İlköğretim Kurumları Standartları (İks) öğrenci ve veli girişi ekranı nedir?

2011 yılının mayıs ayında çalışmaları başlatılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim okullarında öğrenim gören tüm çocuklara sunulan hizmet aracılığı ile öğrenci ve velilerin okul gelişimine katkısı hedeflenmektedir.

İlköğretim Kurumları Standartları (İks) Öğrenci Girişi Ekranı Nedir?

Bir öz değerlendirme ve iç denetim sistemi olan İKS ile veli ve öğrencilerin süreç yönetimine katkısı hedeflenmektedir. Öncelikle veri girişi sağlanmak suretiyle bilgiler alınmakta ardından katkı için sunulan anket sonuçları değerlendirmeye alınarak işleme konulmaktadır. Kaliteyi artırmayı hedefleyen bu uygulama çocuk dostu okul standardı oluşturma amacıyla kurulmuştur.

İlköğretim Kurumları Standartları ile okullarda belirlenen alanlarda mevcut bulunan durumların tespiti, olması gereken durumlar ve farkların ortaya konmasının yanı sıra okulların genelde taşıması gerekli özelliklere ulaştırılması hedeflenmiştir. Bu amaçla gerek duyulan tüm geliştirici faaliyetlere bir kaynak oluşturulması sağlanmaktadır.

Gelişen teknolojinin de hesaba katılması suretiyle çocuk dostu öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi istenmektedir. Okullar genelinde yapılan tüm faaliyet ve uygulamaların çocukların yararı gözetilmek suretiyle yürütülmesi ve çocuk hakları sözleşmesine uygun eğitim standartlarına ulaşılması amaçlanmıştır. Okul yönetimine katılım sağlanmak suretiyle, eğitim ve öğretime erişim, etkili öğretim, güvenlik, sağlık ve öğretim sürecinde toplumsal cinsiyet duyarlılığı esasları da ön planda tutularak geliştirilen modül sayesinde ileri düzey eğitim planlaması yapılmaktadır.

İlköğretim Kurumları Standartları (İKS) Veli Girişi Ekranı Nedir?

Öğrencilerin anne ve babalarının ya da e-okul sisteminde veli olarak tayin edilen kişilerin katılabileceği bir anket düzenlenmiştir. Bunun için öncelikle giriş kodunun yazılması gerekmektedir. Ardından öğrenci okul numarası ve giriş yapanın TC kimlik numarası, giriş yapan kişinin nüfus cüzdan seri ve numarası ve ailede bulunan bir kişinin de TC kimlik numarası yazılmak suretiyle sisteme giriş yapılabilmektedir.

Bu uygulamayı kullanabilmek için öncelikle okulun öğrencisi olunması şartı aranmaktadır. Ardından okul tarafından öğrenciye verilen okul numarasının bilinmesi ve sistemde veli olarak atanmış olması da sisteme giriş için gerekli olan bilgiler arasındadır. Bu bilgilerin tam ve eksiksiz olması halinde süreç yönetimine katkı sağlamak mümkün hale getirilmiştir. Eğitim ve öğretimde çocuk dostu bir uygulama olarak karşımıza çıkan İKS ile çocukların eğitim ve öğretim hayatlarında kalitenin artırılması hedeflenmiştir.