlamı bu iki kelime bir araya geldiği vakit bütün halinde iken ortaya çıkarmaktadır. Yani 1. sınıftan 8. sınıfa kadar süren dönem olarak ön plana çıkar.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime bitişik yazılmalıdır.

İlköğretim (Doğru)

İlk öğretim (Yanlış)

İlköğretim Kelimesinin Doğru Yazımı

Günlük yaşam içerisinde kullanırken bu kelime TDK’ya göre bitişik yazılmalıdır. Herhangi bir yazım hatası olmaması için cümle içerisinde ya da tek başına bu şekilde kullanılabilir.