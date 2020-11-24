İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

İlköğretim matematik öğretmeni, öğrencilerin düşünme yetisini geliştirmeyi amaçlayan matematiğin çocuğa en basit ve Anlaşılır şekliyle aktarılmasını sağlar.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

İlköğretim matematik bölümü, öğrencilerin gerçek analiz ve düşünme becerilerini geliştirmeyi ve sayısal zekasını güçlendirmeyi sağlayacak eğitimcilerin yetiştirilmesini amaçlayan bir bölümdür. Bu bölümden mezun olan kişilerin iş alanları oldukça geniştir. Bu nedenle geçmişten günümüze en çok tercih edilen üniversite bölümleri arasında yer alır.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünün Amacı Nedir?

İlköğretim matematik öğretmenleri, öğrencilerin analitik ve pratik düşünme becerisini geliştirmeyi amaçlar. Sayısal düşünme becerisi kazanmak pek çok alanda pratik düşünebilmeyi de beraberinde getirir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Öğretmenlik, ülkemizde en çok değer gören ve en itibarlı meslekler arasında yer alır. İlköğretim matematik öğretmenleri, ilk ve orta düzeyindeki öğrencilere eğitim veren öğretmendir. Matematik eğitimi veren öğretmenlerin, öğrencilere bilgilerini, duygu ve düşüncelerini doğru ve etkili bir biçimde aktarabilecek nitelikte olması gerekir. İlköğretim matematik öğretmenliği bölümü 5. Sınıftan 8. Sınıfa kadar eğitim veren bir eğitim sürecini içerir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

İlköğretim matematik öğretmeni olmak isteyen bir kişinin en az 4 yıllık bir lisans programını bitirmiş olması gerekir. Sayısal puan türüne göre öğrenci alan bu bölümde matematik ve öğretme metotları incelenir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Okumak için Ne Gereklidir?

İlköğretim matematik öğretmeni olmak için gereken nitelikler;

Öğrencileri öğrenme sürecine dahil edecek öğrenme metotlarını kullanmak,

Sabırlı ve özverili olmak,

Kendisinin ve başkalarının zamanını yönetmede başarılı olmak,

Bilgiyi etkili bir şekilde aktarabilecek bir iletişim becerisine sahip olmak,

Erkek adaylar için ise, askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlik hizmetinden muaf olmak.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretimi İngilizce midir?

İlköğretim matematik öğretmenliği öğrenimi Türkçe olarak verilir. Bu mesleği yapacak kişilerin Türkçeye iyi derecede hakim olması ve etkili iletişim kurabilmesi, bilgilerini karşı tarafa anlaşılır ve net bir biçimde aktarabilmesi gerekir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

İlköğretim matematik öğretmenliği bölümü sayısal puan türüne göre öğrenci alır. İlköğretim matematik öğretmenliğine atanmak isteyen kişiler, TYT, AYT ve YKS sınavlarına girerek tüm bu sınavlarda başarı sağlaması gerekir. Bu sınavlardan alınan puana göre bir başarı sıralaması oluşur ve öğretmenler bu sıralamaya göre işe alır.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

İlköğretim matematik öğretmenliği bölümünde gösterilen temel dersler;

Matematik Öğretimi Uygulaması

Bilişim Teknolojileri

Eğitim Psikolojisi

Matematiğin Temelleri

Matematik Tarihi

Analiz 1, 2, 3

Fizik

Genel Matematik

Matris Kuramı

Sınıf Yönetimi

Eğitim Psikolojisi

Ölçme ve Değerlendirme

Topluma Hizmet Uygulamaları

Cebire Giriş

Özel Öğretim Yöntemleri

Eğitim İstatistiğine Giriş

Topluma Hizmet Uygulamaları

Geometri

Soyut Matematik

Mesleki İngilizce

Okul deneyimi

Elemanter Sayı Kuramı

Matematik Felsefesi

Zeka Oyunları

Özel Öğretim Yöntemleri

Lineer Cebir

Rehberlik

İstatistik ve Olasılık 1, 2

Analitik Geometri

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

İlköğretim matematik öğretmenliğinden mezun olan kişiler özel ve kamu kurumlarında öğretmenlik yapabilecek bir yetkinliğe sahip olur. Öğrencilerin matematiği öğrenmesini kolaylaştıracak metotlar ile eğitimi eğlenceli bir hale getirmek bu öğretmenlerin görevidir.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Eğitim bilimleri lisans programından mezun olan kişiler, KPSS ve mülakatlara girerek ilk ve orta dereceli okullara öğretmen olarak atanma imkanı bulabilirler. Matematik öğretmenlerine ihtiyaç çok olduğu için kamu kurumlarına atanma imkanı da oldukça yüksektir. Özel sektörde de bu mezunlar rahatlıkla iş bulabilir.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Devlet okullarında

Özel okullarda

Etüt merkezlerinde

Dershanelerde

Özel derslerde

Devlet okullarında kadrolu ya da sözleşmeli öğretmen olarak ilkokulu matematik öğretmeni olarak da görev yapabilir.

İlköğretim Matematik Öğretmenlik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizde Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan ilköğretim matematik öğretmenliği okuyabileceğiniz üniversiteler;

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Marmara Üniversitesi