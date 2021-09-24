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Ilköğretim nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Ilköğretim kelimesinin doğru yazımı

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Bazı kelimeler bir araya gelerek bitişik yazılmak suretiyle farklı bir anlam ortaya çıkarır. Bazıları ise ayrı yazılması gerekmektedir. Türkçede en çok karıştırılan ve hata yapılan kelimeler arasında bunlar gelir. Peki, ilköğretim nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? İlköğretim kelimesinin doğru yazımı üzerine merak edilen bilgileri derledik. 

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Taşıdığı anlam ile beraber Türkçede en çok kullanılan sözcükler arasında ilköğretim geliyor. Tabii bu kelimenin ayrı ya da bitişik yazılıp yazılmayacağı da merak edilen konulardan biridir.

İlköğretim Nasıl Yazılır?

Bu kelime, ‘İlköğretim’ şeklinde bitişik olarak ele alınmalı ve yazılmalıdır. Özellikle taşımış olduğu anlamı bu iki kelime bir araya geldiği vakit bütün halinde iken ortaya çıkarmaktadır. Yani 1. sınıftan 8. sınıfa kadar süren dönem olarak ön plana çıkar.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime bitişik yazılmalıdır.

İlköğretim (Doğru)

İlk öğretim (Yanlış)

İlköğretim Kelimesinin Doğru Yazımı

Günlük yaşam içerisinde kullanırken bu kelime TDK’ya göre bitişik yazılmalıdır. Herhangi bir yazım hatası olmaması için cümle içerisinde ya da tek başına bu şekilde kullanılabilir.

 

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