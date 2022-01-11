İlköğretim nasıl yazılır? İlköğretim kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Dilimizde günlük hayatta en sık kullanılan kelimeler arasında ilköğretim yer alıyor. Bu kelimenin yazılışı ise pek çok kişi tarafından karıştırılıyor.

İlköğretim Nasıl Yazılır?

Dilimizde kullanılan bazı kelimeler bir araya geldiği zaman çok farklı bir anlam ortaya çıkarır. Bu kelimelerden bir tanesi ise, ilköğretim kelimesidir. İlköğretim kelimesi TDK’ya göre bitişik yazılması gereken kelimeler arasında yer alır. Ayrı ayrı çok farklı anlamlar taşıyan “ilk” ve “öğretim” birlikte yazıldığı zaman 1. sınıf ile 8. sınıf arasındaki okul sürecini simgeliyor.

İlköğretim Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı?

Ülkemizde en çok yanlış yazılan kelimeler arasında ilköğretim kelimesi yer alıyor. Ülkemizde pek çok kişi bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı konusunda bir karara varamıyor. Bu nedenle de TDK güncel yazım kılavuzunda bu kelimenin nasıl yazıldığı sorgulanıyor.

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TDK’ya göre ilköğretim kelimesinin bitişik yazılması gerekir. İlk öğretim şeklinde ayrı olarak yazılması sonucunda ise, yazım yanlışı ortaya çıkar. Yazım yanlışı yapmamak için bu kelimeyi bitişik olarak yazmak gerekir. İlköğretim şeklinde bitişik yazıldığı zaman kelimenin Yazılışı doğru kabul edilir.